Закрытие рынков близ Ростова-на-Дону подчеркнуло проблему теневого бизнеса

Как сообщал " Кавказский узел ", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена, что лишило работы тысячи торговцев. Ростовские власти предложили им перенести торговлю на территорию старого аэропорта, однако 30 апреля несколько десятков человек провели акцию протеста с требованием разрешить им работать на прежнем месте. Бизнес-омбудсмен и глава реготделения "Деловой России" обратили внимание на рост протестных настроений среди предпринимателей .

Рынки в Аксайском районе попали под массовые проверки из-за попыток передела собственности и сфер влияния в городе, считает журналист Сергей Резник. В результате закрытия рынков лишились работы тысячи людей, указала журналистка Елена Романова. На юге России рыночная торговля зачастую ведется с использованием схем уклонения от налогов и отчуждения муниципальной земли, заявили эксперты.

Закрытие рынков под Ростовом-на-Дону - часть "кампании по переделу города и рынка", полагает журналист Сергей Резник, покинувший страну после антикоррупционных расследований в Ростовской области. "Вслед за переделом этой земли будет масштабная застройка старого аэропорта, которую осуществят <...> совместно с карманными ростовскими строительными фирмами. Будет активное освоение земель вокруг старого аэропорта с новыми выкупами земли, поджогами и другим бандитским набором услуг", - предположил он.

На территории, прилегающей к закрытым рынкам, расположены два ресторана McDonald's, указал журналист. "Один из главных вопросов, за которым стоит следить: сейчас по факту признаны незаконными два McDonald's, расположенных на той же территории: с двух сторон проспекта Шолохова по трассе М4. Очень много вопросов вызывают все эти действия", - отметил Сергей Резник.

На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация. По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня . Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Схема отчуждения предпринимателями муниципальной земли с последующей арендой применяется по всей стране, но имеет свои особенности в разных регионах - они зависят от того, насколько сильны позиции мэра, главы муниципального образования, силовых структур, указал старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

Ставропольская журналистка Елена Суслова, занимавшаяся этой проблемой, полагает, что осуществление этих схем связано с коррупцией. На Ставрополье, по ее словам, есть случаи, когда рынки открываются даже на землях сельхозназначения. Без участия местных чиновников, которые должны знать о том, где находятся торговые точки, работа рынка невозможна, заявила журналистка.

"В ряде случаев толком не проведены границы районов или даже городов, что при попустительстве администраций может привести и к продаже крупных земельных участков без ведома владельцев", - добавила Суслова корреспонденту "Кавказского узла".

Рынки очень часто уходят от уплаты налогов, указала Елена Суслова. По ее словам, хозяин рынка регистрирует 15-20 мест, но на деле работает до 200 точек. Как правило, об этом знают и местные силовики. "Поскольку они в деле, то ничего не предпринимают", - пояснила Суслова.

Подавляющее большинство рынков Южного федерального округа работают "вчерную", это теневой бизнес, уверен общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей Ставропольского края Арсен Саркисов. "Участки выделены без торгов, львиная доля налогов не платится, часть денег оседает в карманах силовиков", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Саркисов.

Закрытие рынка в Аксайском районе лишило торговцев овощами крупнейшего хаба

Особенностью расположенных в Аксайском районе рынков является большое число работников, указала корреспондентка "Новой газеты" и политобозреватель "Блокнот-Ростов" Елена Романова. "Поскольку администрации всех этих рынков сейчас фактически обезглавлены, узнать точное количество предпринимателей, которые там работают, затруднительно. В общей сложности, «Атлант», «Атлант-Юг», «Алмаз» и Колхозный рынок предприниматели оценивают в 10 тысяч работников», - сказала Романова корреспонденту "Кавказского узла". Она полагает, что еще столько же человек работает на Овощном рынке.

Согласно информации, озвученной на встрече чиновников с предпринимателями, только на рынке "Атлант" зарегистрированы 2500 индивидуальных предпринимателей, указала Романова. "У всех индивидуальных предпринимателей есть продавцы, грузчики, водители", - отметила она.

Есть и другие данные по числу предпринимателей на закрытых рынках. 28 апреля уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за закрытия рынков в Аксайском районе пострадали около 1,5 тысячи предпринимателей. Только на рынке "Атлант" работало около двух тысяч индивидуальных предпринимателей, передал в тот же день "РБК".

По мнению Романовой, из-за закрытия Овощного рынка резко вырастут цены на овощи, а фермеры понесут серьезные убытки. "Ситуация с Овощным рынком куда более трагическая, чем с остальными рынками, поскольку в других случаях речь идет о строительных материалах, одежде, запчастях. Да, это очень прискорбно, что людям пришлось понести такие убытки, но они этот товар сейчас могут где-то хранить, в конце-концов продать и какую-то часть денег возместить, а что касается Овощного рынка — его закрытие влечет за собой самые негативные последствия, причем не только для самих работников, но и для жителей Ростовской области, части Краснодарского края, Воронежской области, непризнанных республик ДНР и ЛНР, поскольку это не просто рынок, а очень крупный плодоовощной хаб", - подчеркнула Елена Романова.

На овощной рынок свозилась импортная сельхозпродукция, которую привозят в Новороссийский порт, так и фермерская - из Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, пояснила Романова.

"Туда же приходят и машины с фруктами и овощами из Азербайджана, Узбекистана. Они там разгружаются, там оборудованы гигантские холодильные площади. Туда же заходят машины покупателей, которые формируют целые «составы» и развозят их по разным городам. Сейчас десятки и сотни грузовых машин, которые шли в Ростов на Овощной рынок, разворачиваются и объезжают город, а это означает неизбежные перебои в поставках зелени в ближайшее время. Кроме того, ожидается рост цен на нее, потому что если этой продукции мало, то неизбежно она будет возрастать в цене. Пострадают мелкие фермеры, которые уже сейчас рассчитывали на то, что они продадут свою продукцию через Овощной рынок", - заключила журналистка.

К рынку, действительно, всегда было очень много претензий и по части организации работы, и по части работавших там мигрантов, признала Романова. "Это большая серая закрытая территория, но важно понимать, что более легального, цивилизованного плодоовощного хаба в Ростовской области так и не было создано, хотя он был очень и очень нужен", - подчеркнула она.