Продлен арест директору ростовского филиала "Россельхозбанка"

27 января 2021, 17:43

Суд оставил под арестом до 27 февраля бывшего депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Пятигорца, обвиненного в выдаче многомиллионных кредитов фиктивным фирмам на посту директора филиала "Россельхозбанка".

Как сообщал "Кавказский узел", Игоря Пятигорца задержали 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов. Суд неоднократно продлевал ему срок ареста. В последний раз это было сделано в октябре 2020 года. Срок содержания под стражей истекал сегодня.

Ростовский областной суд продлил сегодня Игорю Пятигорцу арест до 27 февраля включительно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. Комментариями Игоря Пятигорца и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Игорь Пятигорец являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области первых пяти созывов, указано на сайте заксобрания.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников Россельхозбанка, которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.