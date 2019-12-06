Знакомые Хангошвили усмотрели интерес грузинских спецслужб в его убийстве

06 декабря 2019, 03:01

Убитый в Германии Зелимхан Хангошвили сотрудничал с грузинскими спецслужбами только при Михаиле Саакашвили. После смены власти силы безопасности Грузии стали контактировать с российскими спецслужбами и Хангошвили пришлось покинуть страну, рассказали знакомые убитого.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. По ряду признаков, арестованный связан с российскими спецслужбами, следует из совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Хангошвили. Пользователи соцсетей упрекнули Германию за мягкую реакцию на убийство Хангошвили.

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

Родные Зелимхана Хангошвили продолжают опасаться за свою безопасность даже после получения убежища в Германии, рассказал «Кавказскому узлу» родной брат убитого Зураб. Он, как и другие представители чеченской диаспоры, связывает убийство Зелимхана с деятельностью российских спецслужб.

Детям и вдове Хангошвили могут угрожать люди, которые ранее осуществляли покушение на Зелимхана в Грузии, полагает брат убитого. Двое сыновей Зураба Хангошвили после убийства его брата в Берлине были депортированы в Грузию из Швеции, и отец опасается за их безопасность.

«Я их отправил [в Швецию] в прошлом году, 16 декабря 2018 года [...] через неделю-две им сказали, что будут депортировать. После этого мы дважды обжаловали, третий раз обжаловали после убийства Зелимхана, но все равно они решение не изменили», - рассказал Зураб Хангошвили корреспонденту "Кавказского узла".

Люди, совершившие покушение на Зелимхана в Грузии, будут преследовать взрослых мужчин из его фамилии, так как сами опасаются мести с их стороны, пояснил он. «В Грузии пока со стороны грузинских спецслужб не было никакого давления [на сыновей после их депортации из Швеции], но есть опасения что их могут преследовать. Нам обещали, что совсем скоро сообщат имена тех, кто в 2015 году совершили покушение на Зелимхана [в Грузии]. Исходя из этого, всех родственников Зелимхана мужского пола наши кровники в Грузии будут стараться убрать. Во всем этом [в истории с покушением на Зелимхана в Грузии] замешаны и грузинские спецслужбы. Они боятся мести и потому эта угроза распространяется на меня, моих детей, на близких Зелимхана. Потому они будут преследовать нас», - сказал Зураб Хангошвили.

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Супруга и дети Зелимхана Хангошвили избегают общения с прессой и сведений о ходе расследования убийства мужа и отца не получают. «Нужно соблюдать осторожность, но в любом случае, находиться в Германии для них безопаснее, чем в Грузии», - сказал Зураб.

Родственники связывают убийство Хангошвили с Россией



Зелимхан был оппонентом Кремля и жестким противником политики российских властей на Кавказе, отмечает брат убитого. Он полагает, что с убийством связаны сотрудники как российских, так и грузинских спецслужб.

«Во время русско-грузинской войны Зелимхан содействовал оппонентам России. Раньше я от Зелима слышал, что из Чечни к нему кого-то отправили, чтобы они связь имели, - вероятно, его склоняли к сотрудничеству. Скорее всего он отказался, после этого [произошло покушение]», - рассказал Зураб.

По словам брата, после смены администрации Саакашвили у Зелимхана Хангошвили не было никаких взаимоотношений с представителями грузинской власти и спецслужб. После после покушения в Грузии он переехал в Киев, но и там ему угрожали. «В Киеве они жили около пяти месяцев. Опасность была и там, его предупредили, и ему пришлось уехать. Это было первое предупреждение, никаких ранее не было. Брат не всегда сообщал все подробности, он знал, что я переживаю. В Берлин они приехали в 2016 году», - пояснил Зураб.

Родные Хангошвили считают предположения о национальной принадлежности предполагаемого убийцы второстепенными. «Раз он с такими документами из Москвы улетел в ЕС, значит он российский человек. Про него следствие не говорит, что он чеченец, говорят, что русский. Национальность убийцы не принципиальна, это дело рук России. Пока идет следствие, нам обещают [предоставить информацию], когда передадут [дело] в суд», - заключил брат убитого.

Супруга Хангошвили Манана дала единственный комментарий журналистам, сообщив, что рада решению властей Германии о предоставлении им убежища. "Дети теперь могут расти в безопасности, это очень важно для меня", - цитировал ее слова 20 ноября издание Der Spiegel.

Женщина надеется, что в скором времени сможет вернуться к своей профессии врача, практику в которой была вынуждена оставить три года назад.

Немецкие правоохранители решили поручить расследование убийства Хангошвили генпрокуратуре ФРГ, заподозрив, что "российское государство или государственные органы Чеченской Республики могли дать заказ на убийство".

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится. Реальное имя убийцы — Вадим Красиков, установили расследователи. Авторы расследования полагают, что убийца Хангошвили ранее, в 2013 году, расправился в Москве с предпринимателем из Кабардино-Балкарии Альбертом Назаровым. Убийства, в частности, объединяет общий почерк - киллер подъезжал к месту преступления на велосипеде, отмечается в материале.

Чеченская диаспора связывает убийство Хангошвили с агентурной работой

Представитель чеченской диаспоры в Турции, знакомый с убитым Зелимханом Хангошвили, в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» предположил, что к покушениям на Зелимхана могли быть причастны и грузинские спецслужбы.

«Они сейчас хотят наладить с РФ нормальные отношения и в первую очередь сдадут таких людей, как Хангошвили. При Саакашвили там был АТЦ (антитеррористический центр) и Хангошвили сотрудничал с этим центром, оказывал им поддержку, в том числе людьми. Этим самым он серьезно мешал русским, так как было предотвращено множество провокаций со стороны России. После ухода Саакашвили центр был расформирован и тем, кто имел к нему отношение, всем либо пришлось уехать, либо их убили. Например, Зона (Али Дабуев, он же Тимур Махаури, убитый в Киеве в 2017 году — прим. «Кавказского узла»), также сотрудничал с АТЦ. Есть вероятность того, что к убийству Хангошвили могут быть причастны и грузинские спецслужбы во взаимодействии с российскими», - рассказал источник, попросивший не называть его имени.

Одно из покушений на Хангошвили было организовано около 8 лет назад, утверждает источник в Панкиси, знакомый с убитым. «Их семья в 1990-е годы переселилась в Чечню из Панкиси, они занимались продажей стройматериалов для дома. Когда началась война, он присоединился к ополченцам и воевал на их стороне. Когда РФ вошла туда и началась партизанская война, его отряд находился на территории Ингушетии и оттуда совершали рейды в Чечню. До тех пор, пока в Ингушетии не началась зачистка и там стало невозможно находиться, он был в отряде Гелаева. После взятия Чечни [федеральными войсками], часть боевиков приняли решение уйти в Грузию и вместе с отрядом Гелаева он ушел в Панкиси. Его уважали, он был воспитанным человеком. Со многими чеченцами, сторонниками более жестких действий, у него был конфликт, потому что его считали чрезмерно дипломатичным», - рассказал источник корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности.

Убитый Зелимхан Хангошвили с 2008 года находился в разработке Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии по делу о причастности к терактам на территории республики, сообщил 4 декабря "Интерфакс".

По его информации, в годы президентства Михаила Саакашвили «Хангошвили отвечал за чеченцев Панкиси, сотрудничал с АТЦ, отвечал за молодежь».

«Многим российским силам он не давал осуществлять свои провокации. Около 8 лет назад на него совершили покушение: одна женщина из его тейпа была замужем за боевиком, а когда муж умер, она вышла замуж за родственника Кадырова. Ее сын от первого мужа переехал в Панкиси, [российские власти] завербовали этого парня, когда он ездил к матери в Чечню, и отправили обратно в Панкиси, чтобы он убил Зелимхана. Этот парень хотел взорвать его, когда он был в мечети, но люди разоблачили его, убийства не произошло. Несколько лет назад в дневное время на него было совершено покушение в Тбилиси. В Панкиси он выступал против отъезда чеченской молодежи в Сирию, по этой причине у него был конфликт с другими чеченцами, которые на этом настаивали», - рассказал житель Панкиси.

Он связывает покушение на Хангошвили в Тбилиси со взаимодействием российских и грузинских спецслужб. «Последний его обстрел [в Тбилиси] был связан с этими людьми. Это было днем в Тбилиси, там были камеры, тем не менее грузинское правительство тогда все эти документы засекретило. Сказали, что камеры не работали. Было понятно, что эта провокация осуществлена РФ. Поняв, что ему небезопасно находиться там далее, что Грузия начала сближаться с РФ, он переехал в Украину и оттуда с семьей перебрался в Берлин, а его брат перебрался в Швецию. То, что его хотят описать, как джихадиста — это неправда. [...] Его убили за то, что он сотрудничал с правительством Саакашвили и помогал разоблачать российскую агентуру», - заключил источник.

Представители чеченской диаспоры еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако Дмитрий Песков заявил тогда, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

Правозащитник: Хангошвили собирался воевать с Россией в 2008 году



Руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас ранее сообщил «Кавказскому узлу», что Хангошвили обращался к нему за содействием в получении убежища в Германии в 2016 году. В своем рекомендательном письме миграционным властям Германии Маас сообщал, что информация, которой располагает Хангошвили, может быть полезна спецслужбам страны. При этом причиной преследования Хангошвили правозащитник назвал тогда его участие во второй чеченской военной кампании против российских вооруженных сил.

«В августе 2008 года он собрал 200 добровольцев из Панкиси, чтобы помочь грузинской армии защитить Грузию. Однако все произошло так быстро, что помощь уже была не нужна. Вероятно, Россия не могла ему простить и его участие в качестве посредника в переговорах с боевиками в 2012 году в Панкиси - события в ущелье Лопота», - сказал Маас.

В 2009 году, Хангошвили пытались отравить,заявлял ранее руководитель грузинского «Фонда интеграции народов Кавказа» Умар Идигов. По его словам, Хангошвили пользовался авторитетом среди жителей Панкисского ущелья как участник второй чеченской кампании и событий, произошедших в августе 2012 года в ущелье Лопота, где он, по информации главы немецко-кавказского общества в Берлине Эккехарда Мааса выступил в качестве посредника в переговорах с боевиками.

Он также отметил, что Хангошвили пережил несколько покушений: его пытались отравить, он перенес несколько нападений, постоянно получал угрозы.

«Во время второй чеченской войны он воевал под командованием Басаева, а затем Абу Валида и в 2002 году ему дали 60 боевиков, он стал командиром. Его жена жила в это время в Махачкале, училась в мединституте. После второй войны ему стало очень опасно находиться там и с большим трудом в 2004-2005 году ему удалось через Хасавюрт, Махачкалу и Баку въехать нелегально в Грузию. Из-за того, что его искали русские, он сделал себе паспорт на фамилию матери Кавтарашвили, жил в Тбилиси, где его жена работала врачом. Он был авторитетом среди молодежи. Я просил в министерстве по делам миграции особой защиты для него, обосновывал наличие реальной угрозы его безопасности. Мы виделись раз в месяц. Его жена и четверо детей с огромным трудом приехали в Германию», - рассказал Эккехард Маас.

Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков, 24 августа назвал Зелимхана Хангошвили близким соратником Аслана Масхадова и опубликовал их совместное фото во время рыбалки

У Хангошвили пятеро детей от двух браков, добавил правозащитник. Также Маас рассказал, что до настоящего времени власти Германии не предоставили статус беженца сестре убитого, которая находится вместе с Мананой и ее детьми в Берлине.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".