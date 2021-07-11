11 июля 2021, 20:20

Глава Аксайского района добровольно ушел в отставку

Виталий Борзенко, находящийся под арестом по делу о создании преступного сообщества, подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района Ростовской области. Районные депутаты депутаты прекратили полномочия Борзенко.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля стало известно о задержании главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко подозрению в создании преступного сообщества. В администрации района и дома у семьи известного в Ростовской области бизнесмена прошли обыски. 26 апреля суд оставил без изменения меру пресечения Борзенко и еще двум участникам дела, а 8 июня - продлил до 11 августа.

Собрание депутатов Аксайского района прекратило полномочия находящегося под арестом главы района Виталия Борзенко на основании его заявления, сообщила пресс-служба администрации района. "Виталий Борзенко покинул пост по собственному желанию. На основании его заявления принято решение Собрания депутатов Аксайского района", - привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника-пресс-службы.

Заявление об увольнении по собственному желанию поступило районному собранию депутатов от имени Борзенко в начале июля, на внеочередном заседании депутаты удовлетворили заявление, проинформировал сегодня "Первый ростовский".

Исполнять обязанности главы будет, как и прежде первый заместитель главы администрации Константин Доморовский, который выполнял эти функции последние два месяца, сообщил "Блокнот Ростов-на-Дону"

На сайте Аксайского района на 20:20  мск нет информации об отставке Борзенко, однако его данные удалены со страницы "глава администрации Аксайского района".

Напомним, что по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. В конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. 25 июня стало известно, что суд узаконил закрытие аксайских рынков. 2 июля силовики провели обыски дома и на работе у директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой в связи с закрытием рынков в Аксайском районе.

"Кавказский узел" также информировал, что закрытие рынков в Аксайском районе лишило работы тысячи торговцев. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения через приемную губернатора. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата. Рынки закрыли из-за незначительных санитарно-эпидемиологических и противопожарных нарушений, а без работы остались 15-20 тысяч человек, отметил адвокат Андрей Разборов.

Примечание:

"Предприниматели с закрытых рынков остались без помощи ростовских властей", "Предприниматели с рынков в Аксайском районе обеспокоены риском остаться без охраны", "Пользователи соцсети раскритиковали ростовского губернатора за бездействие".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 июля 2021, 19:21

11 июля 2021, 18:49

11 июля 2021, 18:02

  • Красносулинцы потребовали решить проблему уличных свалок

    Около контейнерных площадок на улицах Красного Сулина уже месяц скапливаются горы мусора, что создает неудобства жителям, а власти не решают эту проблему, рассказали горожане. Договор с оператором по вывозу мусора перезаключен, и отходы уже начали вывозить, сообщил мэр.

11 июля 2021, 17:02

11 июля 2021, 16:07

  • Отключения света в Махачкале вызвали претензии к работе энергетиков

    Жильцы по меньшей мере восьми домов остаются без электричества после прошедшего 7 июля сильного ливня, сообщили в мэрии Махачкалы, упрекнув поставщика электроэнергии в нерасторопности. По закону, отключения света должны быть устранены в течение суток, подтвердили в "Мониторе ЖКХ".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи