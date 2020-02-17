Продлен арест главе ростовского банка

17 февраля 2020, 10:44

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 16 апреля срок ареста бывшего директора ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Пятигорца, обвиняемого по делу о многомиллионных фиктивных кредитах.

Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Игоря Пятигорца, подозреваемого в мошенничестве с кредитами, до 16 сентября включительно.

Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля по подозрению в мошенничестве, суд заключил его под стражу. Вместе с ним по уголовном делу проходят пять работников Россельхозбанка. Подозреваемые были задержаны в марте 2017 года, после чего Пятигорец ушел в отставку по собственному желанию. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Игорю Пятигорцу до 16 апреля, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Ранее арест Пятигорцу продлевался до 15 февраля включительно, написал 18 ноября 2019 года "Коммерсант".

Напомним, что, по данным следствия, бывший банкир причинил государству ущерб на 160 миллионов рублей. Игорь Пятигорец являлся депутатом Законодательного собрания Ростовской области первых четырех созывов до сентября 2018 года.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Игоря Пятигорца и его представителей относительно решения суда.

На сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, а также "Россельхозбанка" (по данным на 10.40 мск сегодня) информации о продлении срока ареста Пятигорцу нет.