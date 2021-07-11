Глава Аксайского района добровольно ушел в отставку

11 июля 2021, 20:20

Виталий Борзенко, находящийся под арестом по делу о создании преступного сообщества, подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района Ростовской области. Районные депутаты депутаты прекратили полномочия Борзенко.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля стало известно о задержании главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко подозрению в создании преступного сообщества. В администрации района и дома у семьи известного в Ростовской области бизнесмена прошли обыски. 26 апреля суд оставил без изменения меру пресечения Борзенко и еще двум участникам дела, а 8 июня - продлил до 11 августа.

Собрание депутатов Аксайского района прекратило полномочия находящегося под арестом главы района Виталия Борзенко на основании его заявления, сообщила пресс-служба администрации района. "Виталий Борзенко покинул пост по собственному желанию. На основании его заявления принято решение Собрания депутатов Аксайского района", - привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника-пресс-службы.

Заявление об увольнении по собственному желанию поступило районному собранию депутатов от имени Борзенко в начале июля, на внеочередном заседании депутаты удовлетворили заявление, проинформировал сегодня "Первый ростовский".

Исполнять обязанности главы будет, как и прежде первый заместитель главы администрации Константин Доморовский, который выполнял эти функции последние два месяца, сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону"

На сайте Аксайского района на 20:20 мск нет информации об отставке Борзенко, однако его данные удалены со страницы "глава администрации Аксайского района".

Напомним, что по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. В конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. 25 июня стало известно, что суд узаконил закрытие аксайских рынков. 2 июля силовики провели обыски дома и на работе у директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой в связи с закрытием рынков в Аксайском районе.

"Кавказский узел" также информировал, что закрытие рынков в Аксайском районе лишило работы тысячи торговцев. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения через приемную губернатора. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата. Рынки закрыли из-за незначительных санитарно-эпидемиологических и противопожарных нарушений, а без работы остались 15-20 тысяч человек, отметил адвокат Андрей Разборов.