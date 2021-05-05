Пользователи соцсети раскритиковали ростовского губернатора за бездействие

05 мая 2021, 19:59

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался в своем Instagram о встрече с представителями закрытых рынков Аксайского района, однако в ответ получил шквал критики. Пользователи потребовали открыть рынки, а не затягивать решение проблемы на месяцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена, что лишило работы тысячи торговцев. Ростовские власти предложили им перенести торговлю на территорию старого аэропорта, однако 30 апреля несколько десятков человек провели акцию протеста с требованием разрешить им работать на прежнем месте. Торговцы рынков в Аксайском районе, работа которых приостановлена после проверки силовиками, адресовали властям России и Ростовской области петицию с просьбой открыть торговые площадки.

Закрытие рынков близ Ростова-на-Дону подчеркнуло проблему теневого бизнеса, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ростовские журналисты. Рынки в Аксайском районе попали под массовые проверки из-за попыток передела собственности и сфер влияния в городе, считает журналист Сергей Резник. В результате закрытия рынков лишились работы тысячи людей, указала журналистка Елена Романова.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в своем Instagram-аккаунте отчет о встрече с группой предпринимателей с закрытых рынков аксайского района. "Встретился с инициативной группой предпринимателей, которые пострадали от приостановки работы аксайских рынков.

Люди поделились тем, что их волнует больше всего. Главная просьба, конечно, - помочь им возобновить работу. Задача регионального правительства: сделать всё возможное, чтобы поддержать всех добросовестных предпринимателей, работавших на этих торговых площадках. Для этого, прежде всего, сейчас уточняется реестр с данными обо всех, кто там вел торговую деятельность. Реестр должен быть сформирован в недельный срок. Бизнес просит о юридической поддержке – договорились, что будет организована работа консультационных групп юристов. Подобные встречи обязательно продолжим, чтобы последовательно решать все возникающие вопросы", - отчитался губернатор.

На 19:24 мск публикация собрала 2201 отметку "нравится" и 944 комментария и вызвала критику пользователей соцсети.

Большинство пользователей в комментариях просят восстановить работу закрытых силовиками рынков. "Просьба от лица всех предпринимателей, верните нам возможность работать! В прошлом году пандемия, в этом - захват рынков... как вы хотите чтобы выжил малый и средний бизнес?! У людей вся жизнь в их работе, в магазинах! Вложены огромные деньги, время, силы, здоровье! Для чего такое правительство которое не может помочь законопослушным гражданам, предпринимателям в решении проблем подобного плана? За что мы платим налоги? Вы, как глава нашего региона, найдите выход из этой ситуации, поставьте временное руководство, но верните людям возможность работать и жить", - написал alexandr_khrykin.

Торговцы с рынка "Атлант" не хотят уходить на другие места. "Предприниматели "Атланта" убедительно вас просят открыть нашу торговую площадку, не перенести, не предоставлять нам другие места, а именно открыть нам наше. То, что мы строили годами, во что вкладывали миллионы, то, куда съезжаются с каждого уголочка ЮФО. Наш "Атлант" - это гордость Ростовской области с отличной инфраструктурой, огромными магазинами, альтернатив которому нет!" - написала alina_nitsievskaya.

Рынки простаивают уже неделю, и неизвестно, как долго власти планируют еще "решать" проблему, отметила agapova100. ""Хорошо" говорить о каких-то сроках и обещать в чём-то разобраться и ещё "думать" и "решать"... Всё это время добросовестные предприниматели в отчаянии с ужасом думают - как жить, а точнее - выжить! Не понимая, в чем их вина", - прокомментировала она.

Тысячи предпринимателей остались без работы, напомнила yakutinatina. "Страдает репутация перед поставщиками и покупателями. Остановлены все платежи. Есть же цивилизованный путь. Назначьте кризисного управляющего и разрешите работать, пока Вы разбираетесь с возможными нарушениями. Вы парализовали бизнес, расчеты и нашу жизнь", - отметила она.

Встреча не привела к реальным решениям, подчеркнул пользователь a___a___bal___. "Бла-бла-бла и все! Когда уже что-то будете делать? Люди остались без работы, а вы болтологией занимаетесь. Столько лет при власти и не замечали рынка... Иголка в стоге сена. Или когда Борзенко схватили, все побоялись, что все наружу выйдет, посадили и все камни на него. А у самих руки чистые. Стыд и позор", - написал он.

Предприниматели ждали от губернатора конкретных действий. "Это просто крах вас как руководителя родного региона. Как вы смогли допустить такой беспредел? Грош вам цена", - эмоционально прокомментировал tetcher_07. "Что значит - продолжим подобные встречи?!! Вы хотите затянуть ситуацию, чтобы о ней забыли??!!! Очень удобная позиция! Дайте распоряжение, снимите бетонные блоки, и мы тогда поверим,что не зря голосовали за вас!!! Думаю, вы нас услышите!" - предположил grandioznayaez.

Путь решения проблемы, предложенный губернатором, подразумевает месяцы судебных разбирательств, отметила lejeb_dyva. "Администрация области, примите волевое решение и возьмите ответственность на себя , вы пытаетесь нас втянуть в судебные тяжбы. Юридическая поддержка , консультации предпринимателям - это затянется на долгие месяцы. Вы поймите, вот эта блокада предпринимателей может быть последним гвоздём для администрации области", - написала она.

Напомним, по неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.



