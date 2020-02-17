17 февраля 2020, 10:44

Продлен арест главе ростовского банка

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 16 апреля срок ареста бывшего директора ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Пятигорца, обвиняемого по делу о многомиллионных фиктивных кредитах.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Игоря Пятигорца, подозреваемого в мошенничестве с кредитами, до 16 сентября включительно.

Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля по подозрению в мошенничестве, суд заключил его под стражу. Вместе с ним по уголовном делу проходят пять работников Россельхозбанка. Подозреваемые были задержаны в марте 2017 года, после чего Пятигорец ушел в отставку по собственному желанию. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Игорю Пятигорцу до 16 апреля, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Ранее арест Пятигорцу продлевался до 15 февраля включительно, написал 18 ноября 2019 года "Коммерсант".

Напомним, что, по данным следствия, бывший банкир причинил государству ущерб на 160 миллионов рублей. Игорь Пятигорец являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области первых четырех созывов до сентября 2018 года.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Игоря Пятигорца и его представителей относительно решения суда.

На сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, а также "Россельхозбанка" (по данным на 10.40 мск сегодня) информации о продлении срока ареста Пятигорцу нет.

Примечание:

"Новочеркасский депутат получил три года условно за мошенничество на 18 млн", "Сотрудница волгоградского банка обвинена в хищении 4,3 миллиона рублей", "Миллион рублей украден из ростовского банка".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 февраля 2020, 11:31

  • 2 Избрание чеченки депутатом Бундестага вызвало споры в Instagram

    Землякам следует гордиться Белой Бах, которая стала первой чеченкой среди депутатов парламента Германии, предположили некоторые пользователи соцсети. Бах родилась в Европе и поэтому не имеет отношения к Чеченской Республике, возразили их оппоненты.

17 февраля 2020, 09:44

17 февраля 2020, 08:49

17 февраля 2020, 07:55

17 февраля 2020, 06:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи