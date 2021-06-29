Предприниматели пожаловались на многомиллионные убытки из-за закрытия рынков в Аксае

29 июня 2021, 03:39

Решение о приостановке деятельности ростовских рынков будет обжаловано, рассказали "Кавказскому узлу" предприниматели. Они пожаловались на невозможность вывезти товар, убытки и негативный опыт перехода на онлайн-площадки. Рынки закрыли из-за незначительных санитарно-эпидемиологических и противопожарных нарушений, а без работы остались 15-20 тысяч человек, отметил адвокат Андрей Разборов.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня Аксайский районный суд удовлетворил требование прокурора о прекращении работы рынков "Алмаз" и "Овощной", аналогичные постановления были вынесены в отношении рынков "Атлант" и "Строительный".

В конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. Пострадали тысячи предпринимателей и торговцев. Предложение ростовских властей перенести торговлю на территорию старого аэропорта вызвало акцию протеста. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения через приемную губернатора. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата.

Предприниматель Олег Мордвинцев заявил 28 июня корреспонденту "Кавказского узла", что он настроен обжаловать решение о приостановке деятельности рынка.

"Прежде всего, нас возмущает, что повод формальный - якобы из-за противопожарной и санэпидбезопасности", - сказал он.

По словам Мордвинцева, предприниматели стали опасаться общения со СМИ и представителями общественности. "Предприниматели перестали проводить собрания. Потому что прошли обработку в органах", - отметил он.

Он также сообщил, что сейчас предприниматели решают организационные вопросы с охраной и вывозом товара. "Ни о какой компенсации речь не шла, и никто её не предлагал. В Департаменте торговли Ростовской области в самом начале процесса сказали, что у них денег, чтобы компенсировать что-либо предпринимателям, нет. Предлагали подавать иск к [владельцу земли]. Но сам он и его сыновья привлечены к уголовной ответственности. Там параллельно идет разбирательство о юридической принадлежности земли. И пока это разрешится, мы вынужденно отстранены от работы. Но у нас есть же право на труд. Мы не можем сразу поменять что-то. Терпим убытки - нет других источников дохода", - посетовал предприниматель.

Лейла Пасейшвили - одна из активисток, в отношении которой было принято решение об административном наказании. Она уже подала жалобу на решение суда. "Сегодня (28 июня) отправила обжалование", - сообщила она.

Иск о приостановке деятельности рынка был предъявлен неопределенному кругу лиц из-за нарушений в 23 магазинах. "В каких - точно не указано. Но из-за запрета страдает еще три с половиной тысячи магазинов - их хозяева, и работники, и члены семей", - отметила Пасейшвили.

На рынке "Атлант" у нее есть магазин детской литературы, и торговала Пасейшвили в основном в розницу. Запрет на торговлю негативно сказалась на её бизнесе, онлайн-торговля почти не идёт. "Я выставила на интернет-площадках, у меня есть сайт. За два месяца я продала всего на три тысячи рублей. Прокуратура в ответ на наше пожелание стать третьей, потерпевшей стороной в процессе, говорит: «Вы тут вообще не причём, вы не потерпевшие». А как мы не потерпели, если вы закрыли нашу деятельность? Если мы не можем работать, несем колоссальные убытки? Товар вывезти некуда. У меня еще есть обязательства перед поставщиками. Ладно, часть товара я им верну за счет долгов, то есть я уже тем самым объявлю себя банкротом, то есть я поставила крест на своей предпринимательской деятельности. А что мне делать со всем остальным товаром, книгами?" - задается она вопросом.

По мнению Пасейшвили, все претензии властей по поводу земельных участков вообще никак не должны касаться предпринимателей, добросовестно работающих на построенных и оборудованных ими самими магазинах. "Суды только идут, иски из прокуратуры только подаются. Незаконность этих земель только устанавливается. Но эти земли - не сельхозназначения, у них назначение именно для ведения коммерческой деятельности, для постройки магазинов для торговли. Четко и ясно там написано. В последний раз судья удовлетворил в полном объёме иск о том, чтобы закрыть нашу торговую деятельность до окончания проверок по несоответствию пожарной безопасности. Но у нас суперсовременный рынок, аналога которому в ЮФО вообще нет. Если у нас не соответствует, где тогда соответствует - интересный вопрос. Там, куда нас выгоняют, это рынки из 90-х, где даже намеков на соблюдение этих условий нет - ни пожарных, ни эпидемиологических, ни гигиенических", - подчеркнула Пасейшвили.

У Анжелики с мужем - семейный бизнес, магазин сантехники на рынке "Атлант" на площади 240 кв.м. До приостановки работы у них был один работник.

"Мы, предприниматели не совершили ничего такого, чтобы останавливали нашу деятельность. Но судебные приставы запретили торговую деятельность в магазине. Проезд на ТК «Атлант» закрыт, вести работу не дают. Можно только при необходимости вывозить товар. А ведь у нас есть кредиты, их надо гасить, но нам не дают этого делать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, торговать на интернет-площадках сложно, но, вероятно, придется. "У нас такой товар, что многие хотят потрогать его, приложить, к примеру, мойку к столешнице. Но будем пробовать. А пока два месяца у нас блокада. Наш работник пока с нами", - отметила Анжелика.

По её словам, большинство её товарищей по несчастью не рассматривали другие площадки. "Не из вредности. А потому, что нам предлагают намного меньше и хуже по инфраструктуре", - пяснила она.

Адвокат Андрей Разборов, который представлял интересы группы предпринимателей при рассмотрении дела о приостановке деятельности рынков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что формальным поводом для этого послужило якобы имевшее место нарушение санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил.

"Вопрос о принадлежности земли и законности договоров, заключенных бизнесменами об использовании, зависит от итогов уголовного дела против бывших владельцев земли под рынками", - уточнил он.

Решение о запрете торговли было вынесено 10 июня, 18 июня оно было готово и выдано на руки. "И с этого периода у нас есть 30 дней для составления жалоб. Чем юристы и занимаются в настоящее время", - пояснил адвокат.

По его мнению, решение незаконно. "Прокурор выступил в защиту «неопределенного круга лиц», которые могли пострадать якобы от массовых нарушений санэпид- и противопожарных мер. Будто бы четыре человека были без масок, 23 магазина линии разграничительные не нарисовали. Но из-за решения 15-20 тысяч человек лишились работы. При этом на процесс не допустили представителей этих самых субарендаторов — хозяев магазинов и павильонов в качестве третьей заинтересованной стороны для защиты своих прав. Помимо этого, в томах, предоставленных прокурором, были только не заверенные ксерокопии. Ни одного оригинала документа, ни одной надлежащим образом заверенной копии. Где это видано: девять томов ксерокопий, и по ним судья выносит решение. ГПК обязывает предоставить оригиналы документов или их надлежащим образом заверенные копии", - указал Разборов.

Он предполагает, что задача была не бороться с нарушениями противопожарной и другой безопасности, а просто закрыть торговые центры. "Кому-то понадобилась земля на въезде в Ростов. А с людьми, которые добросовестно работали, платили арендную плату и налоги, никто не считается. Их просто кошмарят. И кошмарят правоохранительные органы. Жалобы президенту возвращаются сюда, губернатору. А он говорит, что не может решить, потому что правоохранительные органы не подчиняются ему. Я как адвокат до суда 10 июня письменно опросил 60 человек, предпринимателей. И у них вместе упущенной выгоды только на 47 миллионов руб. Это только у 60 человек. А всего их на рынках не меньше шести тысяч человек", - подчеркнул Разборов.

Адвокат Людмила Толстоногова считает, что до завершения уголовного процесса в отношении владельцев земли судьба недвижимости, торговых объектов не может быть решена.

"В ситуации, когда признают, что некому лицу земля незаконно попала в руки, и, соответственно, он незаконно заключил договоры аренды, все они могут быть признаны ничтожными. И пользователей «попросят» покинуть, а землю передадут муниципалитету", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Людям, которые заинтересованы, чтобы их объекты остались на этой земле, и которые были добросовестными арендаторами земли, по мнению адвоката, затем, уже после решения вопроса о собственнике, необходимо обратиться в муниципальные органы и договариваться с ними заново. "В целом дать комментарий и совет, как защищать права, невозможно. Потому что каждое такое дело требует индивидуального подхода. Статус земли не определен вплоть до приговора её собственникам. Гражданский иск до итогов уголовного дела будет приостановлен", - считает Толстоногова.