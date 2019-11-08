08 ноября 2019, 19:20

С помощью своих каналов в видеохостинге YouTube предавал огласке общественно важные проблемы в Чечне, вовлекая широкий круг людей в их обсуждение

Деятельность в 2018 году

23 августа 2018 года Тумсо записал на видео разговор с человеком, представившимся главой парламента Чечни Магомедом Даудовым. Во время этого общения Тумсо поднял вопросы о коррупции и вседозволенности ближайшего окружения и родственников главы Чечни, о пытках и убийствах в стенах чеченских ОВД, о личной ответственности Даудова как спикера парламента за нарушения прав человека в республике. Кроме того, Абдурахманов упомянул об убийстве Турпана Исрапилова и Хизира Ежиева. Даудов ответил, что эти имена ему не известны.

Видео с первой из трех частей разговора набрало более 3 миллионов просмотров вызвало широкую дискуссию в социальных сетях , высказывания оппонентов анализировали блогеры , журналисты и политологи . Также ролик собрал более 10 тысяч комментариев.

Биография

Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном.

В 2004 году окончил Грозненский техникум информатики и вычислительной техники.

В 2010-м окончил Грозненский государственный нефтяной институт.

Его отец — Умалт Абдурахманов отсидел 18 лет в колонии строгого режима, реабилитирован 16 мая 2002 года . Во времена Джохара Дудаева работал в правительстве непризнанной Чеченской Республики Ичкерии, был ранен в первую чеченскую войну .



Общественная и профессиональная деятельность

В 2004 году был принят на работу инженером в ДГУП СМУ ФГУП «Электросвязь» в ЧР. Позднее назначен заместителем главы этого предприятия .

Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал «Abu-Saddam Shishani» был создан 9 июня 2013 года, на него подписано более 200 тысяч пользователей. Аудитория второго – «Abu-Saddam Shishani [LIVE]», созданного 1 апреля 2017 года, насчитывает более 60 тысяч подписчиков.

В своих видеообращениях комментирует происходящее в Чечне и рассказывает о своем видении ситуации в республике, комментирует религиозные вопросы. Опубликовано более 300 видео, получивших более 80 миллионов просмотров.

После конфликта с Исламом Кадыровым , осенью 2015 года был задержан, допрошен как «ваххабит» и обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. Был вынужден с семьей покинуть республику и уехать сначала в Грузию , а потом в Польшу, где пытался получить политическое убежище. Осенью 2018 года Польша отказала в убежище Тумсо, но предоставила защиту его семье.

27 декабря 2018 года около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова , которому грозит депортация в Россию.

Примечания