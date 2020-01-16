Правозащитники озвучили подробности обысков у чеченцев в Германии

16 января 2020, 02:40

Силовики в Германии взорвали дверь в квартиру выходцев из Чечни и не подпускали мать к малолетним детям во время обыска, хотя претензий к задержанным не было, сообщили правозащитники. Парламент Чечни призвал власти Германии разобраться с инцидентом, назвав его дискриминацией чеченцев.

Как писал "Кавказский узел", после серии обысков по делу о подготовке теракта немецкие силовики отпустили пятерых уроженцев Чечни. Прокуратура Германии отметила, что задержанные придерживаются исламистских убеждений, а на их телефонах обнаружен фотоматериал, говорящий о выборе места для теракта. Правоохранители жестко задержали чеченцев и поспешили рапортовать о "чеченских исламистах", не имея оснований даже для их ареста, констатировали представители чеченской диаспоры. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал произошедшее "шоу", а уголовное дело беспочвенным.

Выходцы из Чечни не могли готовить теракт в стране, где получили убежище, а немецкие правоохранители не представили никаких объективных оснований для их задержания, заявили комментаторы в Instagram. Германия - правовое государство, фабрикация дел силовиками здесь исключена, возразили другие пользователи соцсети. Жители Германии призвали закрыть границы для беженцев.

Информация о задержаниях уроженцев Чечни и обысках в их квартирах подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" Амина Садулаева. По ее слова, обыски прошли в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии, а также в Арнштадте и Берлине.

Садулаева также отметила, что в Берлине обыски прошли сразу по трем адресам, а при обысках силовики заявили, что уроженцы Чечни планировании теракты в синагоге.

При обыске одной из квартир силовики «работали неактивно, что удивило жильцов», сообщила Садулаева. «Обыск как таковой не провели. Тогда один из задержанных сделал замечание, мол, даже нормально обыск не проводят: не посмотрели, что в кровати, не открыли. Полиция возразила, что все нормально, однако стала работать внимательнее, но тоже для формальности», - сообщила Садулаева.

По ее словам, в одной из книг при обыске была обнаружена сумма в 3 тысячи евро, но жилец квартиры подтвердил их начисление социальной службой выпиской из банка, после чего у силовиков не было претензий. Жильцы этой квартиры также были возмущены тем, что к матери не подпускали маленького ребенка, отметила Садулаева.

По ее словам, другой обыск сопровождался подрывом двери, что «сильно напугало жильцов», а о третьем обыске в Берлине правозащитница ничего рассказать не смогла. Садулаева также заявила, что найденные при обысках у уроженцев Чечни деньги были начислены социальными службами.

Подробностей обысков в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии у Садулаевой нет. Правозащитнице известно, что в Арнштадте обыск проводился у женщины.

Никому из уроженцев Чечни обвинений предъявлено не было, отметила Садулаева. «Все люди находятся на свободе», - заверила Садулаева. По ее словам, известны все имена людей, у кого проводились обыски, но разглашать их она не стала.

По словам блогера Тумсо Абдурахманова в Германии задержали тех самых людей, о которых он рассказывал в ролике на Youtube, опубликованном 11 октября 2019 года. Там говорится, что в сентябре 2019 года один из знакомых Тумсо и еще двое уроженцев Чечни, проживающих в Берлине, отправились в мечеть на пятничную молитву. Знакомый блогера из окна машины снимал на мобильный телефон дорогу. В кадр случайно попала синагога. Уже на следующее утро всех троих "скрутил" немецкий спецназ. Чеченцев допрашивали несколько часов, заявив им, что синагоги снимать нельзя. У задержанных были изъяты телефоны, их предупредили о возбуждении уголовного дела, а затем отпустили.

При обысках никакого оружия обнаружено не было, также не были изъяты деньги, сообщил председатель ассоциации «Вайфонд» Мансур Садулаев. «(Силовики) забрали телефон и жесткий диск для проверки. (У задержанных) есть протоколы, что забрали и изъяли», - рассказал Садулаев в опубликованном 15 января на сайте ассоциации видеоролике.

По словам Садулаева, всех задержанных чеченцев освободили в течение двух часов, а некоторых допросили дома, не доставляя в полицейский участок. «Главный подозреваемый был задержан, когда он направлялся в одно из ведомств в Берлине […] Как только (он со своим знакомым) садились в машину, их окружили, задержали, надели наручники. Когда (силовики) надели наручники, парень сказал, что в доме только жена и малолетние дети и попросил (силовиков) не пугать их. Силовики проигнорировали просьбу, выбили дверь, отвели (жену) в комнату, не пускали ее к детям», - рассказал Садулаев подробности обыска.

По его словам, главного подозреваемого силовики обыскали только спустя полчаса после его претензий в формальности процедуры. «К одному (уроженцу Чечни) ворвались, взорвав входную дверь, даже не постучали и не попросились войти. Забрали парня в полицию и отпустили через 15 минут, взяв отпечатки», - добавил Садулаев.

По его словам, третьему задержанному силовики заявили, что он снимал на видео синагогу с остальными задержанными и назвали ему дату, после чего задержанный показал паспорт с печатями, где написано, что в это время его не было в Германии.

«Это было шоу, направленное на СМИ […] Для общественности, чтобы подготовить законы о депортации чеченских беженцев и обвинять их в терроризме», - заключил правозащитник.

"Кавказский узел" писал, что в Европе стали строже относиться к беженцам из Чечни. Чиновникам в европейских странах уже сейчас следует пересмотреть легкомысленное отношение к беженцам из Чечни, заявил в сентябре 2019 года докладчик ПАСЕ Франк Швабе после однодневного визита в Грозный Перед этим, в августе 2019 года, Верховный административный суд Баварии отказался удовлетворить просьбу брата известного блогера Тумсо Абдурахманова, Мохмада Абдурахманова, о предоставлении ему политического убежища в Германии и потребовал покинуть страну. Набирающая в Европе обороты кампания по депортации граждан России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Парламент республики призвал власти Германии «разобраться с инцидентом и впредь не допустить дискриминационных действий в отношении чеченцев».

«Парламент внимательно следит за развитием ситуации с гражданами Чеченской республики Германии», - говорилось в сообщении пресс-службы законодательной власти региона, опубликованной 15 января в официальном Telegram-канале.

На сайте парламента Чечни на 1.45 мск сегодня нет заявлений по поводу обысков в квартирах чеченцев в Германии.

Уроженцы Северного Кавказа стали ассоциироваться в массовом сознании с исламской радикализацией и терроризмом, поэтому в Европе их огульно обвиняют в терроризме, рассказала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева. Подобная ситуация сложилась после взрывов 22 марта 2016 года в Брюсселе, указала Кулаева в интервью "Кавказскому узлу".