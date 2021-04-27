Силовики блокировали четыре рынка под Ростовом-на-Дону

27 апреля 2021, 12:07

Проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов на четырех рынках под Ростовом-на-Дону проводят сегодня силовики в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко, сообщили источники.

Сегодня утром на рынки "Алмаз" и "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области прибыли силовики, которые проводят проверочные мероприятия. В операции задействованы несколько сотен сотрудников полиции, ОМОНа и ФСБ, сообщил сегодня Donday.ru.

Проверка законности работы проходит на четырех рынках, их территории оцеплены, сообщил информированный источник. "Во вторник более 3,5 тысяч силовиков оцепили территорию четырех рынков, расположенных на площади около 15 гектаров в Аксайском районе на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Проводятся проверки законности функционирования рынков. Есть информация о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием", – привел сегодня "Интерфакс" слова источника.

Проверка рынков проходит в рамках уголовного дела, расследуемого против главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких местных предпринимателей. "По предварительной информации все эти рынки принадлежали бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу Борзенко. Он – единственный кого не удалось пока задержать", – добавил источник.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 апреля источники сообщили о задержании главы Аксайского района Волгоградской области Виталия Борзенко по подозрению в создании преступного сообщества. По их данным, дело связано с махинациями в сфере экономики. Официально Борзенко с 12 апреля находится в отпуске, сообщил представитель администрации. 13 апреля источники в правоохранительных органах информировали, что суд в Ростове-на-Дону арестовал Борзенко на два месяца, также по делу задержаны шесть предпринимателей. 26 апреля Ростовский областной суд сообщил, что чиновнику продлен срок содержания под стражей до 11 июня.

Напомним, что дело Борзенко расследуется по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 УК РФ (мошенничество), статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. Все участники занимают руководящие должности в сфере торговли в Аксайском районе. По версии следствия, участники группировки с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность. Сумма дохода составила не менее 219 миллионов рублей, сообщил 26 апреля "Блокнот–Ростов-на-Дону" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Статья 210 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, статьи 159 и 285 УК РФ – до 10 лет колонии.

На сайте следственного управления Следкома по Ростовской области информации о задержании и аресте Борзенко, по данным на 11.40 мск 27 апреля, нет. Комментариев от адвокатов Виталия Борзенко или защиты прочих участников уголовного дела не поступало.