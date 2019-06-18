Игорь Пятигорец. Фото https://rostov.er.ru/search/?q=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86&where=ALL

18 июня 2019, 11:52

Арест главы ростовского банка продлен на три месяца

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка и депутата Ростовской области Игоря Пятигорца, подозреваемого по делу о фиктивных кредитах на 200 миллионов рублей, сообщили 17 июня в суде.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля по подозрению в мошенничестве. 21 апреля суд заключил его под стражу до 16 июня. Вместе с Пятигорцем по уголовном делу проходят пять работников «Россельхозбанка». Подозреваемые были задержаны в марте 2017 года, после чего Пятигорец ушел в отставку по собственному желанию. 

По данным МВД Ростовской области, подозреваемые оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты на 200 миллионов рублей по подложным документам о наличии и фактической стоимости залогового имущества.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил арест подозреваемому в мошенничестве  бывшему директору ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу, со ссылкой на пресс-службе суда сообщил 17 июня «Интерфакс». Дату заседания в суде не уточнили.

«Арест (Пятигорца) продлен до 16 сентября включительно», - процитировал 17 июня решение суда «Коммерсант».

Напомним, что по предварительным данным следствия, бывший банкир причинил государству ущерб на 160 миллионов рублей. Игорь Пятигорец являлся депутатом законодательного собрания Ростовской области первых четырех созывов до сентября 2018 года.

На сайтах Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, ростовского управления МВД, а также «Россельхозбанка» на 11.45 мск сегодня нет информации о продлении срока ареста Игоря Пятигорца.

Примечание:

"Сотрудница волгоградского банка обвинена в хищении 4,3 миллиона рублей", "Миллион рублей украден из ростовского банка",  "Топ-менеджер ростовского "Южного торгового банка" объявлен в розыск".

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