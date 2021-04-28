Палаточный лагерь мигрантов в Ростове-на-Дону, сентрябрь 2020 год. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

28 апреля 2021, 03:09

Более 400 человек задержаны при спецоперации на ростовских рынках

Силовики в ходе спецоперации на рынках в Аксайском районе задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля силовики провели проверку на четырех рынках под Ростовом-на-Дону на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Проверка проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко.

Во время спецоперации на рынках "Атлант", "Классик" и "Алмаз" в Аксайском районе 27 апреля были задержаны не менее 460 мигрантов. Среди задержанных - граждане Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, пишет "161.ru" со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника, задержанных мигрантов развезли практически по всем отделениям полиции в Ростове-на-Дону. Задержаны главным образом те, у кого не оказалось регистрации или она была просрочена. Планируется, что до 4 мая задержанных депортируют на родину.

Накануне спецоперации предпринимателям, торгующим на рынках, раздали уведомления о том, что с ними расторгнуты договоры аренды, информирует "Наше время".

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 апреля источники сообщили о задержании главы Аксайского района Виталия Борзенко по подозрению в создании преступного сообщества. 26 апреля Ростовский областной суд сообщил, что чиновнику продлен срок содержания под стражей до 11 июня.

Дело Борзенко расследуется по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 УК РФ (мошенничество), статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Примечание:

"Дело о мошенничестве в ростовском филиале Россельхозбанка дошло до суда", "Мэр Красного Сулина осужден на четыре года", "Суд утвердил приговор по делу о крупных аферах с налогами в Ростове-на-Дону".

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