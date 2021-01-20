ФЮрий Голубов. ото: администрация Красносулинского городского поселения

20 января 2021, 16:18

Мэр Красного Сулина осужден на четыре года

Суд признал главу Красного Сулина виновным в заключении фиктивных муниципальных контрактов на 54 миллиона рублей и приговорил к четырем годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", глава Красносулинского городского поселения Юрий Голубов был задержан в августе 2019 года и обвинен в мошенничестве. По этому же делу был задержан и отправлен под домашний арест бывший глава управления муниципальным заказом. 

Суд признал главу Красносулинского городского поселения превысившим полномочия при подписании в 2014 и 2015 годах актов приема работ по строительству и реконструкции коллекторов, которые в действительности не выполнялись. Заплаченные за них 24 миллиона рублей получил глава организации-подрядчика, указало следствие. Глава Красного Сулина также признан виновным в хищении 30 миллионов рублей путем обналичивания средств, выделенных на другие муниципальные контракты. Согласно решению суда, он действовал в сговоре с несколькими индивидуальными предпринимателями.

Мэр приговорен к четырем годам исправительной колонии общего режима и на три года лишен права занимать аналогичные должности. Вместе с ним на полтора года колонии осужден и один из местных предпринимателей, еще трем бизнесменам из числа фигурантов дела назначены условные сроки по статье о мошенничестве.

Помимо главы Красного Сулина Юрия Голубова, осуждены подрядчики Денис Недайвозов, Филипп Бондарев, Константин Тугушев и Руслан Велиметов, уточняется в сегодняшней публикации на сайте Генпрокуратуры России. Приговоры были вынесены 18 января, указано на сайте Красносулинского районного суда.

На сайте администрации Красносулинского городского поселения по состоянию на 16.10 20 января отсутствуют комментарии относительно приговора.

Примечание:

"Дело волгоградской судьи направлено в Краснодар", "Застройщик на Кубани осужден за обман дольщиков", "Организатор финансовой пирамиды осуждена в Краснодаре".

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