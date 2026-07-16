В Ростове-на-Дону осуждены 15 фигурантов дела о незаконных рынках

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Ключевым обвиняемым — бывшему-главе Аксайского района Виталию Борзенко и предпринимателю Кариму Бабаеву, — назначено по 17 лет колонии.

Как информировал "Кавказский узел", процесс по делу о незаконной сдаче в аренду муниципальной земли чиновниками затянулся на годы, свидетели отказывались приходить в суд.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 15 фигурантов дела о незаконных ростовских рынках, в том числе бывшего-главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко и владельца рынков Карима Бабаева, к срокам от 7,5 года до 17 лет лишения свободы.

"Признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы", - сказал судья, добавив, что фигуранты осуждены на сроки от 7,5 года до 17 лет лишения свободы, в частности, Кариму Бабаеву назначено 17 лет колонии и штраф в 4,4 млн рублей, Виталию Борзенко - 17 лет и штраф в 4 млн рублей», - цитировал вчера, 15 июля, вердикт суда ТАСС.

Гособвинение ранее просило суд назначить фигурантам сроки от 9,5 до 25 лет лишения свободы. Кариму Бабаеву - 25 лет со штрафом в 7 млн рублей, Виталию Борзенко - 25 лет и штраф в 5,5 млн рублей.

Суд изъял более 560 миллионов у фигурантов дела

Суд также изъял в пользу государства участки, которые принадлежали фигурантам дела, говорится в сообщении в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

"В доход государства обращено имущество, арестованное в ходе предварительного следствия, в собственность Аксайского района возвращены земельные участки. В доход государства конфисковано со всех подсудимых 398 млн рублей, кроме того, с Бабаевых, Борзенко и Ситько конфискованы 167,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в период с 3 апреля 2003 года по 1 июля 2016 года фигуранты «незаконно придали правомерный вид владения земельными участками», входившими в состав фонда земель Аксайского района в 34,8 га, стоимостью 167,4 млн рублей. С января 2008 по декабрь 2020 года подсудимые получили с этих земель выгоду в 398,7 млн рублей.

Чиновники сыграли ключевую роль в деле

Массовая проверка рынков в Аксайском районе, на выезде из Ростова-на-Дону по сторонам от трассы М4 "Дон", началась в конце апреля 2021 года. Выяснилось, что почти все рынки работали на протяжении многих лет незаконно. Перед началом проверки был арестован глава района Борзенко, также фигурантами уголовных дел стали несколько бизнесменов, отмечает «Интерфакс». По версии следствия, они организовали преступное сообщество и получили незаконный доход в размере не менее 236 миллионов рублей.

Создателем преступного сообщества считался бизнесмен и бывший депутат городской Думы Ростова-на-Дону Карим Бабаев. Также по делу проходили его сыновья Эдуард и Вадим Бабаевы, директор Аксайского рынка Иван Ситько, несколько чиновников администрации района и ряд работников аффилированных с Бабаевыми компаний, которые, как считает следствие, входили в состав преступной группы.

Напомним, Виталий Борзенко в июле 2021 года подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района, и районные депутаты прекратили его полномочия.