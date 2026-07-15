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07:46, 15 июля 2026

Ростовский суд признал двух жителей Украины виновными в подготовке теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К длительным срокам приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону двух жителей Запорожской области Евгения Чухно и Павла Гортенко, признав виновными в подготовке теракта на железной дороге.

По данным суда, в 2022 году Чухно вступил в созданное на Украине террористическое сообщество и привлек с помощью уговоров и угроз к участию Гортенко.

Они заминировали железнодорожные пути в Запорожской области с целью подорвать состав с грузами ВС РФ, но, как выяснилось, пути не эксплуатировались, теракт не состоялся. Кроме того, Чухно незаконно хранил у себя в тайнике оружие, боеприпасы и взрывное устройство, пишет 14 июля "Интерфакс".

В зависимости от степени участия и вины суд признал фигурантов дела виновными по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), части 3 статьи 30 - частям 1 и 2 статьи 361 (покушение на акт международного терроризма), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств организованной группой), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки и взрывных устройств) УК РФ. Чухно приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и пяти первых лет в тюрьме, а также штрафу в 750 тысяч рублей, а Гортенко - к 15 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в 600 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня суд приговорил жителя Кропоткина Илью Сапрунова к длительному сроку за подготовку теракта на железной дороге.

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Автор: "Кавказский узел"

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