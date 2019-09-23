Докладчик ПАСЕ призвал пересмотреть отношение к беженцам из Чечни

23 сентября 2019, 16:51

Докладчик ПАСЕ Франк Швабе после однодневного визита в Грозный признал, что показанные ему властями Чечни реалии противоречат сообщениям правозащитников о нарушениях прав человека в республике, но пообещал составить объективный доклад Совету Европы. Чиновникам в европейских странах уже сейчас следует пересмотреть легкомысленное отношение к беженцам из Чечни, констатировал Швабе.

Как писал "Кавказский узел", в марте докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковали власти России за приговор главе грозненского офиса ПЦ "Мемориал" Оюбу Титиеву. Докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе предположил, что дело Титиева "было сфабриковано в отместку за разоблачение ужасных нарушений прав человека". В 2017 году обеспокоенность депутатов ПАСЕ вызвала ситуация с правами человека на Северном Кавказе, в частности, сообщения о преследованиях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Публикации "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне вызвали в 2017 году острую реакцию властей республики, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. На встрече с Владимиром Путиным Рамзан Кадыров назвал эти материалы провокацией, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет словам Кадырова.

С 18 по 20 сентября докладчик ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе посетил Москву и Грозный для обсуждения ситуации с правами человека в регионе. В Грозный он прибыл в последний день своего визита в Россию, сообщило 20 сентября РИА "Новости".

На встрече с Франком Швабе в Грозном присутствовали, в частности, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, глава МВД Чечни Руслан Алханов, представитель Минюста Масхуд Таймасханов, помощник главы Чечни Тимур Алиев и уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, уточнило ИА "Чечня сегодня".

Швабе подчеркнул, что это первый его визит в Россию после того, как несколько лет Россия не работала в ПАСЕ. "Я обязан написать доклад о ситуации в области прав человека на территории Чеченской Республики и в зоне Северного Кавказа. Это тоже вызывает особый интерес у Европы. Мой визит – первый шаг в подготовке доклада. До сих пор доклады составлялись без посещения региона", - процитировало Швабе агентство.

Спецдокладчикам ПАСЕ отказывали в доступе в Россию в связи с приостановлением участия российской делегации в работе ПАСЕ из-за присоединения Крыма. В июне этого года полномочия российской делегации в ПАСЕ были полностью восстановлены, сообщила 19 сентября "Новая газета".

По данным издания, российские правозащитники, встретившиеся с Франком Швабе в московском офисе Совета Европы, предложили ему вместо поездки в Чечню остаться в Москве и поговорить с председателем СКР Александром Бастрыкиным и генпрокурором Юрием Чайкой о нарушениях прав человека на Северном Кавказе.

"Глупо ехать в Чечню, и еще глупее ждать, что на ваши вопросы даст правдивый ответ Рамзан Кадыров", - сказал, в частности, Франку Швабе руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Представитель ПАСЕ возразил, что не может отказаться от поездки в Чечню. "Хотя бы потому, что потом меня упрекнут, что я не воспользовался возможностью увидеть все своими глазами. Но я достаточно опытный дипломат, чтобы понимать, когда со мной играют. Я не могу запретить играть в такие игры, но я сделаю свои выводы", - привело издание ответ Франка Швабе Игорю Каляпину.

Кадыров дистанцировался от визита Швабе в Чечню

Рамзан Кадыров накануне визита Швабе в Грозный высказал мнение, что ПАСЕ "и ряд других европейских организаций" проявляют "неприкрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней".

"Практика свидетельствует, что их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы. О них знают во всем мире, но только не ПАСЕ... Есть все основания полагать, что они преднамеренно ставят перед собой цель очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию. Видимо, хотят, чтобы мы утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыли свои языки, религию, культуру", - написал 19 сентября глава Чечни в своем Telegram-канале.

После этого Рамзан Кадыров поднял тему "проблемы с ЛГБТ", уточнив, однако, что она "на самом деле не существует". "По крайней мере, в Чечне. У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе", - написал глава республики.

При этом Кадыров отметил, что о визите докладчика ПАСЕ ему стало известно "по информации Госдумы". Приезд в Грозный представителей международных организаций "является компетенцией МИД и иных федеральных органов", подчеркнул Рамзан Кадыров, добавив, что Чечня открыта для диалога "с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД".

Швабе признал необходимость пересмотра отношения к беженцам из Чечни

21 сентября, вернувшись из поездки, Франк Швабе заявил, что не готов делать выводы только из увиденного во время однодневного визита в Чечню. "Я не журналист, который занимается каким-то расследованием, или кто-то в таком роде. Я должен в соответствии с календарем совершать официальные визиты, которые мне предлагают. Я встретился в Москве с рядом правозащитников, в том числе потому, что в Грозном они больше не могут работать, включая Оюба Титиева. Они представили совершенно иную картину по сравнению с тем, что мне продемонстрировали на месте в Чечне. Они описали такие явления, как секретные тюрьмы в Чечне, убийства женщин из соображений соблюдения чести и случаи насилия по отношению к представителям сообщества ЛГБТ - в общем и целом обвинения, тяжелее которых трудно придумать. Моя задача - составить картину происходящего и предоставить об этом доклад Совету Европы", - привело в тот же день слова Швабе Deutsche Welle.

Бывший глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был осужден в Чечне по делу о наркотиках. Сам он настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Правозащитный центр "Мемориал" ранее указал на 10 фактов, которые свидетельствуют о фальсификации дела Титиева. 15 июля правозащитник вышел на свободу по УДО. В тот же день стало известно, что он продолжит работу в Москве и будет заниматься вопросами прав человека в Чечне и России.

Они представили совершенно иную картину по сравнению с тем, что мне продемонстрировали на месте в Чечне

По словам Швабе, все собеседники в России в разговорах с ним как депутатом бундестага ФРГ затрагивали тему убийства Зелимхана Хангошвили. "Но эта тема не поднималась на официальных переговорах, потому что это предмет двусторонних отношений между Германией и Россией", - уточнил представитель ПАСЕ.

23 августа в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. В его убийстве подозревается гражданин России. Немецкие власти несут долю ответственности за смерть Хангошвили, поскольку не предоставили ему убежища, заявили 4 сентября участники митинга в Берлине. Они потребовали не высылать в Россию уроженцев Чечни, за исключением сторонников Рамзана Кадырова.

"В высшей степени вызывает обеспокоенность, что конфликты вокруг Чечни и с участием чеченцев решаются на территории других государств, и что участники этого конфликта не боятся последствий", - сказал изданию Франк Швабе.

По его словам, проблема предоставления убежища беженцам из Чечни связана с тем, что такие решения должны принимать люди "детально проинформированные, знатоки той страны, откуда приезжают беженцы". "Но этого не скажешь ни о сотрудниках ведомства по делам миграции и беженцев, ни о судьях в административных судах... Тем не менее они делают все, что в их силах, чтобы вынести решения по справедливости. Чеченская проблематика, если сравнить ее с другими международными проблемами, одна из самых непрозрачных: подчас трудно определить, у кого какие интересы, кто преступник, а кто – жертва", - посетовал депутат бундестага.

По его мнению, чиновникам в Европе "требуется переоценка ситуации в Чечне и лучшее понимание того, по каким правилам там живет общество". "У нас есть гуманитарные обязательства не высылать людей, которым угрожают преследования или смерть. Поэтому должно быть больше случаев, когда мы не должны высылать беженцев... Ясно, что сейчас в целом преобладает тенденция ограничивать выдачу убежища. Но в случае с Чечней, повторюсь, как мне кажется, требуется переоценка опасностей, которым там подвергаются люди, понимание, что ситуация там отличается от конфликтов в других частях Европы, куда высылают непринятых беженцев и, в конечном итоге, из этого должно следовать решение чаще предоставлять защиту, чем это происходит сегодня", - привело слова Швабе издание.

15 июля глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции в Москве представила свой доклад "Почему жители России просят убежища в Европе?". Набирающая в Европе обороты кампания по депортации граждан России, обращающихся за убежищем, не отвечает принципам международного права, указала правозащитница. Изменения миграционной политики Евросоюза в отношении жертв нарушений прав человека связаны, в частности, с наплывом беженцев из Сирии и европейским национализмом, уточнила журналист "Новой газеты" Елена Милашина.

Напомним, что еще в октябре 2010 года депутаты Европарламента призвали Россию выполнять международные обязательства в области прав человека и положить конец безнаказанности на Северном Кавказе.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".