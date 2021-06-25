Суд узаконил закрытие аксайских рынков

25 июня 2021, 18:40

Аксайский районный суд удовлетворил требование прокурора о прекращении работы рынков "Алмаз" и "Овощной", аналогичные постановления ранее были вынесены в отношении рынков "Атлант" и "Строительный". Пять предпринимателей с "Атланта" получили по 40 часов обязательных работ за организацию митинга.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. Пострадали тысячи предпринимателей и торговцев. Предложение ростовских властей перенести торговлю на территорию старого аэропорта вызвало акцию протеста. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения через приемную губернатора. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата.

Аксайский районный суд удовлетворил сегодня иск прокуратуры о запрете деятельности рынков "Овощной" и "Алмаз". "По результатам проведенных судебных заседаний вынесено решение об удовлетворении исковых требований прокурора о запрете деятельности рынков до устранения нарушений федерального законодательства", - сообщила сегодня пресс-служба Аксайского райсуда.

11 июня аналогичные решения были вынесены по рынкам "Атлант" и "Строительный", следует из информации на сайте суда.

Сегодня также стало известно, что Аксайский районный суд счел встречу предпринимателей рынка "Атлант" несанкционированным массовым мероприятие и приговорил пять человек к 40 часам административных работ каждого за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия, следует из решений по административным делам, которые были опубликованы сегодня в картотеке суда.

Ростислав Грибенюков, Александр Коробков, Лейджеб Дыва, Лейла Пасейшвили и Мир Абуль Касим Хосейни днем 28 мая находились на улице Промышленной в поселке Янтарный Аксайского района, где участвовали "в несогласованном публичном мероприятии в форме собрания (митинга), в ходе которого выступали перед собравшимися с использованием микрофона", - говорится в постановлениях суда.

На судебных заседаниях присутствовали оперативники Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Ростовской области. Они предоставили кадры, которые использовались как доказательство в суде. Все пять предпринимателей заявили, что выводы полиции не соответствуют действительности. Собрание не имело публичного характера, обсуждались на нём хозяйственные вопросы, касавшиеся исключительно работы ИП, сообщил сегодня "Первый ростовский".