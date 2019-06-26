Глава ростовского банка оставлен под арестом

26 июня 2019, 01:25

Суд оставил под арестом бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка и депутата Ростовской области Игоря Пятигорца, подозреваемого по делу о фиктивных кредитах, но не уточнил срок его содержания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Игоря Пятигорца, подозреваемого в мошенничестве с кредитами, до 16 сентября включительно.

Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля по подозрению в мошенничестве, суд заключил его под стражу. Вместе с Пятигорцем по уголовном делу проходят пять работников Россельхозбанка. Подозреваемые были задержаны в марте 2017 года, после чего Пятигорец ушел в отставку по собственному желанию. По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ростовский областной суд рассмотрел 25 июня жалобу защиты на решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону о продлении ареста Игоря Пятигорца на три месяца, следует из сообщения на сайте суда.

Срок его содержания под стражей "уточнен до 15 сентября 2019 года включительно", отмечается в сообщении.

Комментариев от подозреваемого или его защиты относительно решения Ростовского областного суда не поступало.