Тумсо Абдурахманов. Фото: https://twitter.com/Ugraina/status/1107321423851335680

08 ноября 2019, 19:20

Тумсо Абдурахманов

С помощью своих каналов в видеохостинге YouTube предавал огласке общественно важные проблемы в Чечне, вовлекая широкий круг людей в их обсуждение

Деятельность в 2018 году

23 августа 2018 года Тумсо записал на видео 1 разговор с человеком, представившимся главой парламента Чечни Магомедом Даудовым.  Во время этого общения Тумсо поднял вопросы о коррупции и вседозволенности ближайшего окружения и родственников главы Чечни, о пытках и убийствах в стенах чеченских ОВД, о личной ответственности Даудова как спикера парламента за нарушения прав человека в республике. Кроме того, Абдурахманов упомянул об убийстве Турпана Исрапилова и Хизира Ежиева. Даудов ответил, что эти имена ему не известны.

Видео с первой из трех частей разговора набрало более 3 миллионов просмотров 2 вызвало широкую дискуссию в социальных сетях 3, высказывания оппонентов анализировали блогеры 4, журналисты и политологи 5. Также ролик собрал более 10 тысяч комментариев.

Биография

Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном.

В 2004 году окончил Грозненский техникум информатики и вычислительной техники.

В 2010-м окончил Грозненский государственный нефтяной институт.

Его отец — Умалт Абдурахманов отсидел 18 лет в колонии строгого режима, реабилитирован 16 мая 2002 года 6. Во времена Джохара Дудаева работал в правительстве непризнанной Чеченской Республики Ичкерии, был ранен в первую чеченскую войну 7.

Общественная и профессиональная деятельность

В 2004 году был принят на работу инженером в ДГУП СМУ ФГУП «Электросвязь» в ЧР. Позднее назначен заместителем главы этого предприятия 8.

Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал «Abu-Saddam Shishani» был создан 9 июня 2013 года, на него подписано более 200 тысяч пользователей. Аудитория второго – «Abu-Saddam Shishani [LIVE]», созданного 1 апреля 2017 года, насчитывает более 60 тысяч подписчиков.

В своих видеообращениях комментирует происходящее в Чечне и рассказывает о своем видении ситуации в республике, комментирует религиозные вопросы. Опубликовано более 300 видео, получивших более 80 миллионов просмотров.

После конфликта с Исламом Кадыровым 9, осенью 2015 года был задержан, допрошен как «ваххабит» 10 и обвинен 11 в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.  Был вынужден с семьей покинуть республику и уехать сначала в Грузию 12, а потом в Польшу, где пытался получить политическое убежище. Осенью 2018 года Польша отказала в убежище 13 Тумсо, но предоставила защиту его семье. 

27 декабря 2018 года около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова 14, которому грозит депортация в Россию.

Примечания

  1. Разговор с Кадыровским Лордом, часть первая // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 26 августа 2018 года
  2. Там же
  3. Довольно обидные ваши слова // Коммерсант, 12 марта 2019 года
  4. Пользователи соцсетей поддержали блогера в споре с Даудовым // Кавказский узел, 29 августа 2018 года
  5. Довольно обидные ваши слова // Коммерсант, 12 марта 2019 года
  6. Жертвы политического террора в СССР // Международное общество «Мемориал» http://lists.memo.ru
  7. "Кадыров – абсолютный тиран" // "Кавказ-реалии", 3 мая 2018 года
  8. Тумсо Абдурахманов // Кавказский узел, 27 марта 2019 года
  9. Конфликт с Исламом Кадыровым подтвердил Даудов в своем разговоре с Тумсо: Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище. Что дальше? // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 29 сентября 2018 года
  10. Власти Грузии отказали в статусе беженца уроженцу Чечни Тумсу Абдурахманову // Кавказский узел, 1 ноября 2016 года
  11. Прокуратура республики проверила достоверность информации заявителя, размещенной в сети «Интернет»// Сайт Прокуратуры Чеченской республики, 1 февраля 2017 года
  12. Грузия отвергла чеченского беглеца // Кавказ.Реалии, 1 ноября 2016 года
  13. Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище. Что дальше? // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 29 сентября 2018 года
  14. Пикеты против депортации Абдурахманова прошли в Москве // Кавказский узел, 28 декабря 2018 года

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