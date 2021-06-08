Арест главы Аксайского района продлен на два месяца

08 июня 2021, 11:01

Суд в Ростове-на-Дону до 11 августа продлил срок содержания под стражей главе Аксайского района Виталию Борзенко, арестованному по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 апреля стало известно о задержании главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко подозрению в создании преступного сообщества. В администрации района и дома у семьи известного в Ростовской области бизнесмена прошли обыски. 26 апреля суд оставил без изменения меру пресечения Борзенко и еще двум участникам дела.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей главе Аксайского района Виталию Борзенко и еще одному фигуранту дела о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщила пресс-служба суда. "Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей обвиняемому Борзенко в совершении преступлений на 2 месяца до 11 августа 2021 года включительно", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Второму участнику уголовного дела арест был продлен на тот же срок. Решение о продлении срока содержания под стражей также принимается и в отношении третьего участника дела, следует из информации.

Напомним, что по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. Все участники занимают руководящие должности в сфере торговли в Аксайском районе. По версии следствия, участники группировки с 2000 по 2021 год незаконно завладели шестью земельными участками, на которых была организована предпринимательская деятельность. Сумма дохода составила не менее 219 миллионов рублей, сообщил 26 апреля "Блокнот–Ростов-на-Дону".

"Кавказский узел" также информировал, что 27 апреля на четырех рынках под Ростовом-на-Дону силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием, а также присутствия незаконных мигрантов. Работа рынков была приостановлена, что лишило работы тысячи торговцев. По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела, расследуемого против Виталия Борзенко.