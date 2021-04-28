Работники рынка в Аксайском районе пригрозили перекрыть федеральную трассу

28 апреля 2021, 12:41

Торговцы рынка "Атлант" потребовали сегодня от властей Аксайского района возобновить его работу, приостановленную после массовых проверок. Чиновники предложили инициативной группе протестующих обсудить проблему в здании администрации.

"Кавказский узел" сообщал, что 27 апреля силовики провели проверку на четырех рынках под Ростовом-на-Дону на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация.

По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Работники рынка "Атлант" в Аксайском районе провели сегодня собрание, на котором потребовали разрешить возобновить торговлю. Собравшиеся заявили, что самостоятельно уберут бетонные блоки, преграждающие въезд на рынок, если этого не сделают чиновники. Из толпы прозвучали угрозы перекрыть федеральную трассу М4. На площадке в центре рынка была установлена звукоусиливающая аппаратура, желающие выступали у микрофона. В итоге администрация Аксайского района пригласила 100 человек инициативной группы на переговоры в 16:00 мск, сообщило в своем Telegram-канале местное издание Donnews.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, с протестующими общается представитель районной администрации, присутствуют и полицейские. В ответ на предложение встретиться с инициативной группой в здании администрации люди требуют, чтобы чиновники говорили сразу со всеми протестующими. "Здесь все инициативная группа!" - выкрикивает один из активистов. "Дайте нам торговать!" - кричит другой.

Владельцам торговых точек после проверок рынок выдали уведомления о том, что арендные договора с ними будут разорваны. Без работы могут оказаться тысячи людей, передал сегодня Privet-Rostov.

Работа сразу трех крупных рынков в Аксайском районе приостановлена, поскольку торговля там велась незаконно, пояснил источник в правоохранительных органах Ростовской области. "По итогам мероприятий на рынках составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности", - привело сегодня слова источника РИА "Новости".

Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза призвал местные власти не допустить, чтобы тысячи работников рынка потеряли работу. "Действия силовиков понятны - я бы и сам так поступал, надо прекратить финансовый поток. Но, честно говоря, мне непонятна пока позиция властей! Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти, все на это смотрели, - хотя это же элементарно проверяется, рынок это или нет - и все было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля. <...> чем тогда эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков? <...> взять и просто выгнать людей на улицу, оставив их и семьи этих людей без средств к существованию - это будет неправильно!" - написал Дереза на своей странице в Facebook в ночь на 28 апреля.

Власти Ростова-на-Дону заявили, что готовы предложить торговые места для организации работы предпринимателям, которые не смогут продолжить деятельность на пяти рынках, закрытых в Аксайском районе. "Мы проанализировали ситуацию в сфере потребительского рынка и сегодня Ростов-на-Дону готов протянуть руку помощи предпринимателям, которые нуждаются и которым потребуются альтернативные места для торговли", - сообщила замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова. По ее словам, речь идет о более чем девяти тысячах рабочих мест. "Подробный перечень всех площадок с телефонами и именами организаторов разместим в сети интернет и направим организаторам на рынки", - процитировал сегодня Камбулову "Интерфакс".

По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, рынок "Классик" возобновит работу уже сегодня, остальные четыре не имеют официального статуса торговых площадок, говорится в другой сегодняшней публикации издания.