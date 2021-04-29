Мэрия Ростова-на-Дону объявила рынком территорию старого аэропорта

29 апреля 2021, 13:09

Торговцам с закрытых в Аксайском районе рынков предложено занять места на территории старого аэропорта, где в ближайшие дни начнется торговля в ярмарочном формате, сообщила сегодня мэрия Ростова-на-Дону.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация. Работы рынков была приостановлена. Власти Ростовской области пообещали предоставить предпринимателям новую площадку для торговли до 1 мая.

По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Администрация Ростова-на-Дону подобрала новое место для торговли взамен закрытых рынков в Аксайском районе Ростовской области, сообщила мэрия города. "Главой администрации города Алексеем Логвиненко сегодня будет подписано постановление об организации ярмарки на территории старого Аэропорта (Шолохова, 270/1)", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице мэрии Ростова-на-Дону в Instagram.

Территория старого аэропорта составляет более 15 гектаров, имеет твердое покрытие, на котором возможно организовать торговлю из палаток, тонаров, с лотков, автомашин и других типов торговых объектов, сказано в сообщении. "Уже в ближайшие дни оптовая и розничная торговля овощами и фруктами начнется на данной площадке в ярмарочном формате на совершенно законных основаниях. Дата открытия площадки будет сообщена дополнительно", – приведены в информации слова мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

Напомним, что предпринимали потребовали вернуть им прежние торговые места после того, как власти пообещали им предоставить новую площадку для торговли. Перенос бизнеса на новое место затратен, аренда помещений уже оплачена, а в товар вложены средства. Переезд на новое место повлечет убытки, заявили торговцы.

Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза призвал местные власти не допустить, чтобы тысячи работников потеряли работу. "Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти, все на это смотрели, – хотя это же элементарно проверяется, рынок это или нет. <...> Чем тогда эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков?" – написал Дереза на своей странице в Facebook в ночь на 28 апреля.

Закрытие рынков под Ростовом-на-Дону угрожает потерей доходов девяти тысячам человек, следует из информации замглавы администрации города по экономике Светланы Камбуловой.