Торговцы потребовали открыть рынки в Аксайском районе

30 апреля 2021, 12:55

Несколько десятков торговцев с закрытых рынков в Аксайском районе вышли сегодня на акцию протеста, потребовав разрешить им работу на прежнем месте. Власти продолжают переговоры с предпринимателями и поиск новой площадки для торговли, сообщили в администрации Ростова-на-Дону. Бизнес-омбудсмен и глава реготделения "Деловой России" обратили внимание на рост протестных настроений среди предпринимателей.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация. Работы рынков была приостановлена. 29 апреля власти Ростова-на-Дону предложили торговцам с закрытых рынков места на территории старого аэропорта.

По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Несколько десятков представителей азербайджанской диаспоры сегодня вышли на акцию протеста на "Овощном рынке" под Ростовом-на-Дону, который закрыт уже четвертые сутки. Протестующие потребовали позволить им вернуться на прежние места для торговли, сообщил Privet-rostov.ru.

В переговорах с предпринимателями принимают участие власти района, города, области – вплоть до заместителей губернатора, сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин. "Об окончательном результате говорить рано – все пока в процессе, к каждому случаю стараются подходить индивидуально", – сказал Тюрин корреспонденту "Кавказского узла". Он подтвердил, что рынок "Классик", также закрытый 27 апреля, возобновил свою работу.

К переговорам торговцев с закрытых в Аксайском районе рынков и местных властей подключилось отделение "Деловой России", сообщил председатель регионального отделения организации Андрей Гребенюк. По его словам, предпринимателям все же разрешили работать на трех остающихся рынках, но с ограничениями. "Предпринимателям разрешили работать на этих трех рынках, но заезжать на автомобилях туда нельзя – только заходить пешком. Это ограничивает их работу , поскольку в основном эти рынки работали как оптовые", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Настрой среди предпринимателей конфликтный, добавил он. "Там достаточно своеобразные люди, все друг друга знают, и после закрытия рынков шли разговоры о том, что надо перекрывать трассу, штурмовать мэрию, резиденцию губернатора или даже полпредство. Я старался им объяснить, что, ребята, если вы так сделаете, то не решите ваших проблем. Но сразу же превратитесь из пострадавших в нарушителей закона. Но я и сейчас не исключаю, что ситуация может повернуться таким образом", – добавил Гребенюк.

Закрытие рынков вызвало немедленный рост цен в Ростове-на-Дону, подчеркнул он. "Рынки был настолько интегрированы во все городские цепочки, что их закрытие сразу вызвало рост цен в городе", – сказал председатель регионального отделения "Деловой России".

К переговорам также подключился офис уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области, сообщил сотрудник офиса. [Олег Дереза выступил] с просьбой [к предпринимателям] воздержаться от совершения противоправных действий, а к властям с просьбой им помочь <…>. В кратчайшие сроки будут даны предложения в Законодательное собрание Ростовской области, органы исполнительной власти", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник офиса уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области подтвердили слова Андрея Гребенюка о росте протестных настроений среди предпринимателей. Он также подтвердил, что рынок "Классик" возобновил свою работу 28 апреля.

Напомним, что предпринимали потребовали вернуть им прежние торговые места после того, как власти пообещали им предоставить новую площадку для торговли. Перенос бизнеса на новое место затратен, аренда помещений уже оплачена, а в товар вложены средства. Переезд на новое место повлечет убытки, заявили торговцы.

Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области призвал местные власти не допустить, чтобы тысячи работников потеряли работу. "Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти, все на это смотрели, – хотя это же элементарно проверяется, рынок это или нет. <...> Чем тогда эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков?" – написал Дереза на своей странице в Facebook в ночь на 28 апреля.