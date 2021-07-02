Источники сообщили об обысках у ростовской чиновницы

02 июля 2021, 11:16

Силовики провели обыски дома и на работе у директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой в связи с закрытием рынков в Аксайском районе, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце апреля после проверки силовиков были закрыты четыре рынка под Ростовом-на-Дону. По неофициальным данным, проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества главой Аксайского района Виталием Борзенко. Он был арестован. Также по делу проходят крупный бизнесмен, двое его сыновей и родственник Борзенко. 25 июня стало известно, что суд узаконил закрытие аксайских рынков.

Дома и по месту работы руководителя департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, а также у ее подчиненных, проходят обыски, изъята документация, сообщило сегодня онлайн-издание "Блокнот. Ростов-на-Дону" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предположительно, поводом для обысков стало возможное бездействие ведомства по отношению к закрытым рынкам в Аксайском районе, передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Их подозревают в бездействии: видели нарушения, фиксировали и ничего не делали", – привел сегодня ТАСС слова источника в правоохранительных органах Ростовской области.

На 11.15 мск 2 июля на сайтах Следственного управления Следкома по Ростовской области, управления МВД по Ростовской области, а также прокуратуры Ростовской области нет информации об обысках у Ирины Теларовой.

Напомним, что после закрытия рынков в Аксайском районе предпринимали потребовали вернуть им торговые места. Взамен власти пообещали им предоставить новую площадку для торговли. Перенос бизнеса на новое место затратен, аренда помещений уже оплачена, а в товар вложены средства. Переезд на новое место повлечет убытки, заявили торговцы.

Предприниматели также пожаловались на невозможность вывезти товар, убытки и негативный опыт перехода на онлайн-площадки. Рынки закрыли из-за незначительных санитарно-эпидемиологических и противопожарных нарушений, а без работы остались 15-20 тысяч человек, отметил адвокат Андрей Разборов.