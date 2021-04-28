Спецоперация на рынках Ростовской области сказалась на бизнесе местных торговцев

Предприниматели закрытых после спецоперации рынков в Аксайском районе потребовали возобновить их работу. На одном из рынков произошли столкновения с полицией. Большинство задержанных в ходе рейдов отпущены, 94 человек силовики планируют депортировать. Из-за закрытия рынков пострадало около 1,5 тысячи предпринимателей, заявил бизнес-омбудсмен.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля силовики провели проверку на четырех рынках под Ростовом-на-Дону на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация. Торговцы рынка "Атлант" потребовали сегодня от властей Аксайского района возобновить его работу, приостановленную после массовых проверок.

По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко о создании преступного сообщества. Он арестован до 11 июня . Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Предпринимателям, которые вели торговлю на рынках Аксайского района, удалось сегодня встретиться с руководством района, однако встреча оказалась безрезультатной, заявил один из предпринимателей, руководитель афганской диаспоры в Ростовской области Хосейни Мир Абуль Касим. "Я думаю, что мы зря здесь находимся, зря время потеряли, когда сюда пришли, потому что мы ждали других ответов. Мы думаем, что департамент по поддержке предпринимательства как минимум за нас заступится, что-нибудь хорошее нам скажет", — привело его слова 161.ru.

По его мнению, исполняющий обязанности главы Аксайского района Константин Доморовский, который пришел на встречу с предпринимателями, не может помочь в вопросе работы рынков. "Нам нужен более высокий уровень. Вопросы решаются не здесь, не в Аксайском районе. Один вопрос только: раз нет решения суда, раз незаконно закрывать наш рынок, пока следствие идет, дайте нам работать. Пока не будет решения суда", — приводятся слова Касима в публикации издания.

После собрания предпринимателей владельцы киосков на рынке попытались самостоятельно убрать бетонные блоки, загородившие проезд. Из-за преграды многие из них не могли забрать свой товар. Однако правоохранители помешали им, сообщило издание Rostov.ru.

На рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону началась акция протеста, там собралось несколько сотен предпринимателей и торговцев. Поводом для собрания стало неожиданное закрытие рынка — въезд на него перекрыли бетонными плитами. "Нельзя так поступать с людьми, как со скотом", — прокомментировал ситуацию один из выступающих, торговавший на "Атланте" более 10 лет, сообщил "Югополис".



Сообщество "Нетипичный Ростов" в соцсети "ВКонтакте" опубликовало кадры акции протеста, на них видно, как полицейский подходит к толпе мужчин, которые пытаются убрать бетонные блоки, и, по всей видимости, брызнул в них из баллончика. После этого один из мужчин толкает на полицейского другого мужчину. Полицейский отходит от толпы на несколько метров и хватается за табельное оружие. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

Силовики намерены депортировать 94 человек после спецоперации на рынках

Более 500 торговых объектов проверили на рынках в Аксайском районе, выявлено много незначительных нарушений, связанных с недостоверными номерами автомобилей, нарушением санитарных норм. Есть и более серьезные, в частности, установлено, что некоторые здания, в которых велась торговля, не были введены в эксплуатацию, сообщил источник в силовых структурах. "Проверено более 500 торговых объектов, более 1600 граждан, почти 1800 транспортных средств, составлено почти 120 административных протоколов", — привело слова источника DON24. По словам источника, это данные на вечер 27 апреля, сегодня проверки на рынках продолжались.

Также были составлены протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, добавило издание со ссылкой на источник.

После масштабных рейдов, которые провели силовики на рынках "Атлант", "Алмаз", "Овощной" и "Классик", большинство задержанных отпущены без составления протоколов, сообщил другой источник в силовых структурах. Протоколы составили только в отношении 94 нелегальных мигрантов из Закавказья и стран Азии. В течение трех дней они будут депортированы, большинство из них — с запретом въезда на три года, сообщил "Городской репортер".

Бойцы спецподразделений прибыли на рынки в поисках наркоторговцев, притонов, складов нелегального оружия, контрафактного алкоголя и табака, привело 161.ru слова еще одного источника. По словам другого источника издания, спецоперацию могут связать с поиском нелегальных мигрантов. Более 3,5 тысячи силовиков оцепили 27 апреля территорию четырех рынков, расположенных на площади около 15 гектаров в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". "Проводятся проверки законности функционирования рынков. Есть информация о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием", — привел в тот же день "Интерфакс" слова источника.

На сайтах управления МВД России по Ростовской области, управления СКР по Ростовской области и прокуратуры Ростовской области, по данным на 21.15 мск, нет информации о спецоперации на рынках Аксайского района.

Только один рынок сможет возобновить работу

Рынки "Атлант", "Алмаз" и "Овощной" в Аксайском районе несколько лет работали незаконно, сообщила директор департамента потребительских рынков Ростовской области Ирина Теларова. По ее словам, только "Классик" имеет законный статус розничного рынка, его деятельность полностью возобновится в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте администрации Аксайского района.

Власти намерены пойти навстречу предпринимателям Аксайского района и предоставить им временные площадки для торговли взамен тех, что оказались временно закрытыми, сообщила замглавы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики Светлана Камбулова. По ее словам, в городе могут организовать постоянные ярмарки или предложить торговые места на территории девяти городских рынков. Подробный перечень площадок с контактами организаторов в ближайшее время будет размещен на сайте городской администрации, отмечается в сообщении.

1,5 тысячи предпринимателей пострадали в результате спецоперации на рынках

Из-за закрытия рынков в Аксайском районе пострадало около 1,5 тысячи предпринимателей, заявил сегодня уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Предприниматели оказались заложниками ситуации, вызванной чужими нарушениями и прегрешениями. Рынки "Атлант", "Алмаз", "Колхозный" и "Классик" на границе города и Аксайского района в одночасье закрыты. Правоохранители оспаривают владение теми землями, на которых эти рынки расположены. Против владельцев возбуждены уголовные дела. Это отдельный вопрос, и касаться его мы не будем, но вот многолетняя работа сотен предпринимателей на этой земле, которой они лишились буквально за минуту, судьба их семей и наемных работников - это уже не уголовная тематика, а самая что ни на есть социальная, и местная власть обязана проявить к ней самое пристальное внимание", — процитировал слова Титова ТАСС.

Решение проблемы — сохранить торговлю на прежних местах, отметил Титов. "Будем реалистами - дожидаться придется долго, свободных площадей под рынок в Ростове немного. А людей просто в одночасье отрезали от их имущества, от складов, на которых лежит их собственный товар, в том числе продукты, которые портятся с каждым часом. Нет даже решения суда о демонтаже объектов, есть просто чье-то волевое решение, которое обрушилось ни в чем не повинным людям буквально на головы. Самый реалистичный путь — это сохранить торговлю на прежних местах, вне зависимости от того, чья это земля. Фигуранты уголовного дела в любом случае доходами от нее воспользоваться уже не смогут. Но администрация области и правоохранители должны понимать, что отсутствие склонности к компромиссу может спровоцировать очень острый локальный конфликт, а это не нужно никому", — привело его слова агентство.

Большинство собственников малого бизнеса и продавцов на рынках Аксайского района — законопослушные жители, заявил сегодня депутат законодательного собрания Ростовской области Адам Батажев. "Их интересы в возникшей ситуации явно ущемлены. Я не пытаюсь вмешиваться в работу правоохранительных органов, но считаю своим долгом высказаться в защиту торговавших на закрытых сейчас рынках. Должен также заметить, что покупателями на этих рынках были в основном ростовчане с небольшими доходами. На рынки их привлекала возможность подешевле купить необходимые товары. Эти проблемы нужно срочно решать", — процитировала слова депутата газета "Наше время".