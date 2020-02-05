Убийство Имрана Алиева указало на угрозу чеченским активистам в Европе

05 февраля 2020, 15:31

Убийство во Франции блогера Имрана Алиева является акцией устрашения критиков власти Чечни, считает Тумсо Абдурахманов. Киллер охотился за Минкаилом Мализаевым, которому власти Франции отказались предоставить полицейскую защиту, рассказали активист Джамбулат Сулейманов и правозащитник Даниэль Микайлович.

Как писал "Кавказский узел", тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские правоохранители объявили в розыск человека, который снимал номер вместе с Алиевым. Основной версией смерти Алиева, по данным источников, следователи считают убийство по политическим мотивам.

Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни сообщили блогеру, что оказывали помощь предполагаемому убийце Алиева, не зная о целях его приезда в Европу.

Правоохранители во Франции неоперативно отреагировали на убийство Алиева, считает представитель французской ассоциации Comité Tchétchénie ("Чеченский комитет") Даниэль Микайлович.

"Французская полиция дала сообщения в прессу только через несколько дней после того, как чеченские блогеры описали и обстоятельства убийства, и личность убийцы, распространили фотографии. Конечно, должна уважаться тайна следствия, но возникает вопрос, не было ли это продиктовано соображениями не обострять отношения с Россией после того, что произошло в Германии", - сказал Микайлович корреспонденту "Кавказского узла".

23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России не имеют никакого отношения к убийству.

Власти Франции не предоставили защиту блогеру Мализаеву

Главной целью киллера был Минкаил Мализаев, предположил руководитель ассоциации "Барт - Маршо" Джамбулат Сулейманов. "Сам Алиев вряд ли был интересен заказчикам. Скорее всего, был интересен Минкаил Мализаев, который, скажем так, некрасиво отзывается о властях Чечни. Как следует из обнародованных аудиозаписей, (киллер и Алиев) ехали к Мализаеву, но в дороге что-то произошло, и Мансур Старый стал жертвой этой ситуации", - указал Сулейманов.

Блогер Минкаил Мализаев обнародовал на своем YouTube-канале аудиозаписи разговоров с Имраном Алиевым и предполагаемым убийцей. Из аудиозаписей следует, что киллер несколько раз как бы между делом интересовался адресом самого Мализаева. Имран Алиев заверял, что собеседник – человек надежный, и уговаривал Мализаева встретиться с ним, следует из аудиозаписей, перевод которых выполнен "Кавказским узлом".

Сулейманов отметил, что правоохранители так и не возбудили дело об избиении Минкаила Мализаева в 2018 году, "поскольку немецкие власти прохладно отнеслись к (нему)". Сам Мализаев после этого инцидента переехал во Францию, отметил Сулейманов.

В апреле 2018 года Минкаил Мализаев рассказал, что был жестоко избит после публикации призыва к чеченцам, живущим в Европе, объединиться и провести митинги "против беспредела" в Чечне. Он также сообщил о депортации жены и детей. В апреле 2019 года он назвал вынужденным видеообращение жены, заявившей о разводе с ним. В свою очередь родственники Мализаева заявили, что вернулись домой добровольно, и призвали блогера прекратить критиковать власти Чечни.

Во Франции Мализаев попросил власти Франции о полицейской защите, но его просьба остается невыполненной. "Насколько мы понимаем, французские власти предоставляют подобную защиту только с одобрения спецслужб. Нельзя сказать, что ситуация безнадежна, но в последнее время французское агентство по беженцам пытается завернуть доклады "Мемориала" и "Гражданского содействия" под предлогом, что они не уверены в их подлинности, хотя достаточно позвонить по телефону. Статус беженцев получают по большей части женщины (из чеченской диаспоры)", - сказал представитель "Чеченского комитета" Даниэль Микайлович.

По его словам, во Франции появилась новая категория соискателей убежища - люди, которые не скрывают, что "служили в силовых структурах Кадырова", но потом столкнулись с проблемами. "Также они говорят, что пострадали от исламистов Чечни. Как ни странно, такая риторика вызывает участие [французских чиновников]", - отметил Даниэль Микайлович.

Ему известен как минимум один случай, когда французские власти выдворили чеченца, уличенного в сотрудничестве с российскими властями. "Его целью была слежка и сообщение сведений о чеченской диаспоре в Россию", - сообщил Микайлович, который считает реальной угрозу уехавших в Европу уроженцев Чечни.

Убийство как акция устрашения критиков режима

Убийство Алиева было хорошо подготовлено, считает руководитель немецкого отделения международной ассоциации "Мир и права человека", адвокат Аслан Арцуев.

Киллер действительно провел несколько дней вместе с Алиевым, но он ждал удобного момента, чтобы иметь сутки и скрыться после преступления в России. Его задача была остаться с ним наедине и убить так, чтобы иметь эти сутки в запасе. Именно для этого был снят отель. Просто застрелить уже не хотели, поскольку обвиняемый в убийстве [Зелимхана Хангошвили] прокололся в Берлине и не успел сбежать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова Рамзана Кадырова.

Блогер Тумсо Абдурахманов считает, что убийство Имрана Алиева - это "акт устрашения" со стороны чеченских властей. "Это демонстрация, что они вот так нагло будут мстить за слова", - добавил Абдурахманов.

При этом он полагает, что убийство Алиева вряд ли убедит европейские власти в серьезности опасности, с которой столкнулись чеченцы диаспоры. "Европейские власти, к сожалению, пока озадачены борьбой с самими беженцами, бежавшими от <...> преследования. Причем, чем более явно преследуется человек, тем сильнее с ним борются власти в Европе. Такую логику понять сложно. Примеров полно: мое дело в Польше, дело моей семьи (мамы и брата) в Германии", - указал Абдурахманов.

Осенью 2018 года Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище, но предоставила защиту его семье, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о блогере. В августе 2019 года, Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу брата Тумсо, Мохмада Абдурахманова, о предоставлении ему политического убежища в Германии и потребовал покинуть страну. Набирающая в Европе обороты кампания по депортации граждан России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Европейским чиновникам следует пересмотреть легкомысленное отношение к беженцам из Чечни, заявил в сентябре 2019 года докладчик ПАСЕ Франк Швабе после однодневного визита в столицу Чечни.

Тумсо Абдурахманов также напомнил о недавней спецоперации против "чеченских исламистов", о которой сообщала полиция Берлина.

В январе после серии обысков по делу о подготовке теракта немецкие силовики отпустили пятерых уроженцев Чечни. Прокуратура Германии отметила, что задержанные придерживаются исламистских убеждений, а на их телефонах обнаружен фотоматериал, говорящий о выборе места для теракта. Правоохранители жестко задержали чеченцев и поспешили рапортовать о "чеченских исламистах", не имея оснований даже для их ареста, констатировали представители чеченской диаспоры. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал произошедшее "шоу", а уголовное дело беспочвенным.

Абдурахманов заявил, что продолжит вести свой блог. "Просто нужно быть максимально недоверчивым. Надо понимать, что Имран Алиев был очень легкой мишенью для них. Он не скрывал адреса проживания, легко доверялся", - заключил Тумсо Абдурахманов.

Джамбулат Сулейманов полагает, что убийство Алиева не окажет серьезного влияния на критику властей Чечни блогерами. "Случай Мансура Старого — особый, потому что то, что он себе позволял, нормальный человек не позволит. Другое дело, что даже если убийство никого не запугало, то, каким подлым образом оно было совершено, дало понять, что даже в Европе расслабляться нельзя, нужно быть начеку, не подпускать близко посторонних людей. Меры предосторожности однозначно будут приняты", — сказал Сулейманов.

Ранее жители Чечни указали "Кавказскому узлу", что ролики Имрана Алиева вызвали у них негативную реакцию из-за чрезмерной грубости. Они отметили, что Алиев не был популярным блогером. В частности, на видео "Мансур Старый о семье Кадырова!", размещенном на YouTube-канале "Мансуру Старому посвящается", Имран Алиев говорит о Рамзане Кадырове и его близких, используя ненормативную лексику.

Сулейманов указал на то, что убийство Хангошвили имело широкий резонанс, но при этом новой линии взаимоотношений с Россией власти европейских стран не выстроили. "И вряд ли по такому новому поводу выстроят. Поэтому спасение утопающих остается делом рук самих утопающих", - резюмировал он.

Чеченская диаспора разобщена, и это мешает организовать эффективное взаимодействие с властями европейских стран, в том числе во Франции, отметил Сулейманов. "Мы пытаемся объединить всех, но пока плохо получается", - сказал он.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".