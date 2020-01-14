Сотрудники полиции в Германии. Фото: REUTERS/Christian Mang

14 января 2020, 14:25

Уроженцы Чечни задержаны в Германии по подозрению в подготовке теракта

Немецкие правоохранители провели серию обысков по делу о подготовке теракта. По предварительным данным, задержаны три выходца из Чечни.

Прокуратура Берлина заподозрила в подготовке теракта нескольких уроженцев Чечни в возрасте от 23 до 28 лет, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует сообщение прокуратуры "Интерфакс".

Обыски проводились в четырех федеральных землях Германии - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. Количество подозреваемых ведомство не уточнило. Во время обысков изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители, уточняет агентство.

По предварительным данным, задержаны по меньшей мере три человека, уточняет сегодня немецкое издание Bild. "В Людвигсфельде (Бранденбург) произошел по крайней мере один арест. В берлинском районе Хеллерсдорф [...] были предварительно арестованы по меньшей мере двое мужчин", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Примечание:

"Bild и Bellingcat: после убийства Хангошвили Германия депортировала офицера ГРУ", "Немецкие журналисты узнали о переводе подозреваемого в убийстве Хангошвили под охрану", "Семья Хангошвили получила политическое убежище в Германии".

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