Ростовский областной суд, июль 2020. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

31 июля 2020, 11:43

Ростовский суд утвердил приговор по делу о хищениях в "Россельхозбанке"

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты и оставила в силе приговор сотруднице ростовского филиала "Россельхозбанка" Анне Гетто, осужденной на шесть лет колонии по делу о хищениях, сообщили в облсуде.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 апреля Неклиновский районный суд Ростовской области назначил шесть лет колонии начальнику отдела анализа и оценки кредитных проектов ростовского филиала "Россельхозбанка" Анне Гетто, обвиненной в причастности к выдаче невозвратных кредитов на сумму в 250 миллионов рублей.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда также признала Анну Гетто и проходившего с ней по делу бизнесмена Михаила Волошина виновными и оставила приговор Неклиновского райсуда без изменений, сообщил представитель пресс-службы суда корреспонденту "Кавказского узла".

По версии следствия и суда, Анна Гетто выдала невозвратные кредиты двум организациям на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Одним из заемщиков стал бизнесмен Михаил Волошин, который легализовал более 155 миллионов рублей, похищенных у банка.

Жалоба на приговор Анне Гетто, вынесенный по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) поступила 25 июня, говорится в карточке дела на сайте Ростовского областного суда, заседание суда состоялось 30 июля. Информация о решении суда в картотеке пока не опубликована.

Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Комментариями Анны Гетто и Михаила Волошина относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что бывший директор ростовского филиала "Россельхозбанка" и депутат заксобрания Ростовской области Игорь Пятигорец был задержан 19 апреля 2019 года по подозрению в мошенничестве при выдаче кредитов, суд заключил его под стражу, на прошлой неделе его арест был продлен до 27 октября.

Примечание:

"Смягчен приговор главе филиала "Россельхозбанка" в Северной Осетии", "Адвокаты потерпевших указали следствию на источники доходов банды Цапка", "Глава дагестанского "Россельхозбанка" арестован заочно".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 июля 2020, 11:08

31 июля 2020, 10:23

31 июля 2020, 09:47

31 июля 2020, 09:26

31 июля 2020, 09:01

  • Власти Абхазии ввели запрет на получение пенсии в банкоматах

    В Абхазии с августа прекращается обслуживание банковских карт пенсионеров в банкоматах. Выплаты абхазским пенсионерам, а также лицам, имеющим право на получение российской пенсии, будут производиться только в кассах банков по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Изменения связаны с тем, что после смерти пенсионеров держатели их банковских карт незаконно получили более 17 миллионов рублей.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи