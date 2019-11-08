08 ноября 2019, 19:20
Тумсо Абдурахманов
С помощью своих каналов в видеохостинге YouTube предавал огласке общественно важные проблемы в Чечне, вовлекая широкий круг людей в их обсуждение
Деятельность в 2018 году
23 августа 2018 года Тумсо записал на видео 1 разговор с человеком, представившимся главой парламента Чечни Магомедом Даудовым. Во время этого общения Тумсо поднял вопросы о коррупции и вседозволенности ближайшего окружения и родственников главы Чечни, о пытках и убийствах в стенах чеченских ОВД, о личной ответственности Даудова как спикера парламента за нарушения прав человека в республике. Кроме того, Абдурахманов упомянул об убийстве Турпана Исрапилова и Хизира Ежиева. Даудов ответил, что эти имена ему не известны.
Видео с первой из трех частей разговора набрало более 3 миллионов просмотров 2 вызвало широкую дискуссию в социальных сетях 3, высказывания оппонентов анализировали блогеры 4, журналисты и политологи 5. Также ролик собрал более 10 тысяч комментариев.
Биография
Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном.
В 2004 году окончил Грозненский техникум информатики и вычислительной техники.
В 2010-м окончил Грозненский государственный нефтяной институт.
Его отец — Умалт Абдурахманов отсидел 18 лет в колонии строгого режима, реабилитирован 16 мая 2002 года 6. Во времена Джохара Дудаева работал в правительстве непризнанной Чеченской Республики Ичкерии, был ранен в первую чеченскую войну 7.
Общественная и профессиональная деятельность
В 2004 году был принят на работу инженером в ДГУП СМУ ФГУП «Электросвязь» в ЧР. Позднее назначен заместителем главы этого предприятия 8.
Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал «Abu-Saddam Shishani» был создан 9 июня 2013 года, на него подписано более 200 тысяч пользователей. Аудитория второго – «Abu-Saddam Shishani [LIVE]», созданного 1 апреля 2017 года, насчитывает более 60 тысяч подписчиков.
В своих видеообращениях комментирует происходящее в Чечне и рассказывает о своем видении ситуации в республике, комментирует религиозные вопросы. Опубликовано более 300 видео, получивших более 80 миллионов просмотров.
После конфликта с Исламом Кадыровым 9, осенью 2015 года был задержан, допрошен как «ваххабит» 10 и обвинен 11 в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Был вынужден с семьей покинуть республику и уехать сначала в Грузию 12, а потом в Польшу, где пытался получить политическое убежище. Осенью 2018 года Польша отказала в убежище 13 Тумсо, но предоставила защиту его семье.
27 декабря 2018 года около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова 14, которому грозит депортация в Россию.
Примечания
- Разговор с Кадыровским Лордом, часть первая // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 26 августа 2018 года
- Там же
- Довольно обидные ваши слова // Коммерсант, 12 марта 2019 года
- Пользователи соцсетей поддержали блогера в споре с Даудовым // Кавказский узел, 29 августа 2018 года
- Довольно обидные ваши слова // Коммерсант, 12 марта 2019 года
- Жертвы политического террора в СССР // Международное общество «Мемориал» http://lists.memo.ru
- "Кадыров – абсолютный тиран" // "Кавказ-реалии", 3 мая 2018 года
- Тумсо Абдурахманов // Кавказский узел, 27 марта 2019 года
- Конфликт с Исламом Кадыровым подтвердил Даудов в своем разговоре с Тумсо: Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище. Что дальше? // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 29 сентября 2018 года
- Власти Грузии отказали в статусе беженца уроженцу Чечни Тумсу Абдурахманову // Кавказский узел, 1 ноября 2016 года
- Прокуратура республики проверила достоверность информации заявителя, размещенной в сети «Интернет»// Сайт Прокуратуры Чеченской республики, 1 февраля 2017 года
- Грузия отвергла чеченского беглеца // Кавказ.Реалии, 1 ноября 2016 года
- Польша отказала Тумсо Абдурахманову в убежище. Что дальше? // Abu-Saddam Shishani, личный блог Тумсо Абдурахманова, 29 сентября 2018 года
- Пикеты против депортации Абдурахманова прошли в Москве // Кавказский узел, 28 декабря 2018 года