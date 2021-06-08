Предприниматели с закрытых рынков остались без помощи ростовских властей

08 июня 2021, 14:10

Предложение чиновников о переносе торговых площадок из-под Ростова-на-Дону невыполнимо без значительной финансовой поддержки, которую власти не предоставляют, указал представитель предпринимателей Александр Хуруджи. Местные бизнесмены уверены, что за закрытием рынков в Аксайском районе стоит попытка рейдерского захвата.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. Пострадали тысячи предпринимателей и торговцев. Предложение ростовских властей перенести торговлю на территорию старого аэропорта вызвало акцию протеста. 30 мая предприниматели, работавшие на рынке "Атлант", отправили коллективное письмо губернатору, попросив объяснить необходимость запрета работы рынка и возобновить его деятельность. 2 июня предприниматели сразу нескольких закрытых рынков приехали к зданию правительства Ростовской области, чтобы подать аналогичные обращения к губернатору. Бизнесмены опасаются, что закрытые рынки останутся без охраны и их имущество будет разворовано.

По оценке корреспондентки "Новой газеты" и политобозревателя "Блокнот-Ростов" Елены Романовой, на этих рынках работали до 20 тысяч человек. Она указала, что один из рынков, Овощной, является крупнейшим плодоовощным хабом региона, которому нет альтернативы. В конце мая группа стройкомпаний предложила предпринимателям, работавшим на рынках в Аксайском районе, переехать в торговый комплекс под Батайском. Если торговцы согласятся на переезд, то бизнес-омбудсмены попросят силовиков временно разрешить работу закрытых рынков.

Дистанционная торговля не решила проблем бизнесменов с закрытых рынков

Официальные данные не отражают реального числа предпринимателей, пострадавших в результате закрытия рынков, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, который принимает участие в защите прав предпринимателей с закрывшихся рынков. «Под перепись предпринимателей официальную, которую проводили власти, попали 2300 человек. Но очень многие не захотели, по различным причинам, попасть под эту перепись - прежде всего, те, кто арендовал, либо в каких-то случаях являлся смежником этих предпринимателей", - пояснил он.

Хуруджи уточнил, что в основном предприниматели владеют одним или двумя-тремя магазинами. «Естественно, там есть смежники, то есть это те, кто там прибирает или продает, оформленные как самозанятые или как ИП. Сколько их, посчитать сложно, потому что, действительно, магазинов таких очень много. Это классические представители среднего, малого и микробизнеса», - указал он.

В первые дни силовики не давали вывозить товар, но теперь такой проблемы нет. «Но потом такая возможность появилась, и в общем-то, они спокойно теперь могут попадать на рынок, предъявив документы. Они имеют сейчас доступ к своим бывшим местам торговли, но, естественно, там не торгуют, а могут просто вывозить товар, используя точки как склады и выставочный павильон, поскольку некоторые выкладывают рекламу о своих товарах в интернет. По факту, если у них дистанционная торговля, то возможность продажи и отгрузки они имеют», - рассказал Александр Хуруджи.

Но дистанционная торговля не покрывает прежние объемы торговли, подчеркнул он. По словам Хуруджи, даже самые успешные предприниматели сейчас получают 20-30% от выручки, которую имели до закрытия рынков.

«Потому что любой такой торговый комплекс, который называют рынком, рассчитан на пешеходный трафик прежде всего. В этом основная проблема. У некоторых есть, конечно, магазины еще и в других местах, некоторые уже давно работают и дистанционно. Поэтому сказать определенно, что всех зацепило вот прямо на все 100% - нельзя. Но можно говорить о том, что все магазины, поскольку остановили продажи, очень сильно потеряли выручку, и это длится уже больше месяца. Соответственно, людей подгоняют кредиты, обязательства по оплате за товар, который брался с отсрочкой. Поэтому сложности экономического характера у предпринимателей есть», - заключил Хуруджи.

Предприниматели готовы выкупить землю под рынками

Предложения о переносе торговых площадок не удовлетворяют предпринимателей прежде всего потому, что никто не собирается возмещать им средства, потраченные на строительство и оборудование торговых и рабочих площадей на закрываемых рынках, никто не обещает подъемных для обустройства новых магазинов, указал Александр Хуруджи. «У них там закреплены к этому месту кассы, онлайн-кассы. Работают в магазине по 5, по 10 человек сотрудников. Там отдельно у них склад, и так далее. То есть это большие магазины. Поэтому, конечно же, когда появились такие предложения, эти предприниматели были немножко в шоке - им показалось, что власти вообще не понимают, о чем идет речь, поскольку куда же они могут переехать», - пояснил Хуруджи.

По его словам, воспользоваться предложением ростовских властей и переехать на территорию бывшего аэропорта смогли только предприниматели "Колхозного" рынка. «Они фактически перегнали те фуры, которые у них стояли - продавали там картошку, лук и помидоры, - просто на новую площадку, которую власти предоставили. Конечно, и они тоже потеряли в трафике пешеходном и в объемах продаж. Но у них возможность переехать была. При этом осталась непонятной ситуация с тем, что делать со складами, поскольку склады-то и они не все могут перевезти - у них гигантские склады, в которых поддерживается температура, где фрукты и овощи хранятся», - отметил Хуруджи.

Он указал, что отдельные предприниматели обустраивали свои рабочие площади по 20 лет. «Они говорят: "Мы столько лет эти места развивали за свой счет, клали там асфальт и так далее, и 20 лет все было законно, и тут нам говорят, что рынок закрыли, и не объясняют, почему. Мы хотим знать почему, какие основания". Юридическое обоснование для закрытия дал суд только 29 апреля, спустя несколько дней после фактического закрытия рынков силовиками. Речь идет о том, что у них в рамках расследования уголовных дел в отношении некоторого количества собственников в качестве обеспечительных мер арестованы земельные участки, на которых расположены рынки. Ну ладно бы арестованы, то есть их продать не смогут. Но в данном случае почему-то пошли дальше и запретили торговлю, то есть, якобы, может извлекать это организованное преступное сообщество денежные средства, которые будут подпитывать их. Но запретили работать всем без разбора. Вот в этом и кроется основная проблема, почему люди возмущены», - пояснил Александр Хуруджи.

Проверка, проводившаяся на всех четырех рынках 27 апреля, ставила целью выявить торговлю наркотиками и оружием, а также присутствие незаконных мигрантов. По неофициальным данным, проверка связана с уголовным делом против главы Аксайского района Виталия Борзенко. Он до 11 августа арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Предприниматели готовы даже выкупить землю у старых или новых хозяев ради сохранения рынков, заявил Хуруджи. «Они говорят: "А почему переезжать?" Им предлагают другие места, говорят: "А давайте вам рынок построим". Они говорят: "Зачем строить рынок, если он есть? Если потом эта земля выйдет через какое-то время на продажу, ну скажите, мы скинемся и купим. Если нас в принципе хотят выселить и потом на этом месте что-то другое построить, так и скажите. Но это должно быть цивилизованно"», - пояснил позицию предпринимателей Хуруджи.

Представитель бизнесменов раскритиковал чиновников за бездействие

Александр Хуруджи посетовал на то, что власти, как он считает, бездействуют и не информируют предпринимателей о ситуации.

«Все делают вид, что хотят помочь. У меня сложилось впечатление, что все встречаются [с предпринимателями], но ничего не делают. В первые дни не встречались - видимо, боялись, толпа народа стояла. А потом начали приезжать представители власти разного уровня, и говорить: "Слушайте а что вы хотите?" - "Мы хотим снова работать". - "Ну хорошо, мы пошли выяснять ситуацию. А сколько вас? Давайте, мы вас перепишем, заполните анкеты". Потом, когда уже власти надо было что-то говорить, они сказали: "Получилась ситуация с вашими владельцами рынка, против них уголовное дело, это силовики занимаются, но мы, власти, здесь не при чем". Предприниматели говорят: "Нам-то что делать?" - "Мы пошли думать, что вам делать". Снова ушли. И так продолжается по сей день, то есть конкретики какой-то у людей нет - они не знают, что им делать, в течение длительного периода времени у них нет нормальной выручки», - указал Хуруджи.

Он также сообщил, что в судебную тяжбу по собственности в качестве в качестве третьей стороны, наряду с бывшими владельцами и властями, допущен адвокат одного из индивидуальных предпринимателей. «Предприниматели пытаются включиться в суды, и насколько я понял, принципиально 4 июня вроде как допустили в качестве третьего лица адвоката одного из ипэшников. Что это означает? Появляется теоретическая возможность, что до суда смогут донести свою позицию лица, которые фактически от закрытия пострадали», - полагает Хуруджи.

Мелкий бизнес нуждается в поддержке при переходе к новому формату торговли

Предпринимателям нужно быть более организованными, чтобы успешнее вести переговоры с властями, считает председатель попечительского совета и основатель общественной организации "Опора России" Сергей Борисов. «Им надо быть вместе - не бурлить, а искать истину, идти на переговоры. Конечно, таким переговорщиком может быть "Опора России". У нас есть в Ростове хорошее отделение», - сказал Борисов корреспонденту "Кавказского узла".

Если чиновники не пойдут навстречу, то, по его мнению, нужно жаловаться в прокуратуру и подавать в суд. «Если будет недостаточно переговоров на уровне властей региона, если мы усмотрим правовые какие-то коллизии, нарушение прав предпринимателей, воспрепятствование предпринимательской деятельности (169 статья УК РФ), то мы обратимся к генеральному прокурору», - пообещал Борисов.

Он добавил, что рынки такого типа, как закрытые в Аксайском районе, устарели, но отказ от них не должен привести к ущемлению прав предпринимателей. «Меняется подход в сторону более цивилизованного вида деятельности. Все-таки, архаика должна отходить. Конечно, старые рынки не совсем, может быть, опрятные, не совсем привлекательные. Они потихонечку отходят везде, во всех регионах России - к этому надо готовиться. Вопрос в другом: чтобы люди, которые там были, не пострадали, чтобы им дали альтернативу, чтобы им дали подъемные какие-то. Нельзя просто взять и вычеркнуть: идите на улицу», - сказал он.

Рынки теряют прибыль из-за развития торговых сетей

Предприниматель Олег Мордвинцев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что имеет магазин детских игрушек от отечественных производителей, он торговал на рынке в Аксайском рынке многие годы. Бизнес семейный - вместе с Мордвинцевым трудились его жена и сын. В прежние времена он также нанимал продавцов в магазин, который построил и оборудовал на свои средства. Земля под магазином была взята в субаренду.

«Павильон у меня в два этажа, 10 на 10 метров. Первый этаж стеклянный, чтобы было видно товар, второй закрытый. Очень большие деньги были вложены. Такой павильон обходится в 2,5-3 миллиона рублей. Это без товара, естественно. И это по тем деньгам, которые люди платили до подорожания металла, когда у нас металл стоил в три раза дешевле», - оценил стоимость своего имущества местный предприниматель.

Для него, как и для большинства других предпринимателей, бизнес на рынке был основным. «У нас нет таких, чтобы много магазинов имели. Обычно один большой магазин. У некоторых, может быть, павильон не 10 на 10, а 30 на 30, 30 на 20, 600-800 квадратных метров. В целом, сейчас оборот и покупательский спрос упал по сравнению с прошлыми годами. Это по причине внедрения в торговлю новых сетей. Но люди (предприниматели. - Прим. "Кавказского узла") шли на этот рынок, потому что тут была нормальная аренда, тут все развязки, дороги проходят. Есть большие пространства, соблюдены все нормы пожарной безопасности. И покупателям было удобно подъехать», - пояснил Мордвинцев.

Предприниматели связали закрытие рынков с рейдерством

Олег Мордвинцев уверен, что за закрытием рынков стоит рейдерство. «Почему-то администрация не оповестила людей о проблеме. Пришла прокуратура и изъяла документы о предпринимателях у администрации - тут же несколько организаций. Тут вообще 10 гектаров площади, тут разместились четыре-пять рынков. И на каждый рынок приходили представители [силовых структур]. Областная и городская администрации приняли такую позицию, что они вообще не знали, что там находится рынок. И вот нам теперь надо доказать то, что мы существуем. Вот мне тоже интересно, под каким статусом у каждого был счет в банке. Чтобы открыть счет в банке, обязательно надо находиться в налоговой инспекции, платить в пенсионный, медицинский фонд», - недоумевает Мордвинцев.

Основная проблема возникла из-за того, что документы о собственности на землю под рынком теперь признаны недействительными. «У них (владельцев земли. - Прим. "Кавказского узла") выделены земли, межевание, сданные в юстицию документы - и эти документы сейчас недействительны как бы. Непонятно, что происходит», - заключил предприниматель.

Он считает, что выгодоприобретатель от захвата территории рынков пока не проявился из-за активности предпринимателей. «Пока временное затишье - то есть тот человек, который все это затеял - а это все находится на уровне московской прокуратуры, - он, я думаю, не ожидал, что все так произойдет. Его надежда была на то, что нас оцепят силовики по периметру, закроют рынок, и предприниматель, который потеряет выручку, тоже начнет закрывать и переедет на другое место. А с этой землей я не знаю, как они хотели распорядиться - то ли тут ЖК построить, то ли они собирались строить какой-то большой торговый комплекс под одной крышей, чтоб всех сюда загонять, то есть два раза заработать. Или еще для чего-то кому-то продали эту землю. Потому что здесь очень хорошая транспортная развязка», - отметил Олег Мордвинцев.

Он подтвердил, что группа предпринимателей готова скинуться и выкупить землю под рынками для того, чтобы продолжать работу на давно освоенном месте. «Эти предложения мы выдвигали в обращении к губернатору и в другие структуры. Дайте продолжить работу, не лишайте заработка», - призвал Мордвинцев.

Ранее владельцы торговых павильонов, опрошенные Русской службой Би-би-си, также называли закрытие рынков рейдерским захватом. "Это вполне укладывается в логику современных российских реалий. Просто передел власти, захват земли для застройки или чего-то подобного. Что еще есть драгоценного, кроме газа и нефти? Земля. Видимо, [глава Аксайского района] Бабаев не захотел делиться по-хорошему и нашлись новые рычаги давления. Ну так же не бывает: двадцать с лишним лет тот же Борзенко правил, а тут его решили снести", - сказал Степан, торгующий на "Атланте" электрооборудованием.

Территория рынка могла приглянуться какому-то федеральному инвестору, и теперь рыночников просто "слили", полагает еще один индивидуальный предприниматель "Атланта", Николай Отаров. "А если раньше были нарушения, то на них закрывали глаза", - добавил он.

По мнению донского уполномоченного по защите прав предпринимателей Олега Дерезы, ситуация с аксайскими рынками напоминает проблему обманутых дольщиков. "Мне непонятна пока позиция властей! Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти на это смотрели. Хотя все же элементарно проверяется - рынок это или нет. И все было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля (когда был задержан Виталий Борзенко. - Прим. "Кавказского узла")", - процитировал уполномоченного 30 апреля Русская служба Би-би-си. Хуруджи выдвинул версию об "эксцессе исполнителя" Уверенно утверждать, что происходит рейдерский захват территорий рынков, нельзя, считает Александр Хуруджи. «Прошел месяц, и обычно где то что-то проявляется, что вот этот человек хочет получить эту землю или этот бизнес, и для этого возбуждено уголовное дело. Но то ли шум чрезмерный помешал этому процессу выхода, то ли это действительно произошло то, что в науке называются "эксцесс исполнителя"», - сказал Александр Хуруджи корреспонденту "Кавказского узла". Эксцессом исполнителя он считает заинтересованность самих силовиков в такой операции. «К примеру, узнав о том, что есть недовольные владельцами, кто-то из лиц, которые, предположим, получали разные какие-то прибыли раньше, не получив их в очередной раз, из обиды что-то написал. Потом еще кто-то что-то написал, потом суд вынес решение, чтоб обосновать. А потом увидели, что люди возмущены, и уже не знают, кому что отвечать, а уже все случилось. Вот это называется "эксцесс исполнителя". Но пока уверенности у меня лично в том, что заказ был, - нет, хотя очень согласовано происходила вся спецоперация. Возможно, просто заказчик пока не проявился и выжидает», - подытожил Хуруджи.

В Департамент потребительского рынка Ростовской области "Кавказским узлом" отправлен запрос о статусе рынков, ответ на него еще не получен.