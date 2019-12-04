Пользователи соцсетей упрекнули Германию за мягкую реакцию на убийство Хангошвили

04 декабря 2019, 23:06

Канцлер Германии подтвердила, что решение МИД Германии о высылке двух российских дипломатов связано с нежеланием России помогать в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили. Пользователи соцсетей высказали недоумение в связи отсутствием реальных санкций против России.

Как писал "Кавказский узел", немецкие правоохранители решили поручить расследование убийства Хангошвили генпрокуратуре ФРГ, заподозрив, что "российское государство или государственные органы Чеченской Республики могли дать заказ на убийство". МИД Германии сегодня объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили.

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя решение о высылке двух российских дипломатов из Германии, заявила, что России не поддержала расследование убийства Хангошвили. "Мы приняли эти меры, как вы знаете, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства", - привел сегодня слова Меркель ТАСС.

По словам канцлера, высылка дипломатов не должна негативно повлиять на переговоры лидеров "нормандской четверки". "Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате (группа руководителей четырёх стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию конфликта на востоке Украины. - Прим. "Кавказского узла"). Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе […] Но с точки зрения двусторонних отношений это событие", - заявила канцлер, добавив, что возможно эта тема будет обсуждаться Владимиром Путиным на встрече в Париже 9 декабря.

Подтверждения версии о причастности властей России или Чечни к убийству Зелимхана Хангошвили способны осложнить экономическое сотрудничество России и Германии, сообщило издание The Wall Street Journal. Пресс-секретарь Путина объявил версию немецких правоохранителей беспочвенной, однако МИД ФРГ сегодня потребовал от двух российских дипломатов покинуть страну.

Пользователи соцсетей сочли меры, принятые руководством Германии, излишне мягкими.

«Ох как же жестко ответили! Жесточайше!», - написал пользователь под ником Данун Ах под видео с новостью о высылке дипломатов на YouTube-канале немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle на русском» (309 тысяч подписчиков)

«Вам кажется, что высылать следовало бы сразу несколько десятков дипломатов, как это было в случае с делом Скрипаля?» - ответил администратор канала "DW на русском".

В начале марта 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля, передает РИА "Новости".

«Хорошо, но мало. С (подозреваемыми в убийстве и терроризме) надо пожестче», - написал Andrey Gorovikov под новостью на YouTube-канала «Сегодня» (371 тысяч подписчиков). Новость за три часа набрала 872 просмотра.

Другие пользователи соцсетей уверены, что Россия причастна к этому убийству, а меры Германии показывают ее «бессилие».

«Европа показывает своё бессилие. Там всё очевидно […] играют в толерантность!», - прокомментировал пользователь под ником Одинокий Путник на YouTube-канале «Радио Маршо» (40,7 тысяч подписчиков). Новость набрала 969 просмотров за 8 часов.

Комментаторы также задались вопросом о необходимости реальных санкций против России.

«Германия сколько уже можно […] вилять с РФ? Где реальные санкции по отношению к РФ?» - написал пользователь под ником E. A.

«Со стороны Меркель и сформированного ею правительства это выглядит, как дань за газовое сотрудничество. Типа вы нам выгодный газ, а мы будем иногда закрывать глаза на беспредел, который вы устраиваете», - поддержал предыдущего пользователя Иван Штерн на YouTube-канала «DW на русском». За два часа видео с новостью о высылке дипломатов набрало 7798 просмотров.

Представители чеченской диаспоры еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако Дмитрий Песков заявил тогда, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

Напомним, что уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медпомощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".