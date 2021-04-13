Арестован глава Аксайского района Ростовской области

13 апреля 2021, 21:23

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца задержанного по делу о мошенничестве главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко, сообщили источники в правоохранительных органах региона.

Как писал "Кавказский узел", о задержании Виталия Борзенко по подозрению в создании преступного сообщества источники сообщили вчера, 12 апреля. По их данным, в администрации района и дома у семьи известного в Ростовской области бизнесмена прошли обыски, а дело связано с махинациями в сфере экономики. Официально Борзенко с 12 апреля находится в отпуске, сообщил представитель администрации.

Решение об аресте Виталия Борзенко принял сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

Вместе с Борзенко задержаны шесть предпринимателей, передает РИА Новости, источник которого также подтвердил информацию об аресте чиновника.

Дело Борзенко расследуется по статье 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 (мошенничество), статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ, также фигурантами дела стали несколько ростовских предпринимателей, передает со ссылкой на свой информированный источник "Интерфакс".

Статья 210 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, статьи 159 и 285 УК РФ – до 10 лет колонии.

Задержанные, как полагают силовики, отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, получив доход более 500 млн рублей, пишет со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона RostovGazeta.

На сайте Управления Следственного комитета по Ростовской области информации о задержании и аресте Борзенко, по данным на 21.20 мск, нет.