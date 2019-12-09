Брат Зелимхана Хангошвили сообщил об угрозах расправой

09 декабря 2019, 13:48

Старший брат Зелимхана Хангошвили, застреленного в Берлине, рассказал, что получил информацию об угрозе своей жизни. Опасения за жизнь Зураба Хангошвили также высказала его сестра. Представители бундестага потребовали от прокуратуры ФРГ обнародовать подробности расследования убийства уроженца Панкиси.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря стало известно, что россиянин, подозреваемый в убийстве уроженца Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили, переведен в тюрьму строгого режима в Берлине из-за опасений за его безопасность. Предполагаемый убийца Хангошвили проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили в тот же день итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Согласно результатам расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, убийца Хангошвили использовал поддельный паспорт на имя Вадима Соколова. Это, по версии авторов публикации, невозможно было сделать без помощи влиятельных покровителей, так как данные отсканированного паспорта автоматически соотносятся с данными системы "Роспаспорт", где Вадим Соколов не значится.

46-летний брат убитого Зураб Хангошвили получил, по его словам, информацию о том, что его жизни также угрожает опасность, пишет сегодня The Times.

"Меня попросили быть осторожным. Я не выхожу [на улицу] один", - приводит издание слова Хангошвили, перевод которых выполнен "Кавказским узлом".

Сестра Зелимхана Хангошвили Зейнаб, которая жила в России, рассказала 6 декабря в интервью немецкому русскоязычному телеканалу OstWest, что также опасается за жизнь Зураба Хангошвили. "С Зелимханом вот случилось, уже сейчас переживаю за старшего брата... Можно ожидать всего, что угодно", - говорит женщина на опубликованном телеканалом видео.

По ее словам, Зелимхан Хангошвили не общался с чеченцами, живущими в Берлине. "Он вообще старался не общаться, не знакомиться, он был осторожен насчет этого", - сказала сестра убитого.

Немецкие правоохранители "и так знали, что здесь замешаны российские спецслужбы, но, видимо, наконец-то убедились", предположила она. "То, что эти почти четыре месяца была тишина, [вероятно] не знали, что делать. Хотя бы то, что передали [расследование] в прокуратуру генеральную, это, конечно, радует", - сказала Зейнаб.

В бундестаге потребовали обнародовать подробности расследования

Партия «Альтернатива для Германии» потребовала от следствия обнародовать детали расследования убийства Хангошвили, заявил член международного комитета бундестага от "АдГ" Вальдемар Гердт.

По его мнению, только так можно убедиться, "что дело об убийстве не политизировано". "Для того, чтобы понять, чьих рук это дело, надо просто поразмыслить, кому это выгодно. Выгодно ли это России, Германии? Очевидно, нет. На следующий неделе в бундестаге мы поднимем вопрос об открытости следствия и сделаем всё возможное и невозможное, чтобы правда вышла на свет", - приводят сегодня слова Гердта "Известия".

Аналогичную позицию озвучил представитель партии «Левых» в бундестаге Александр Ной. "Причастность властей России к убийству не доказана, а новые санкции лишь подтвердят свой политический мотив", - цитирует Ноя издание.

Немецкие правоохранители заподозрили, что "российское государство или государственные органы Чеченской Республики могли дать заказ на убийство". В связи с этим 4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, объяснив это решение отсутствием помощи России в расследовании убийства. Эту позицию поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, сообщила 8 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, предоставление подозреваемому убежища может повысить вероятность того, что он расскажет следователям о мотивах своих действий и возможном заказчике убийства.

Представитель МВД ФРГ опроверг информацию газеты, сообщило в тот же день ТАСС. "В ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище, содержащего все известные нам персональные данные по подозреваемому", - привело его слова агентство.

Заявления немецких властей укрепили подозрения чеченской диаспоры о мотивах убийства

Напомним, после убийства Хангошвили представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали его убийство с деятельностью российских спецслужб. Хангошвили был полевым командиром в период чеченской войны, пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель чеченской диаспоры Стамбула, директор общественной организации "Кавказдер" Али Висхаджиев.

"Хангошвили был известной личностью, имел серьезный авторитет среди чеченцев в Грузии. В начале второй военной кампании он участвовал в военных действиях. Был одним из приближенных людей Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, командиром одной из групп", - сказал Висхаджиев.

Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", предположил ранее руководитель немецко-кавказского общества в Берлине, правозащитник Эккехард Маас, уточнив, что Хангошвили обратился к нему за содействием в получении убежища в Германии в 2016 году.

"Я писал ему рекомендательное письмо для нашего министерства по делам миграции и беженцев, где я сообщил его краткую биографию и озвучил причины, представляющие угрозу его безопасности. Информация, которой он обладал о произошедшем в Панкиси, также могла отвечать интересам Германии", - рассказал "Кавказскому узлу" Маас.

Еще в 2009 году Хангошвили пытались отравить, рассказал ранее руководитель грузинского «Фонда интеграции народов Кавказа» Умар Идигов. По его словам, Хангошвили пользуется авторитетом среди жителей Панкисского ущелья как участник второй чеченской кампании и событий, произошедших в августе 2012 года в ущелье Лопота, где он, по информации Эккехарда Мааса, выступил в качестве посредника в переговорах с боевиками.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к убийству Хангошвили. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.