Ростовский суд утвердил приговор по делу о хищениях в "Россельхозбанке"

31 июля 2020, 11:43

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты и оставила в силе приговор сотруднице ростовского филиала "Россельхозбанка" Анне Гетто, осужденной на шесть лет колонии по делу о хищениях, сообщили в облсуде.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 апреля Неклиновский районный суд Ростовской области назначил шесть лет колонии начальнику отдела анализа и оценки кредитных проектов ростовского филиала "Россельхозбанка" Анне Гетто, обвиненной в причастности к выдаче невозвратных кредитов на сумму в 250 миллионов рублей.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Анну Гетто и проходившего с ней по делу бизнесмена Михаила Волошина виновными и оставила приговор Неклиновского райсуда без изменений, сообщил представитель пресс-службы суда корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия и суда, Анна Гетто выдала невозвратные кредиты двум организациям на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Одним из заемщиков стал бизнесмен Михаил Волошин, который легализовал более 155 миллионов рублей, похищенных у банка.

Жалоба на приговор Анне Гетто, вынесенный по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) поступила 25 июня, говорится в карточке дела на сайте Ростовского областного суда, заседание суда состоялось 30 июля. Информация о решении суда в картотеке пока не опубликована.

Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Комментариями Анны Гетто и Михаила Волошина относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что бывший директор ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутат заксобрания Ростовской области Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, на прошлой неделе его арест был продлен до 27 октября.