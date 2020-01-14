Уроженцы Чечни задержаны в Германии по подозрению в подготовке теракта

14 января 2020, 14:25

Немецкие правоохранители провели серию обысков по делу о подготовке теракта. По предварительным данным, задержаны три выходца из Чечни.

Прокуратура Берлина заподозрила в подготовке теракта нескольких уроженцев Чечни в возрасте от 23 до 28 лет, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения вменяется в вину поиск места для теракта из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует сообщение прокуратуры "Интерфакс".

Обыски проводились в четырех федеральных землях Германии - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. Количество подозреваемых ведомство не уточнило. Во время обысков изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители, уточняет агентство.

По предварительным данным, задержаны по меньшей мере три человека, уточняет сегодня немецкое издание Bild. "В Людвигсфельде (Бранденбург) произошел по крайней мере один арест. В берлинском районе Хеллерсдорф [...] были предварительно арестованы по меньшей мере двое мужчин", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".