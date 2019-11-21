Семья Хангошвили получила политическое убежище в Германии

21 ноября 2019, 13:15

Власти Германии предоставили статус беженцев вдове и детям уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, сообщило 20 ноября издание Der Spiegel. Два племянника Хангошвили экстрадированы из Швеции в Грузию, рассказал брат убитого.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища и внесли в список экстремистов, заявили 4 сентября на митинге в Берлине представители чеченской диаспоры.

Семья Зелимхана Хангошвили получила политическое убежище в Германии, сообщил 20 ноября журнал Der Spiegel.

Решение предоставить семье Хангошвили убежище Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло еще 21 октября, уточнило издание.

Бывшая жена Хангошвили сообщила, что рада решению предоставить ей и ее четырем детям статус беженца. "Дети теперь могут расти в безопасности, для меня это значит очень много", - привело ее слова издание.

В свою очередь власти Швеции отказали двум племянникам Хангошвили в убежище и экстрадировали их в Грузию, сообщил их отец, старший брат Зелимхана Зураб Хангошвили.

По словам Зураба Хангошвили, его сыновья приехали в Швецию в декабре 2018 года и обратились к властям с заявлением о предоставлении статуса беженца, но получили отказ. "Мы три раза обжаловали. Последний раз обжаловали, когда уже произошло убийство брата, но все равно отказали, сказали, что дядя, брат отца, это далекий родственник, его проблемы вас не касаются... Они не понимают наши отношения, тейповые, родственные... Их депортировали после убийства брата", - привело 19 ноября слова Зураба Хангошвили "Кавказ.Реалии".

Зураб Хангошвили добавил, что опасается за жизнь своих сыновей и дочери, проживающей в Грузии, отмечает издание.

Напомним, что человек, арестованный по делу об убийстве Хангошвили, по ряду признаков связан с российскими спецслужбами, следует из совместного расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Зелимхана Хангошвили.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".