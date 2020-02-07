Чеченцы в Европе сообщили об усилении мер личной безопасности после убийства Алиева

07 февраля 2020, 06:09

Выводы о связи убийства Имрана Алиева с угрозами Рамзана Кадырова в адрес соотечественников преждевременны, поскольку за преступлением могут стоять спецслужбы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители чеченской диаспоры в Европе. Они признались, что ощущают угрозу для себя, поэтому ограничили круг общения.

Как информировал "Кавказский узел", тело выходца из Чечни Имрана Алиева - блогера, известного как Мансур Старый - было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские правоохранители объявили в розыск человека, который снимал номер вместе с Алиевым. Основной версией смерти блогера, по данным источников, следователи считают убийство по политическим мотивам. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты считают, что убийство Алиева указало на угрозу критикам чеченских властей в Европе.

Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни сообщили блогеру, что оказывали помощь предполагаемому убийце Алиева, не зная о целях его приезда в Европу, говорится в материале "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Чеченцы в Европе объявили об акциях протеста в связи с убийством Алиева

Международный центр мониторинга прав человека (IOHR), базирующийся в Лондоне, осудил убийство Имрана Алиева. «IOHR осуждает убийство чеченского блогера Имрана Алиева, найденного мертвым в гостиничном номере во Франции на прошлой неделе. Он был ярым критиком президента [главы] Чечни Рамзана Кадырова», - говорится в сообщении в официальном аккаунте организации в Twitter, которое переведено корреспондентом "Кавказского узла".

Чеченские беженцы, проживающие в Вене и Берлине, проведут акции протеста перед посольствами России в этих городах, сообщили организаторы.

«30 января в отеле в Лилле (Франция) с особой жестокостью было совершено очередное политически мотивированное убийство чеченского... политического беженца в Бельгии. С особой жестокостью был убит отец восьмерых детей Имран Алиев (Мансур Старый). По цинизму, подлости и коварству данное убийство не имеет аналогов в нашей истории», - говорится в сообщении-приглашении на митинг в Берлине, который организует немецкое отделение международной ассоциации "Мир и права человека" под руководством Аслана Арцуева.

"Я не припомню, чтобы такое было раньше, чтобы человека впустили в дом, по чеченским законам обеспечили гостеприимство, в котором нельзя отказать, и произошло подлое убийство. Для нас это пробитие очередного дна", - заявил Аслан Арцуев корреспонденту «Кавказского узла».

Это преступление "политически мотивировано и носит террористический характер", считает он. "То есть нас пытаются запугать. Наконец, это убийство поспособствовало и дезавуированию расследования предыдущего убийства - Зелимхана Хангошвили представителями государства, во всяком случае, как на это указывают журналистские расследования. А теперь якобы "некие чеченцы друг друга убивают"- так сформирован имидж российской пропагандой", - высказал мнение Арцуев.

23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России не имеют никакого отношения к убийству.

Арцуев заявил, что сам предпринимает меры безопасности в отношении себя, но по понятным причинам не может разглашать их.

В Вене акцию протеста организует "Культурное объединение Ичкерия". "Мы требуем прекратить преследование чеченцев по всему миру с привлечением Интерпола, членство в котором Россия использует для мести бывшим военнослужащим ВС ЧР Ичкерия и участникам сопротивления во время двух... чеченских войн. Политические убийства в европейских странах, в которых участвуют спецслужбы... и ее наемные убийцы. Уже никого не удивляет, что акты устрашения политических противников... режима путем отравления и убийств стало обыденным делом. Соотечественники, если вы думаете что, просидев в теплой комнате, вас ничего не коснется, ошибаетесь, знайте, что вы стоите на очереди”, - говорится в приглашении на акцию этой ассоциации.

По словам руководителя ассоциации "Культурное объединение Ичкерия", художника Хусейна Исханова, покинувшего Россию после первой чеченской войны, убийство блогера Алиева "однозначно является политическим", а целью было запугать блогеров и активистов, которые критикуют власти Чечни и России.

"В Грозном было собрание, где Кадыров обсуждал с МВД деятельность блогеров. Кадыров заявил, что их "надо игнорировать". Но мы знаем, как их на самом деле "игнорируют". Само это обсуждение - сигнал к тому, чтобы блогеров заткнуть, остановить критику, чего пока им сделать не удалось", - считает Исханов.

В январе Рамзан Кадыров на совещании с руководителями правоохранительных органов Чечни потребовал круглосуточно выявлять и наказывать распространителей информации о похищениях и задержаниях людей в республике. "Кто распространяет сплетни? Чеченцы. Хоть сайты московские, европейские, но кто им помогает распространять слухи? Чеченцы. Кто распространяет сплетни - тот враг номер один... С такими людьми, если их можно назвать людьми, мы будем жестко бороться... За написанное надо отвечать", - сказал на чеченском языке Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Вместе с тем Кадыров поручил игнорировать "статьи против Чеченской Республики" в СМИ: "Они будут говорить, писать - внимания не обращайте, не комментируйте, оставьте их".

Исханов, будучи политическим беженцем в Вене уже более десяти лет, рассказал, что был организатором демонстрации после убийства Умара Исраилова в Вене в 2009 году. «Очень многие побоялись прийти открыто. Я вынужден был придумать белые треугольные маски на лицо, а на одежду я выдал участникам накладные мишени, чтобы показать, что любой под прицелом. В итоге демонстрация получилась довольно многочисленной», - сказал он.

Бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов был убит рядом со своим домом в Вене 13 января 2009 года. За несколько дней до убийства Исраилов обратился в австрийскую полицию с жалобой на слежку. 1 июня 2011 года суд в Вене приговорил к пожизненному заключению Отто Кальтенбруннера (урожденный Рамзан Эдилов) за убийство Исраилова. Сулейман Дадаев и Турпал-Али Ешеркаев были признаны сообщниками Кальтербруннера, они получили 19 и 16 лет тюрьмы соответственно. Отец убитого Али Исраилов в интервью "Кавказскому узлу" "Вина моего сына в том, что он не захотел стать собакой Кадырова" заявил, что перед судом так и не предстали несколько человек, которые были причастны к убийству.

По словам Исханова, после убийства Исраилова к нему наведались сотрудники венской полиции, чтобы провести тренинг по безопасности. «Например, они просили проверять дно машины перед тем, как ее заводить. Но человек, прошедший войну, это и так знает. И конечно, после каждого убийства просят заявлять о подозрительных вещах, - сказал он, указав, что полной безопасности у беженцев нет. - Мы же ходим в магазин, а Зелимхан Хангошвили шел в мечеть, и его убили".

Убийство Алиева использовано в качестве акции устрашения беженцев

По словам другого участника ассоциации «Культурное объединение Ичкерия» Ибрагима Никархо, уровень опасности в Европе и России не сопоставим. «Мы обезопасили себя уже тем, что переехали в Европу от произвола», - заявил он "Кавказскому узлу".

По мнению Никархо, убийство Алиева является политическим, а не сведением счетом. «Человек был болен и открыто, один раз на камеру, принимал таблетки. В такой ситуации отомстить ему мог только такой же больной, неуравновешенный человек, но что более вероятно - это акция устрашения, чтобы запугать всех», - сказал он.

По словам чеченской беженки, медсестры Рубати Мицаевой, которая долгие годы проживает в Германии, у нее около двух лет назад из дома был украден телефон. «Я не думаю, что здоровым молодым людям понадобился этот старый аппарат - было нужно его содержимое. И вскоре мои личные фотографии из этого телефона появились в соцсетях. Угрозы пишут в Instagram - например, "очередь теперь твоя...", пишут пакости про моих детей, пытаются сломать и выставить женщиной, которая якобы неподобающе себя ведет. Распространяют и фейковую информацию о том, что я якобы помогаю чеченцам в России», - рассказала Мицаева "Кавказскому узлу".

Мицаева собирается принять участие в акции у посольства России в Берлине. «Мне позвонили даже из полиции сегодня [6 февраля], попросили быть бдительной, сообщать о любых подозрениях... Не может же меня полиция охранять 24 часа. Как-то в парке подошли чеченцы, сказали «рот тебе закроют», но в полицию я не обращаюсь. Цели совершенно ясны - добиться отсутствия публичной критики властей Чечни и России. Поэтому я стараюсь без лишней необходимости из дома не выходить и гостей не принимать», - сказала она.

В свою очередь журналистка Хазман Умарова, чеченская беженка в Париже, которая известна публикациями в соцсетях о нарушениях прав человека в Чечне, участием в культурных и правозащитных событиях, показах фильмов о Чечне, также считает, что "безопасность всем обеспечить невозможно". По словам Умаровой, к ней после нападения на редакцию "Шарли Эбдо" в 2015 году ворвались спецслужбы, проверяя некое сообщение об угрозе терроризма, а спустя двое суток извинились, сказав: "К нам поступил ложный сигнал". Умарова пояснила "Кавказскому узлу", что добивается извинений и информации о том, кто же подал такой сигнал.

Напомним, что ранее «Кавказскому узлу» представитель «Чеченского комитета» во Франции французский правозащитник Даниэль Микайлович сообщил, что один из чеченцев, который в Париже вошел в доверие к беженцам, но на самом деле сообщал о них информацию в Россию, был выслан из Франции.

«Но это капля в море, одного выслали, остальные остались», - заявила Хазман Умарова.

Чеченская диаспора в Европе оценила мотивы убийства блогера Алиева

Руководитель норвежского Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев считает преждевременным делать выводы о связи между убийством Алиева и угрозами Кадырова.

В 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

По мнению правозащитника, есть силы, намеренно представляющие мировому общественному мнению ситуацию, характеризуемую как внутренний национальный конфликт.

«Что касается Имрана Алиева - это убийство необходимо российским спецслужбам, чтобы показать миру и Европе ситуацию внутричеченского конфликта. Я категорически отвергаю, что какие-то региональные власти, находящиеся в подчинении Кремля, могут принимать самостоятельно такие решения, это абсолютная ложь», - полагает Гисаев.

Поспешность с выводами о заказчиках и исполнителях убийства направлена на то, чтобы завуалировать истинные мотивы и цели убийства Алиева, считает он.

«Имран Алиев страдал психическим расстройством, не думаю, что кому-либо было нужно его убивать. Кроме того, он не столь сильно критиковал Кадырова, более того, в последнее время извинился и сказал, что присягает Кадырову на верность. Но если его рассмотреть как такого больного, скандального блогера, как жертву, из-за которой будет хороший резонанс в Европе, чтобы сфокусировать внимание на чеченцах, то он идеально подходил для этой задачи спецслужб. Потому его и убили, специально оставляя как можно больше следов. Все выводы об этом сделает полиция, я вижу, что в Сети именно российские пользователи раздувают бурю, пытаясь предопределить выводы об убийце. Мы еще ничего не знаем, расследование не проведено. Это лишь нужно тем, кто хочет завуалировать истинные мотивы и цели этого убийства», - сказал Гисаев "Кавказскому узлу".

25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором Мансур Старый приносит присягу Рамзану Кадырову. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я – один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", – сказал на этом видео Имран Алиев.

Гисаев обратил внимание, что «с приходом к власти Рамзана Кадырова не произошло "чеченизации" конфликта, а на вооружение Кадырову были поставлены методы российских федеральных войск».

«Мы пережили все эти пытки, все это «людоедство» до того, как вообще узнали о существовании Кадырова... До того, как мы узнали о нем... спецслужбы подвергали нас пыткам электрическим током, меня лично пытали. Кто научил Кадырова, кто его создал? А теперь демонстрировать нам одного Кадырова и сказать, что один он во всем виноват, не получится... Пытки, поджоги домов, продажа трупов - все это творилось до того, как Рамзан Кадыров был назначен на эту должность», - высказал он свое мнение.

Говоря о вопросах безопасности для представителей диаспоры в Европе, Гисаев отметил, что члены диаспоры будут использовать все инструменты международной защиты, акцентировав внимание на том, что угрозы безопасности чеченцам Европы исходят от российских спецслужб.

«Я не знаю чеченцев, которые боялись бы других чеченцев, такие люди мне не знакомы в Европе. Но чеченский народ на протяжении длительного времени продолжает опасаться "людоедства" империи. Все чеченцы, которых я знаю по всему миру, и те настроения, которые распространены сейчас в Европе и, в частности, в Норвегии - мы опасаемся исключительно российских спецслужб. Конечно, в связи с этими убийствами уже второго чеченца мы будем предпринимать меры, согласно действующему законодательству, обращаться к властям европейских стран, а также в международные институты с просьбой и требованием нас защитить, но опять же мы не боимся друг друга, мы опасаемся Кремля и его агентов», - заключил Гисаев.

Представитель Ассамблеи народов Кавказа в международных организациях Европы Насир Булуев считает, что убийство блогера Алиева скорее невыгодно режиму в Чечне, поскольку анализ фактов приводит к выводу о «намеренной попытке увести следствие по ложному пути».

«Насчет убийства Имрана Алиева я придерживаюсь иного мнения, чем большинство пользователей Интернета... Уж слишком тут все явно и просто, чтобы в это можно было поверить. У меня лично создалось впечатление, будто организаторы специально допустили столько ошибок, чтобы направить людей по нужному им следу. Мало того, что тот подозреваемый рассказал всем, кому только возможно, о своих планах в Европе. Он рассказывал каждому встречному, что его направили убить трех человек. И за эту работу он должен получить то ли 3 миллиона за каждого, то ли за всех. Какой же идиот командировал в Европу идиота похлеще себя? Далее, он летит по визе в Испанию, оттуда в Берлин, потом в Бельгию. И по всей видимости, сорил повсюду секретной информацией”, - высказал свое мнение Булуев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Блогер Минкаил Мализаев обнародовал на своем YouTube-канале аудиозаписи разговоров с Имраном Алиевым и предполагаемым убийцей. Из аудиозаписей следует, что киллер несколько раз как бы между делом интересовался адресом самого Мализаева. Имран Алиев заверял, что собеседник - человек надежный, и уговаривал Мализаева встретиться с ним, следует из аудиозаписей, перевод которых выполнен "Кавказским узлом".

Это убийство направлено против Кадырова, предположил Булуев, добавив, что в Европе многим активистам угрожает опасность, не уточнив, от кого она может исходить.

«Алиев не представлял никакой опасности для него [Кадырова]. Наоборот, он даже в последнее время обращался к Рамзану за помощью. Можно ненавидеть человека, но истина должна быть важнее. Нельзя обвинять человека без вердикта суда. Об этом мы не должны забывать. Я не такая важная фигура, чтобы на меня охотились. Я не скандальный человек. Никому дорогу не переходил и старался вести диалог предельно корректно. Считаю, что мне нечего опасаться. Но тут есть очень много таких, которым может угрожать опасность. И они наверняка предпринимают какие-то меры предосторожности. Это их право, за это их нельзя осуждать», - заключил Булуев.

Представители диаспоры вынуждены проявлять "предельную осторожность"

Чеченский журналист Руслан, проживающий в Австрии более 10 лет и попросивший не называть его фамилии, считает убийство Алиева политическим.

«Конечно, я чувствую угрозу. Говоря о сегодняшней ситуации в Чечне и обсуждая лично Кадырова, нельзя быть уверенным, что ты в безопасности. Без сомнения, это политическое убийство. Считаю, что Мансур [Имран Алиев] перешел все грани приличия, оскорбляя человека таким образом. Я понимаю, если бы он критиковал его на каких-то известных фактах, но оскорблять мать и других членов семьи самыми непристойными словами и выражениями недостойно и непростительно. Я не одобряю убийство, но Мансур перешел все грани», - сказал Руслан "Кавказскому узлу".

Ранее жители Чечни указали "Кавказскому узлу", что ролики Имрана Алиева вызвали у них негативную реакцию из-за чрезмерной грубости. Они отметили, что Алиев не был популярным блогером. В частности, на видео "Мансур Старый о семье Кадырова!", размещенном на YouTube-канале "Мансуру Старому посвящается", Имран Алиев говорит о Рамзане Кадырове и его близких, используя ненормативную лексику.

Руслан также отметил, что представители диаспоры очень настороженно относятся к любым контактам.

«К примеру, [на днях]... неизвестный чеченский номер сбрасывает мне видеоролик о каком-то ДТП, позже мне сбрасывают вновь музыкальный ролик, и я не понимаю, кто это и зачем мне отправляет вещи, которыми я не интересуюсь совсем. На мой вопрос, кто это и откуда нашли мой номер, обращается ко мне по имени, не говоря источника, от которого узнал номер, и рассказывает историю о моем брате, говорит, что в курсе, что его семья проживает в такой-то стране, а это давно уже не так, при этом знает, что я проживаю в Австрии, и он хочет со мной встретиться, дружить, не имея никаких целей. При этом последнее повторяет несколько раз с волнением в голосе. Этот незнакомый человек прислал мне около восьми сообщений. В такой ситуации, после всех этих убийств и шпионов, мы относимся с опаской ко всем этим контактам», - рассказал он.

Чеченцы диаспоры не намерены отказываться от национальных обычаев взаимопомощи, но в современное время будут с этим «предельно осторожны», подчеркнул Руслан.

Чеченская журналистка Мадина, проживающая в Бельгии и попросившая не называть ее фамилии, считает, что убийство Алиева является актом устрашения для соотечественников, живущих за рубежом.

«Не думаю, что убийство политическое, скорее, в целях запугать недовольных и имеющих собственное мнение чеченцев из Европы. По высказываниям тех чеченских активистов, мнение которых я считаю заслуживающим внимания, Мансур Старый был психически нездоровым человеком. Честно говоря, я никогда его не слышала ни в реальной жизни, ни в виртуальной. После его убийства я специально открыла YouTube и послушала его речь. Конечно же, первое впечатление, которое создает этот монолог, сдобренный грязным матом - это отвращение и нежелание слушать дальше. Слишком шаткая власть в Чеченской республике, если такой человек был ей неугоден или мешал. Во-вторых, тот факт, что убийца забрал телефон убитого и стер его блог, наводит на мысль, что цель была убрать его самого и его высказывания», - сказала журналистка "Кавказскому узлу".

По ее словам, она никогда не чувствовала себя в безопасности. "Я мало с кем общаюсь, только с очень близкими и проверенными людьми. Было время, когда на вокзале и в аэропорту встречала приезжающих чеченских беженцев, в основном, женщин с детьми или престарелых. Люди удивлялись, что я живу более, чем скромно. Мне и в голову не пришло обращаться за социальной помощью. Работать приходилось очень много и было не до знакомств. Моя семья и с отцовской, и с материнской стороны преследовалась и в царское время, и сильно пострадала от КГБ, и поэтому быть внимательными и осторожными в нашей семье уже в крови", - рассказала Мадина.

"Лет 30 назад я была бы счастлива пригласить в дом любого чеченца, но сегодня, конечно же, нет. Мы разделены по политическим взглядам и принципиальным отношением к происходящему. Я являюсь сторонником независимости, но со светским устройством государства, со свободой вероисповедания. Я сторонник того, что... государство должно и обязано покаяться, открыть архивы по преступлениям в Чеченской республике. У меня есть друзья и родственники, сторонники таких мнений, вот с ними я и общаюсь», - продолжила она.

Журналистка считает, что чеченцы в Европе должны "закладывать фундамент для своих потомков", при этом необходимо соблюдать меры предосторожности.

"Однозначно могу сказать одно: чеченцы должны и обязаны самообразовываться, изучать законы Европы, получать самим и давать детям образование, идти в политику, получать гранты/финансовую помощь от европейских демократических институтов и закладывать фундамент для своих потомков в Европе... Образованные и уверенные чеченцы - кошмар и трагедия Кремля и промосковской власти в Грозном... Чеченскими традициями злоупотребляют и используют против самих же чеченцев. Нам временно надо перестать доверять даже друг другу. Думаю, что именно этот убийца должен был убить и Мализаева. Но задача минимум была, чтобы замолчал Мансур и чтобы следа не осталось от его высказываний. Мализаев осторожен, и это спасло ему жизнь», - сказала Мадина.

Информация о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике публикуется "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".