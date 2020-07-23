23 июля 2020, 20:38

Продлен арест директору ростовского банка

Суд на три месяца оставил под стражей бывшего главу ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутата регионального заксобрания Игоря Пятигорца, обвиняемого по делу о выдаче многомиллионных кредитов фиктивным фирмам.

Как сообщал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу. 27 мая срок его ареста был продлен на два месяца.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников "Россельхозбанка", которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ростовский областной суд продлил арест Игорю Пятигорцу на три месяца, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Он останется под стражей до 27 октября, отметил он.

Комментариями Игоря Пятигорца или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

На сайте Ростовского облсуда информации о продлении срока ареста Пятигорцу по состоянию на 22.30 мск нет.

Напомним, 6 апреля Неклиновский райсуд Ростовской области приговорил к шести годам колонии и 1,5 миллиона рублей штрафа начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов "Россельхозбанка" Анну Гетто, признав ее виновной в выдаче невозвратных кредитов организациям на общую сумму свыше 250 млн рублей.

Примечание:

"Депутат Заксобрания Кубани арестован по делу об обмане дольщиков", "Двое ростовских силовиков осуждены за мошенничество вместо статьи о взятке", "Две сотрудницы Ростовской таможни осуждены за мошенничество".

Автор: Константин Волгин ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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