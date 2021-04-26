Суд оставил под арестом главу Аксайского района

26 апреля 2021, 19:45

Защита главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко не смогла добиться смягчения ему меры пресечения. Подозреваемый в мошенничестве и создании преступной группировки чиновник оставлен под стражей до 11 июня.

Как писал "Кавказский узел", о задержании Виталия Борзенко по подозрению в создании преступного сообщества источники сообщили 12 апреля. По их данным, дело связано с махинациями в сфере экономики. Официально Борзенко с 12 апреля находится в отпуске, сообщил представитель администрации. Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца Виталия Борзенко, по этому делу задержаны шесть предпринимателей, сообщили 13 апреля источники в правоохранительных органах.

Ростовский областной суд оставил без изменения меру пресечения главе Аксайского района Виталию Борзенко и еще двум подозреваемым по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщила сегодня пресс-служба суда.

"В закрытом судебном заседании рассмотрены апелляционные жалобы адвокатов Виталия Борзенко о несогласии с постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 13 апреля 2021 года, которым Борзенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 11 июня 2021 включительно. По итогам рассмотрения постановление Ленинского районного суда было оставлено без изменения", - говорится в сообщении на сайте суда.

По делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. Все участники занимают руководящие должности в сфере торговли в Аксайском районе. По версии следствия, участники группировки с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность. Сумма дохода составила не менее 219 миллионов рублей, сообщил сегодня "Блокнот-Ростов-на-Дону" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Суд также рассмотрел жалобу защиты Вадима Бабаева, который решением суда первой инстанции был заключен под стражу по 11 июня. Ему срок ареста сократили на одни сутки - по 10 июня. Жалобу на арест Эдуарда Бабаева, арестованного ранее на два месяца, суд оставил без удовлетворения, проинформировало сегодня ТАСС со ссылкой на суд.

Сыновья Карима Бабаева останутся в СИЗО Ростова-на-Дону до середины июня, проинформировало сегодня Donday. Вадим Бабаев – владелец крупной сети заправок "Прогресс" и ООО "Премьер-Ойл", а также 75% крупнейшего в Ростовской области рынка стройматериалов "Атлант – Юг". Эдуард Бабаев – соучредитель рынка "Алмаз", владелец ТЦ "Нахичеванский квартал", а также ООО "Аксайские овощи", сообщило сегодня издание.

Преступная группа действовала в районе с 2000 года, проинформировала сегодня "Панорама Ростов-на-Дону"

Комментариев арестованных или их официальных представителей относительно версии следствия и решения суда не поступало.