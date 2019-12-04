Убийство Хангошвили создало угрозу санкций против России

04 декабря 2019, 15:15

Подтверждения версии о причастности властей России или Чечни к убийству Зелимхана Хангошвили способны осложнить экономическое сотрудничество России и Германии, сообщило издание The Wall Street Journal. Пресс-секретарь Путина объявил версию немецких правоохранителей беспочвенной, однако МИД ФРГ сегодня потребовал от двух российских дипломатов покинуть страну.

Как писал "Кавказский узел", немецкие правоохранители решили поручить расследование убийства Хангошвили генпрокуратуре ФРГ, заподозрив, что "российское государство или государственные органы Чеченской Республики могли дать заказ на убийство".

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

Власти Германии могут ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если у прокуратуры ФРГ появятся доказательства того, что убийство Хангошвили связано с властями России, сообщила 3 декабря на своем сайте газета The Wall Street Journal.

Такое развитие событий может поставить под угрозу партнерство Москвы и Берлина в области энергетики, говорится в публикации издания, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" утверждения о причастности российских властей к убийству Зелимхана Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Дмитрий Песков подчеркнул, что не может добавить ничего нового в связи с расследованием убийства, и в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия".

Представители чеченской диаспоры еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако Дмитрий Песков заявил тогда, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

На вопрос, могут ли публикации о причастности России к заказному убийству повлиять на атмосферу встречи Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на Нормандском саммите 9 декабря, Песков сказал: "Нет, я не думаю", пишет агентство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать публикацию Wall Street Journal и подчеркнула, что ведомство не собирается комментировать убийство Зелимхана Хангошвили, информирует сегодня ИА "Национальная служба новостей".

Два российских дипломата высланы из Германии

Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с тем, что Россия подозревается в причастности к убийству, сообщает сегодня Spiegel.

МИД Германии объяснил это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили. Российскому послу Сергею Нечаеву сегодня была вручена официальная устная нота о том, что два сотрудника посольства в течение недели должны покинуть страну. Министерство также "настоятельно рекомендует" России сотрудничать с Генпрокуратурой ФРГ для выяснения обстоятельств убийства Хангошвили, говорится в публикации издания, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

МИД России, по состоянию на 15.14 мск, не прокомментировал на своем сайте позицию внешнеполитического ведомства Германии и прокуратуры ФРГ.

Напомним, что уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медпомощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".