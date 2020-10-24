24 октября 2020, 01:12

Директор ростовского филиала "Россельхозбанка" оставлен под арестом

Суд оставил под стражей еще на три месяца бывшего главу ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутата регионального заксобрания Игоря Пятигорца, обвиняемого по делу о выдаче многомиллионных кредитов фиктивным фирмам.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу. Суд продлил его арест до 27 октября.

Ростовский областной суд продлил до 27 января срок ареста Игорю Пятигорцу, сообщил 23 октября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Комментариями Игоря Пятигорца и его представителей относительно продлении ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, сместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников "Россельхозбанка", которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.  6 апреля Неклиновский районный суд Ростовской области назначил шесть лет колонии начальнику отдела анализа и оценки кредитных проектов ростовского филиала "Россельхозбанка" Анне Гетто, обвиненной в причастности к выдаче невозвратных кредитов, в июле апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Примечание:

"Смягчен приговор главе филиала "Россельхозбанка" в Северной Осетии", "Адвокаты потерпевших указали следствию на источники доходов банды Цапка", "Глава дагестанского "Россельхозбанка" арестован заочно".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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