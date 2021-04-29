Голубев предложил торговцам временную площадку после закрытия рынков

29 апреля 2021, 09:29

Предпринимателям, работавшим на рынках в Аксайском районе, до 1 мая решено предоставить места на временной торговой площадке, сообщил сегодня Василий Голубев. Пользователи Instagram обратили внимание губернатора на убытки торговцев после внезапного закрытия рынков.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля силовики провели проверку на четырех рынках под Ростовом-на-Дону на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. На рынках Аксайского района задержали не менее 460 граждан Азербайджана, Армении, Афганистана и Турции, которым грозит депортация. Работы рынков была приостановлена, после чего предприниматели пригрозили в знак протеста перекрыть федеральную трассу.

По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он арестован до 11 июня. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. По версии следствия, подозреваемые с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность.

Власти Ростовской области создали две рабочие группы, которые должны будут работать с предпринимателями с закрытых рынков по всем возникающим у них вопросам. В составе групп юристы, представители администраций Аксайского района и Ростова-на-Дону, областного департамента потребрынка, управления по взаимодействию с правоохранительными органами регионального правительства, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "В ближайшие дни будет организована временная площадка для оптовой торговли плодоовощной продукцией. Город и район сформируют предложения по нормализации сложившейся ситуации. Рассмотрим варианты, как поддержать оказавшихся в непростой ситуации предпринимателей", – написал Голубев сегодня на своей странице в Instagram.

Он отметил, что рабочая группа должна в том числе и составить полное видение того, как должны будет проводиться работа с предпринимателями. "Прошу представить утром [29 апреля] состав уже этих групп", – сказал Голубев на кадрах видеоролика, опубликованном также сегодня на его странице в Instagram.

Варианты о поддержке предпринимателей должны быть представлены до 30 апреля, а новая площадка для торговли должна начать работу уже с 1 мая, отметил чиновник.

Пользователи Instagram потребовали вернуть предпринимателям прежние торговые места

К 09.29 мск 29 апреля эта запись на странице губернатора Ростовской области набрала около 23,9 тысячи просмотров и 239 комментариев. Часть их авторов потребовала вернуть предпринимателям их торговые места. "Оставьте наши рабочее место! Оставьте наш рынок. Дайте людям работать на прежнем месте", – написала nadejda.zubarewa.

"Просто дать возможность людям продолжить деятельность на своих местах. Блокировка деятельности и просто проезда людей к своим рабочим местам без юридических на то причин – это называется рэкет. Очень надеемся что наш губернатор быстро пресечёт этот беспредел и даст людям дальше работать, платить налоги и обеспечивать работой более 3000 граждан", – подчеркнул пользователь ramizka161.

"Хочу попросить от всего ТК "Атлант-Сити" дать возможность нам торговать в своих магазинах. У нас товар расположен более чем сто квадратных метров, нас больше тысячи ИП которые работают через онлайн-кассы. Сейчас будут праздники и выходные дни которые мы ждали год! <…> Не оставляйте свой народ в такой трудной ситуации", – попросил пользователь bikebro.ru.

"Какая временная площадка? Мы не семечками торгуем! На рынке "Атлант" у большинства объемный и тяжелый товар, его нереально постоянно перевозить! Зачем нас переводить на временные площадки? Откройте рынки, дайте нам работать в своих магазинах, за которые уже оплачены аренда, охрана, налоги и т. д", – потребовала alina0guseynova.

"Какая временная площадка для оптовой торговли овощной продукции? Вы сможете понять, что это несовместимые слова? Как нам быть с нашими складами с новейшим холодильным оборудованием, пожарной сигнализацией и всем тем, за что мы платили? <…> Как можно реализовать качественную овощную продукцию без холодильного оборудования, на временной площадке?" – задался вопросами пользователь vovamiliy.

Другая часть комментаторов раскритиковала работу властей Ростовской области. "Рынок стоит около 20 лет, чем органы власти занимались эти 20 лет, если только сейчас подняли вопрос о законности? На этот рынок едет весь юг России за покупками, люди честным трудом зарабатывают деньги. Зачем нужны ваши горячие линии", – возмутился пользователь khadikina.

"Даже, если предположить, что рынок незаконный и никто 10 лет об этом не знал, а только вчера обнаружили, то почему нельзя перевод на новые торговые площади сделать планомерным, без перекрытия рынков?" – спросил вопросом alexandro_goncharoff.

"Вы 10 лет проезжали мимо "Атланта" и не знали, что это все незаконно? Так тогда для чего вы нам нужны, господин губернатор? Содержать вас, а вы будете ничего не видеть и не слышать и не работать", – раскритиковала работу губернатора svetochka140880.

Напомним, что после проверок рынков владельцам торговых точек выдали уведомления о том, что арендные договора с ними будут разорваны. Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза призвал местные власти не допустить, чтобы тысячи работников потеряли работу. "Мне непонятна пока позиция властей! Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти, все на это смотрели, - хотя это же элементарно проверяется, рынок это или нет – и все было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля. <...> чем тогда эти несчастные предприниматели отличаются от обманутых дольщиков?" – написал Дереза на своей странице в Facebook в ночь на 28 апреля.

Власти Ростова-на-Дону заявили, что предпринимателям, которые не смогут продолжить деятельность закрытых рынках, будут предложены торговые места. При этом замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова уточнила, что речь идет о более чем девяти тысячах рабочих мест.