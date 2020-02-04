Знакомые блогера Алиева раскрыли предысторию его убийства

04 февраля 2020, 11:23

Чеченский блогер Имран Алиев был убит во Франции после того, как приехавшему в Европу уроженцу Чечни удалось войти к нему в доверие, рассказали знакомые Алиева. Предполагаемый убийца также пытался встретиться в Германии с другим критиком чеченских властей, блогером Минкаилом Мализаевым.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, - блогера, известного как Мансур Старый – было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который уже вернулся в республику, сообщил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни, которые оказали помощь предполагаемому убийце Алиева, по словам Абдурахманова, признались ему, что не знали о цели приезда земляка в Европу.

По данным Абдурахманова, предполагаемый убийца 18 января прилетел из Москвы через Испанию в Берлин, где прожил в отеле два дня, а затем отправился поездом в Бельгию. Там он неделю жил у Имрана Алиева, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов, добавив, что, по его сведениям, предполагаемый убийца работает на высокопоставленного чеченского чиновника.

Сведения о предполагаемом убийце сообщили в полицию знакомые Тумсо Абдурахманова, рассказал 3 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сам блогер. «Я сам не передавал [информацию] полиции, я не в Германии нахожусь. Когда этот человек прибыл - где-то в начале 20-х чисел [января] - была передана информация немецкой полиции - его маршрут, то, что мы считаем, что его заслали [...] для убийства меня. Мы думали, что он прибыл по мою душу, а после того, как он убил Мансура Старого, они [полиция] зашевелились», - рассказал Абдурахманов.

По его данным, предполагаемый убийца опирался на помощь представителей чеченской диаспоры. «Я узнал о нем - о том, что он прибыл, о том, что он заслан - когда он прибыл в Германию. И все его сообщники, которые его встречали, провожали - они находились в Германии», - сказал блогер.

По данным французского издания Voix du Nord («Голос Севера»), 44-летний Имран Алиев был беженцем и политическим блогером, критически настроенным «по отношению к чеченскому режиму». Его тело было найдено в гостинице Le Coq Hardi неподалеку от вокзала в Лилле 30 января. Основным подозреваемым полиция считает спутника Алиева, с которым они вместе сняли номер в гостинице. Имя спутника Алиева газета не приводит, передал корреспондент "Кавказского узла". Летом 2019 года на Алиева уже было совершено покушение, сообщило 3 февраля издание, не раскрыв подробности этого покушения.

Руководитель немецкого отделения Международной ассоциации "Мир и права человека", адвокат Аслан Арцуев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что был знаком с убитым. По его словам, Имран Алиев получил статус беженца в Бельгии четыре года назад.

Около года назад, занимаясь защитой чеченского блогера Минкаила Мализаева, которому грозила депортация из Германии, Арцуев получил от своего источника информацию о том, что планируется «заткнуть» Мализаева и Мансура Старого, и что за адрес Тумсо Абдурахманова назначена награда, но Тумсо нужно было "просто припугнуть". "Я тоже стал опасаться за свою жизнь как адвокат Мализаева и обратился в полицию в Германии. Но прошло время, и мы успокоились. В своём Youtube-канале Имран под псевдонимом Мансур Старый матом высказался в адрес неких ингушей. Мы с товарищем из Гамбурга поехали в город Гент в Бельгии, где живут эти ингуши. Мы встретились в мечети и разобрались, вопрос был исчерпан", - рассказал Арцуев, отказавшись назвать имя своего источника.

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2 февраля адвокат вернулся из Бельгии, где разговаривал с сыном и женой Имрана Алиева. По его сведениям, некоторое время назад с Имраном связался подписчик YouTube-канала блогера и убедил Алиева, что страдает от рака желудка и нуждается в лечении в Европе. "Он вошел в доверие. Имран Алиев был абсолютно доверчив. Киллер добрался до Имрана в Бельгию. Имран принял киллера у себя в гостях, где-то неделю он у него жил. Даже оплатил какие-то счета, за воду или электричество, поскольку у него были долги, сказал мне Имран", - поделился Арцуев.

В дальнейшем Алиев даже заступился за своего спутника по имени Усман, когда того задержала полиция, рассказал Арцуев. "Друг сына Имрана пожаловался, что этот Усман дал ему 110 евро и попросил его купить подозрительные медикаменты. Причем он просил никому не рассказывать об этом, иначе будет хуже. Сын Имрана Ислам и его друг пошли в полицию. Полиция задержала этого Усмана и доставила его в отделение, пока самого Имрана Алиева не было дома. Однако, вернувшись, Имран заявил: "Этого не может быть, я этому человеку доверяю, это мой гость. Я не позволю посадить в тюрьму моего гостя, даже если он приехал меня убить". Полтора километра, а они жили в бельгийской деревне, он шел пешком ночью в полицию в соседний муниципалитет, написал заявление, что не имеет претензий, и забрал его к себе домой", - рассказал Арцуев.

По его словам, Усман жил у Алиева два дня - с 26 по 28 января. "Во вторник (28 января), в 15.44 у них был автобус. Они сели на этот автобус втроем: Имран, его старший сын Ислам и киллер. Они сели на автобус и поехали в бельгийский город Менен на границе с Францией. Из этого города они перешли границу пешком, зашли в аптеку, затем сели в кафе. Усман настоял, чтобы сын оставил их наедине, обещав присмотреть за отцом. Как Ислам оставил их одних, хотя сам же до этого заявлял в полицию, мне непонятно. Вернувшись через час, сын не нашел отца и его спутника, а телефоны не отвечали. Ночью, около полуночи, Имран вышел на связь со своей женой, сфотографировал гостиницу, где он находился, и прислал фотографии. Вот и все. В пятницу (31 января) утром позвонила полиция, и семью отвезли на опознание тела", - рассказал адвокат.

Он предположил, что убийство Алиева было политически мотивированным. "Он осуждал Кадырова и чеченскую власть, не выбирая выражения", - сказал Аслан Арцуев.

Знакомый Мансура Старого объяснил его риторику в блоге действием лекарств

По поведению Имрана Алиева на видеороликах, которые тот выкладывал в Интернете, можно предположить, что у него были "душевные проблемы", указал Тумсо Абдурахманов. "Ролики были чисто эмоциональными выкриками, не содержали сущностную критику. Он просто мог его [Кадырова] материть, оскорблять, мог уважительно высказываться", - сказал блогер.

25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором Мансур Старый приносит присягу Рамзану Кадырову. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", – сказал на этом видео Имран Алиев.

Алиев принимал участие в боевых действиях в Чечне, как и его брат, который был убит, пояснил Аслан Арцуев. «Имран пережил пытки, и, возможно, это отразилось на его психическом состоянии. Опасаясь за его здоровье, его всегда сопровождал старший сын», - сказал он.

Имран Алиев публично присягнул Кадырову, опасаясь за свою жизнь, считает адвокат Арцуев. Однако живущий во Франции беженец из Чечни Муса Таипов, считает, что эта присяга была «издевкой, приколом». "Я знал Имрана Алиева года четыре, может, чуть больше. В эмиграции он пытался найти какую-то свою нишу, привлечь внимание. Ударился в политику. Завёл блог, брал интервью у разных людей, с разными точками зрения, пытался быть объективным. Влез в чечено-дагестанские отношения, начал спорить с дагестанцами. Когда возник вопрос по чечено-ингушской границе, встрял туда. Его блог в YouTube заблокировали. Он открыл новый, стало больше подписчиков. Он был моложе меня, и я его ругал за недопустимые высказывания, которые он использовал", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муса Таипов.

Часть проблем возникла у Алиева из-за лекарств, которые он принимал, считает Муса Таипов. «Он ходил с костылем, у него было заболевание суставов, страшные боли. Ему прописывали обезболивающее, психотропные препараты. В свое время он даже перестал участвовать в боевых действиях из-за этого заболевания. На определенном этапе он участвовал, но из-за этих болей вышел с передовой и уехал в Хасавюрт. И я просил его не выступать в YouTube хотя бы после приема этих таблеток, потому что человек совершенно менялся, он становился неадекватным. Несколько видео он по моей просьбе даже удалил. Вроде бы все было нормально, но потом «Остапа понесло»", - рассказал знакомый блогера.

В день убийства публикации в блоге Алиева исчезли, сказал Таипов. "В тот день, когда его убили, мне сообщили об этом. Я не поверил, звонил ему и слал сообщения, но он не ответил. Зашел в интернет, его блог еще висел. Но уже через 15-20 минут его не было. Видимо, тот человек, который его убил, и удалил блог, сохранив у себя смартфон [убитого]. Так, в нашей переписке в WhatsApp, которая у меня сохранена, отображается, что Имран якобы заходил в сеть в 05.22 утра. Но возможно, это уже был не он", - сказал Муса Таипов.

Алиев и предполагаемый убийца "виртуально были знакомы давно, несколько лет", уточнил Таипов. "Тот ставил лайки и писал комментарии под псевдонимом", - пояснил он.

Чеченская беженка в Германии Рубати Мицаева считает странным рассказ семьи Алиева. "В частности, то, что он ночью один пошел пешком в полицию в соседний муниципалитет и заявил, что у него нет претензий. Возможно, он опасался, что расправятся с его матерью и сестрой - они до сих пор в России. Человек, который знал, что его могут убить, пошёл и забрал заявление - как это возможно?" – высказала свое недоумение корреспонденту "Кавказского узла" Рубати Мицаева.

Она пояснила, что если еще несколько лет назад живущие в Европе чеченцы «домой пускали всех», то теперь по малейшему подозрению обращаются в полицию. "Мы не идем на встречу с кем попало, не пускаем домой кого попало. Еще лет пять назад мы пускали всех. Те времена прошли, мы очень осторожничаем и в случае подозрений сразу идем в полицию", - сказала Рубати Минцаева.

Предполагаемый убийца искал встречи с критиком чеченских властей Мализаевым

Живущий в Берлине блогер Минкаил Мализаев обнародовал на своем YouTube-канале аудиозаписи своих разговоров с Имраном Алиевым и предполагаемым убийцей, сделанные накануне убийства Алиева. Из аудиозаписей следует, что киллер несколько раз как бы между делом интересовался адресом самого Мализаева, поскольку собирался заехать в гости и к нему, когда будет в Европе. Мализаев высказывал недоверие, но Имран Алиев заверял, что собеседник – человек надежный, и уговаривал Мализаева встретиться всем троим, следует из аудиозаписей, перевод которых выполнен "Кавказским узлом".

Минкаил Мализаев заявлял, что много лет критикует политику властей Чечни и что его родственники подвергаются за это давлению. В апреле 2018 года Минкаил Мализаев рассказал, что был жестоко избит после публикации призыва к чеченцам, живущим в Европе, объединиться и провести митинги "против беспредела" в Чечне. Он также сообщил о депортации жены и детей. В апреле 2019 года он назвал вынужденным видеообращение жены, заявившей о разводе с ним. В свою очередь родственники Мализаева заявили, что вернулись домой добровольно, и призвали блогера прекратить критиковать власти Чечни.

Летом 2018 года Мализаев переехал в Бельгию к Имрану Алиеву, рассказал Аслан Арцуев. Причем, по его словам, Мализаев "позвонил и сказал, что боится оставаться в Бельгии". "Кто-то приезжал во двор к Алиеву выяснять отношения, закончилось все стрельбой в воздух. После этого он переехал", - сказал он.

По версии Арцуева, в гости к Мализаеву собирался тот же человек, который убил Имрана Алиева. "Когда киллер хотел приехать в Европу, он связался с Мализаевым для обсуждения деталей и заявил: "У меня нет визы, мне отказали, подаю заново". На второй день, однако, он звонит и говорит, что «уже купил билет». Минкаил в ответ заявил: "Что-то быстро тебе визу сделали, я тебе не доверяю", - рассказал Арцуев, предположив, что целью киллера мог быть также и Мализаев.

В апреле 2019 года Минкаил Мализаев рассказал о попытке похищения неизвестными. Похитители, по его словам, отказались от своего плана после того, как он вышел на освещенную парковку. Эта версия тогда вызвала сомнения у некоторых пользователей Интернета и жителей Чечни. Похитители подозрительно легко отказались от своих планов, пояснили скептики.

Немецкие спецслужбы "ничего не знают" о том, что в Германии уже "много лет действуют" чеченцы, которые работают на власти Чечни, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Немецко-Кавказского общества Эккехард Маас, который пытался помочь Минкаилу Мализаеву получить статус беженца в 2018 году.

"Случается все больше столкновений между кадыровцами и настоящими беженцами. Насколько я знаю, Минкаил подавал заявление в полицию, поскольку он попал в больницу после избиения. Кроме того, был избит еще один беженец в Германии, который опасается обращаться в полицию", - рассказал Эккехард Маас.

29 мая 2016 года "Служба переводов с кавказских языков" опубликовала на своем YouTube-канале перевод обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре в Европе. Само обращение было фрагментом речи Кадырова, записанной грозненским телевидением 6 апреля 2016 года. Тогда Кадыров обратился к своим соотечественникам за рубежом с откровенными угрозами. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все - в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", - привела "Служба переводов с кавказских языков" слова Рамзана Кадырова.

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