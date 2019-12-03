Прокуратура Германии заподозрила власти Чечни в причастности к убийству Хангошвили

03 декабря 2019, 17:09

Нанять киллера для убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили могли власти России или Чечни, предположила прокуратура ФРГ. Журналистское расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel показало, что убийца Хангошвили ранее подобным образом убил бизнесмена в Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. По ряду признаков, арестованный связан с российскими спецслужбами, следует из совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

Немецкие власти также несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры. Уже после убийства Хангошвили его жена и дети получили в Германии статус беженцев.

Расследованием убийства Хангошвили займется генпрокуратура ФРГ, поскольку немецкие правоохранительные органы подозревают, что к преступлению причастны власти России, со ссылкой на телеканалы WDR, NDR и газету Sueddeutsche Zeitung информировал сегодня "Интерфакс". По данным прокуратуры ФРГ, "российское государство или государственные органы Чеченской Республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили покинул Германию по поддельному российскому паспорту на имя Вадима Соколова. Это невозможно было бы сделать без помощи влиятельных покровителей, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится. "Отсутствие помощи России немецким властям было следствием не трудностей в обнаружении убийцы, а в отсутствии желания Москвы сотрудничать", - говорится в сегодняшней публикации The Insider.

Авторы расследования полагают, что убийца Хангошвили ранее, в 2013 году, расправился в Москве с предпринимателем из Кабардино-Балкарии Альбертом Назаровым. Убийства, в частности, объединяет общий почерк - киллер подъезжал к месту преступления на велосипеде, отмечается в материале.

На видео "Убийство Альберта Назарова", опубликованном 19 июня 2013 года на Youtube-канале издания "Юга", человек в белой рубашке и брюках выходит из машины и идет по дороге. К нему подъезжает велосипедист в шапке и с рюкзаком. Человек бросается на велосипедиста, наносит ему удар кулаком и пытается бежать, падает, затем встает и снова бежит, исчезая в темноте. Велосипедист бежит за ним. Когда он возвращается, в его руке хорошо виден пистолет. Он садится на велосипед и уезжает.

На сайтах правительства и МИД России, а также сайте правительства Чечни к 17.09 мск 3 декабря не появилось реакции на заявление прокуратуры ФРГ.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".