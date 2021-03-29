Дело о мошенничестве в ростовском филиале Россельхозбанка дошло до суда

29 марта 2021, 16:59

Уголовное дело бывшего руководителя ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, после этого его арест неоднократно продлевался. В конце февраля арест Пятигорцу был продлен до 27 мая.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников Россельхозбанка, которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Уголовное дело в отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца уже поступило в Усть-Донецкий районный суд Ростовской области, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда. Дата первого заседания пока не назначена.

Пятигорец обвиняется в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). 29 марта материалы дела были переданы судье. Вместе с Пятигорцем по одному эпизоду проходит предприниматель Вадим Жуков, следует из картотеки на сайте суда.

Часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривает до 10 лет лишения свободы. Комментариев от Игоря Пятигорца и Вадима Жукова относительно предъявленного обвинения и хода следствия пока не поступало.

Игорь Пятигорец являлся депутатом законодательного собрания Ростовской области первых пяти созывов, следует из информации на сайте заксобрания.