Рынок в Ростовской области. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

24 мая 2021, 14:08

Предпринимателям с закрытых рынков предложена площадка близ Батайска

Группа стройкомпаний предложила предпринимателям, работавшим на рынках в Аксайском районе, переехать в торговый комплекс, который планируется построить на южном выезде из Батайска. Если торговцы согласятся на переезд, то бизнес-омбудсмены попросят силовиков временно разрешить работу закрытых рынков, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался о встрече с предпринимателями с закрытых рынков, однако в ответ получил шквал критики: пользователи Instagram потребовали открыть рынки, а не затягивать решение проблемы на месяцы.

27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку в поисках незаконных мигрантов и мест торговли наркотиками и оружием. Работа рынков была приостановлена, что лишило работы тысячи торговцев. 29 апреля Василий Голубев объявил, что предпринимателям, работавшим на четырех рынках в Аксайском районе, до 1 мая предоставят места на временной торговой площадке. После этого ростовская мэрия предложила перенести торговлю на территорию старого аэропорта, однако 30 апреля несколько десятков человек провели акцию протеста с требованием разрешить им работать на прежнем месте.

Предпринимателям, работавшим на закрытых рынках, предложено переехать на 1089-й километр трассы М-4 "Дон", сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

По его словам, предложение о строительстве новых рынков высказал член совета директоров Группы строительных компаний (ГСК) "Дон" Алексей Кнышов. Он предложил переселить все четыре закрытых рынка - "Алмаз", "Атлант", "Овощной" и "Строительный" - на принадлежащие ГСК "Дон" участки на трассе М-4 "Дон", сообщает сегодня donnews.ru.

Если строительство новых рынков начнётся, а предприниматели согласятся на переезд, то уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов попросит силовиков временно открыть рынки в Аксайском районе - до тех пор, пока не построят новые площадки, что произойдет, ориентировочно, в октябре этого года.

"Это позволит предпринимателям распродать сезонный товар, и вообще возобновить свою деятельность без ущерба до их переезда", - приводит слова Дерезы издание.

28 апреля Борис Титов заявил, что из-за закрытия рынков в Аксайском районе пострадали около 1,5 тысячи предпринимателей.

Инвестор озвучил готовность взять расходы на себя

Новую площадку планируется разместить на 1089-м километре федеральной автотрассы, подтвердил сотрудник пресс-службы ГСК "Дон". "Это в 13 минутах езды на машине от Ворошиловского моста, когда едешь через Батайск. [...] Там сейчас как раз развязку делают, завезли мостовые конструкции. С точки зрения логистики место идеальное - грузопоток будет приходить с востока (аксайский автомобильный обход города), с юга, с севера из города и, если построят западную хорду, то и с запада", - приводит сегодня его слова ИА "Дон 24".

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", 1089-й километр трассы М-4 "Дон" находится около транспортной развязки на южном выезде из Батайска.

Финансирование обустройства торгового комплекса ГСК "Дон" готова взять на себя, говорится в сообщении, размещенном 20 мая на сайте группы компаний. "Уже в текущем году компания может инвестировать 500 млн рублей собственных средств. А в дальнейшем привлечь порядка 1,5 млрд рублей для следующих этапов развития, использовать свои опыт и строительные мощности для возведения необходимых объектов и формирования внутренней инфраструктуры нового, возможно крупнейшего торгового центра Ростовской области", - отмечается в публикации.

Кроме того, ГСК готова, используя собственные ресурсы, уже в этом году "сформировать многофункциональную зону, где разместятся заправочная станция, мотели, пункты общественного питания, технические сервисы, складские помещения, торговые площади рынка, на которых предприниматели смогут вернуться к привычному ритму жизни".

"Уже к концу года в рамках первого этапа на данной площадке могут появиться модульные быстровозводимые торговые павильоны общей площадью 25 тыс. кв.м и крытые парковки на 400-450 мест для большегрузов с возможностью торговать прямо с машин.  В дальнейшем торговые площади могут увеличиться еще на 25 тыс. кв.м, а количество парковочных мест - до 2,5 тысячи", - говорится в сообщении компании.

Входящее в ГСК "Дон" АО "Донаэродорстрой" сейчас проводит реконструкцию трассы М-4 и строительство дорожного обхода Аксая рядом с территорией рынка, оно "готово в кратчайшие сроки произвести все необходимые работы", подчеркивается в публикации.

Напомним, закрытие рынков подчеркнуло проблему теневого бизнеса, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" ростовские журналисты. Кроме того, особенностью этих рынков является большое число работников, указала корреспондент "Новой газеты" и политобозреватель "Блокнот-Ростов" Елена Романова. "В общей сложности, «Атлант», «Атлант-Юг», «Алмаз» и Колхозный рынок предприниматели оценивают в 10 тысяч работников», - сказала Романова "Кавказскому узлу", предположив, что еще столько же человек работает на Овощном рынке.

Примечание:

"Работники рынка в Аксайском районе пригрозили перекрыть федеральную трассу", "Платный вход в Ботанический сад Ростова-на-Дону возмутил пользователей соцсетей", "Торговцы потребовали открыть рынки в Аксайском районе".

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