Продлен арест бывшему главе ростовского филиала "Россельхозбанка"

27 мая 2020, 18:02

На два месяца продлен срок ареста бывшему директору ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутату заксобрания Ростовской области Игорю Пятигорцу, подозреваемому в выдаче многомиллионных кредитов фиктивным фирмам.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, затем его арест продлевался.

Вместе с Пятигорцем по уголовному делу проходят пять работников Россельхозбанка, которые были задержаны в марте 2017 года. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ростовский областной суд продлил до 27 июля включительно арест подозреваемому в мошенничестве бывшему директору ростовского филиала "Россельхозбанка" Игорю Пятигорцу, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. Ранее, 15 апреля, областной суд продлевал арест Пятигорца до 27 мая, добавили в пресс-службе.

Игорь Пятигорец являлся депутатом законодательного собрания Ростовской области первых пяти созывов, следует из информации на сайте заксобрания.

Комментариями от Игоря Пятигорца и его представителей относительно решений судов "Кавказский узел" пока не располагает.

6 апреля Неклиновский райсуд области приговорил к шести годам колонии и штрафу в размере 1,5 млн рублей начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов "Россельхозбанка" Анну Гетто. "Действуя в группе лиц [она] выдала невозвратные кредиты двум организациям на общую сумму свыше 250 млн рублей", - говорится в публикации от 8 апреля на сайте прокуратуры Ростовской области.