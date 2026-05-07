Призывы к жителям Туапсе активнее участвовать в уборке пляжей звучат в соцсети

Жители Туапсе призывают горожан, в том числе владельцев курортных объектов, выйти на уборку пляжей. Локальные выбросы нефтепродуктов продолжают находить на диком пляже в Туапсе, на берегу в Ольгинке и в Шепси, сообщил эколог.

Как писал "Кавказский узел", участки черноморского побережья в районе Туапсе, загрязненные нефтепродуктами с местного нефтеперерабатывающего завода, очищаются неравномерно: активные работы ведутся вблизи городской инфраструктуры, но отдаленные и "дикие" пляжи остаются без внимания, заявили местные жители и волонтеры.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Локальные выбросы нефтепродуктов продолжают находить на диком пляже в Туапсе и на берегу в Ольгинке. В Шепси тоже морем выносить загрязнение, сообщил эколог Жора Каваносян, приложив видео с загрязненной черными пятнами галькой.

В Туапсе сегодня на Приморский пляж девушки вышли убирать гальку в нефтепродуктах. Средства индивидуальной защиты им дали. Успели собрать 10 мешков, пока их не выгнали из-за ракетной опасности, сообщил эколог, директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"За поворотом правда мужская сила необходима. Будем пытаться поднять народ. Если не будет атак, конечно. Справедливости ради, вода действительно чистая", - привел Пукалов слова Лидии Скрипченко, которая призывала жителей выйти на уборку этого пляжа.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Туапсе в 10.21 мск, следует из сообщения в Telegram-канале главы муниципалитета Сергея Бойко.

Ее призыв выйти на уборку Приморского пляжа опубликовал и Telegram-канал "Мой Туапсе". "После недавнего выброса мазута береговая линия покрыта грязью. Это не просто «экологическая новость», это наше с вами место отдыха, наши летние вечера и наши закаты.После недавнего выброса мазута береговая линия покрыта грязью", - написала она призвав жителей выйти и собрать хотя бы по мешку загрязненной гальки.

Телеграм-канал "Мой Туапсе" разместил и другой призыв местного жителя выйти на уборку пляжей.

"Я житель города Туапсе. Участвую в уборке нефтепродуктов на пляже в Туапсе. Хочу попросить местных жителей и особенно людей кто занимается курортным делом ( гостиницы, гостевые дома). Впереди выходные , надо выходить и убирать пляж от городского в сторону "Весны", на приморье пляж. Все средства уборки и СИЗ выдаются на центральном пляже", - сообщил он.

"Хотелось бы их всех на пляже видеть после вашего призыва. Это нереально", - пишет Lider).

"Сейчас надо в первую очередь ликвидировать беду на море, на пляжах", - поддержала Татьяна II.

Оперштаб Краснодарского края проинформировал, что к сегодняшнему утру собрали и вывезли около 20,5 тысячи кубических метра загрязненного грунта и водомазутной смеси.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

