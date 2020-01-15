Задержания в Германии вызвали возмущение чеченской диаспоры

15 января 2020, 15:53

Немецкие силовики отпустили пятерых уроженцев Чечни, подозреваемых в подготовке теракта. Правоохранители жестко задержали их и поспешили рапортовать о "чеченских исламистах", не имея оснований даже для их ареста, констатировали представители чеченской диаспоры. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал произошедшее "шоу", а уголовное дело беспочвенным.

Как писал "Кавказский узел", немецкие правоохранители провели серию обысков по делу о подготовке теракта. По предварительным данным, задержаны три выходца из Чечни 23-28 лет. Прокуратура Германии отметила, что задержанные придерживаются исламистских убеждений, а на их телефонах обнаружен фотоматериал, говорящий о выборе места для теракта.

Выходцы из Чечни не могли готовить теракт в стране, где получили убежище, а немецкие правоохранители не представили никаких объективных оснований для их задержания, заявили комментаторы в Instagram. Германия - правовое государство, фабрикация дел силовиками здесь исключена, возразили другие пользователи соцсети. Жители Германии призвали закрыть границы для беженцев.

Все задержанные отпущены

По делу о подготовке теракта задержаны пять человек, однако они отпущены, отчиталась Генпрокуратура Берлина. "Условия выдачи ордеров на арест пяти обвиняемых в настоящее время отсутствуют", - признало ведомство.

Обыски, касающиеся "обвиняемых чеченцев из исламистской среды", проводились в Бердлине и еще семи городах в разных регионах Германии, говорится в сообщениях от 14 января на странице генеральной прокуратуры Берлина в Twitter.

Тумсо: чеченцев необоснованно подозревают в подготовке атаки на синагогу

Известный блогер Тумсо Абдурахманов иронично прокомментировал действия немецких силовиков, которые сначала жестко задержали уроженцев Чечни и распространили информацию о задержании исламистов, а затем отпустили их, не найдя оснований для ареста.

"Да, ведь именно так поступают с опасными преступниками, готовившими нападение - их просто отпускают. Понятно, что парни (во всяком случае именно эти, о которых я говорю <...>) непричастны ни к каким правонарушениям. Понятно, что это было шоу. Непонятно только, для кого это шоу с «чеченскими исламистами»? Не для Путина ли, с которым накануне встречалась [канцлер Германии Ангела] Меркель?" - написал 14 января Тумсо Абдурахманов на своем Telegram-канале. К 15.53 мск 15 января эта публикация собрала 10,2 тысячи просмотров. У канала 17,1 тысячи подписчиков.

11 января канцлер ФРГ впервые с 2005 года приехала в Москву на встречу с российским президентом. Их беседа продолжалась четыре часа, сообщило 14 января Deutsche Welle.

Тумсо указал, что в Германии задержади тех самых людей, о которых он рассказывал в ролике на Youtube, опубликованном 11 октября 2019 года. Там говорится, что в сентябре 2019 года один из знакомых Тумсо и еще двое уроженцев Чечни, проживающих в Берлине, отправились в мечеть на пятничную молитву. Знакомый блогера из окна машины снимал на мобильный телефон дорогу. В кадр случайно попала синагога. Уже на следующее утро всех троих "скрутил" немецкий спецназ. Чеченцев допрашивали несколько часов, заявив им, что синагоги снимать нельзя. У задержанных были изъяты телефоны и предупредили о возбуждении уголовного дела, а затем отпустили, рассказал Тумсо Абдурахманов. Он отметил, что его знакомый имеет статус беженца и никогла не имел проблем с законом.

К 15.53 мск 15 января это видео собрало 209,6 тысячи просмотров и 1744 комментария. На 41, тысячи отметок "нравится" приходится 454 "не нравится". У канала 249 тысяч подписчиков.

Действия полиции возмутили чеченскую диаспору

Чеченская диаспора Германии возмущена произошедшим, заявил на условиях анонимности один из ее представителей. "Задержанные мне известны. Они находятся в Германии легально и ни в каких преступлениях не замешаны. Задержания происходили очень жестко: у одного заблокировали машину, его скрутили. Он просил не пугать семью, но полицейские совершили рейд в его жилище. Его товарища задержали с шумом - взрывом выбили дверь. Дома была пожилая мать и его жена, все получили стресс, им пришлось оказывать медицинскую помощь. Спрашивали, где оружие. Главный подозреваемый говорит, что у него толком даже обыск не провели и не обыскали его самого. Такие случаи осложняют жизнь в Германии чеченцам в целом. И, хотя на задержанных ничего нет, пресса не напишет об этом так громко, как о задержании", - процитировали сегодня жителя Германии "Кавказ.Реалии"..

Источник также сообщил, что задержанных подозревают в подготовке теракта в синагоге, а основанием стала видеозапись, сделанная мобильным телефоном.

Автор Telegram-канала "Чеченские новости из Франции/Chechen news from France" Майрбек Вачагаев выразил возмущение освещением этой темы в СМИ. "Все крупные агентства Германии вчера весь день передавали об арестах. За ночь никто из них не сообщил, что прокурор не смог ничего предъявить им! Сегодня утром только Associated Press и северокавказское отделение "Радио Свободы" сообщили, что у полиции нет веских оснований их задерживать на основе того, что было обнаружено во время обысков. Получается, что сотни миллионов людей в разных странах вчера узнали об этой операции - что, мол, чеченцы хотели напасть на берлинскую синагогу, - но ни один миллион не узнает, что их отпустили, что все это было чушью, больным воображением неудачного следователя! Вот и делайте выводы, какими нас представляют наши "друзья"", - резюмировал он.

К 15.53 мск 15 января эта публикация собрала 3,2 тысячи просмотров. У канала 561 подписчик.

Уроженцы Северного Кавказа стали ассоциироваться в массовом сознании с исламской радикализацией и терроризмом, поэтому в Европе их огульно обвиняют в терроризме, рассказала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации (FIDH) за права человека Саша Кулаева. Подобная ситуация сложилась после взрывов 22 марта 2016 года в Брюсселе, указала Кулаева в интервью "Кавказскому узлу".

Кулаева, в частности, рассказывала о необоснованных обысках у уроженцев Чечни по подозрению в терроризме. По ее словам, сразу после двух терактов 2016 года в Париже силовики пришли в дома десятков чеченских семей. "Причем, это были семьи, которые вообще не имели никакого отношения к данным событиям, это были бывшие беженцы, которые приехали давным-давно и уже вырастили здесь детей. Обстоятельства проведения этих обысков, насколько мне известно, были очень печальными: врывались ночью без ордера, пугали малолетних детей, отбирали технику, которую потом, спустя семь-восемь месяцев одним вернули, а другим так и не отдали. <...> Причем, ни ордера, ни связи с произошедшими событиями не было. Никаких, конечно, извинений тоже не последовало. Но в прессе тогда очень быстро появилась информация, что в связи с ноябрьскими событиями в парижском регионе прошло 12 обысков в чеченских семьях", - рассказала Саша Кулаева.

"Кавказский узел" не может утверждать, что задержания уроженцев Чечни в Германии в январе этого года также были необоснованными.