Чеченские беженцы на акциях в Европе потребовали наказать виновных в убийстве Алиева

08 февраля 2020, 04:48

Акции протеста в связи с убийством Имрана Алиева прошли у российских посольств в Австрии и Германии. Участники пикетов потребовали от правоохранительных органов этих стран найти и наказать виновных в убийстве блогера, а также обеспечить безопасность других чеченских беженцев.

"Кавказский узел" информировал, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, известного как блогер Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские правоохранители объявили в розыск человека, который снимал номер вместе с Алиевым. Основной версией смерти блогера, по данным источников, следователи считают убийство по политическим мотивам. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты считают, что убийство Алиева указало на угрозу критикам чеченских властей в Европе. Представители чеченской диаспоры в Европе предположили, что за убийством Алиева могут стоять российские спецслужбы, и заявили, что ощущают угрозу для себя.

Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. По его данным, предполагаемый убийца неделю прожил у Имрана Алиева в Бельгии, после чего вместе с ним поехал в Лилль. В отеле мужчина "усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом", сообщил Абдурахманов. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни сообщили блогеру, что оказывали помощь предполагаемому убийце Алиева, не зная о целях его приезда в Европу, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Акция у посольства России в Вене 7 февраля собрала около 30 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник пикета, активист "Культурного объединения Ичкерия», беженец из Чечни Ибрагим Никархо.

"Наши лозунги сводились к тому, чтобы привлечь внимание общественности, что нас убивают здесь. Людей было немного, потому что всем страшно, тем более что даже после убийства жертву пытались демонизировать в Сети, преподнести каким-то наркоманом, - сказал Никархо. - На акции вспоминали убитых Умара Исраилова и Зелимхана Хангошвили, поскольку это звенья одной цепи".

Бывший охранник Рамзана Кадырова Умар Исраилов был убит рядом со своим домом в Вене 13 января 2009 года. За несколько дней до убийства Исраилов обратился в австрийскую полицию с жалобой на слежку. 1 июня 2011 года суд в Вене приговорил к пожизненному заключению Отто Кальтенбруннера (урожденный Рамзан Эдилов) за убийство Исраилова. Сулейман Дадаев и Турпал-Али Ешеркаев были признаны сообщниками Кальтербруннера, они получили 19 и 16 лет тюрьмы соответственно. Отец убитого Али Исраилов в интервью "Кавказскому узлу" "Вина моего сына в том, что он не захотел стать собакой Кадырова" заявил, что перед судом так и не предстали несколько человек, которые были причастны к убийству. 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России не имеют никакого отношения к убийству.

Никархо отметил, что на пикете указал на недопустимость "чеченизации" проблемы убийства активистов за границей. "Лично у меня Мансур Старый стоял на блокировке в соцсетях, чтобы не собирать провокаторов, которые его задирали в комментариях. Но сейчас я изучаю, что пишут российские СМИ - они явно пытаются переложить ответственность. Например, пишут, что он "принес присягу Кадырову". Таким образом - и об этом я говорил на пикете - были убиты два зайца: запугать беженцев, тех, кто критиковал власти, и даже тех, кто сидел смирно. Во-вторых, "чеченизировать" проблему убийств", - сказал он.

Ранее жители Чечни указали "Кавказскому узлу", что ролики Имрана Алиева вызвали у них негативную реакцию из-за чрезмерной грубости. Они отметили, что Алиев не был популярным блогером. В частности, на видео "Мансур Старый о семье Кадырова!", размещенном на YouTube-канале "Мансуру Старому посвящается", Имран Алиев говорит о Рамзане Кадырове и его близких, используя ненормативную лексику. Но 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором Мансур Старый приносит присягу Рамзану Кадырову. "Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я - один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни", - сказал на этом видео Имран Алиев.

"Убийство Хангошвили "чеченизировать" не удалось, потому что убийцу поймали с поличным и оказалось, что в этом замешаны российские спецслужбы. А после нового убийства возникли интерпретации, что это какие-то свои разборки между чеченцами", - высказал свою точку зрения Никархо.

По его словам, резолюция с требованием найти и привлечь к ответственности виновных лиц в убийстве Имрана Алиева, обеспечить безопасность чеченских беженцев, прекратить практику депортации беженцев из Чечни "на потенциальные унижения, пытки и смерть в Россию" направлена по электронной почте в правоохранительные органы Австрии.

Аналогичная резолюция была направлена 7 февраля по итогам пикета у российского посольства в Берлине в генеральную прокуратуру Германии, сообщил "Кавказскому узлу" организатор пикета, руководитель немецкого отделения международной ассоциации "Мир и права человека" Аслан Арцуев.

По его словам, акция протеста в связи с убийством Алиева собрала в Берлине несколько десятков человек. «Прохожие останавливались, спрашивали, интересовались. Еще к нам присоединились сирийцы, - рассказал он. - Людей было несколько десятков человек, конечно, немного, потому что рабочий день".

Арцуев подчеркнул, что чеченские беженцы не боятся выходить на акции протеста. "Мы вспоминали и Хангошвили, и Умара Исраилова, а также убитых 300 тысяч граждан [самопровозглашенной] Чеченской Республики Ичкерия всех национальностей", - отметил он.

В 2019 году исполнилось 25 лет с начала первой чеченской кампании, которая закончилась лишь в 1996 году. 11 декабря 1994 года, когда российские войска вошли в Чечню, жители республики до последнего надеялись, что конфликт закончится мирным соглашением сторон. Жертвами штурма Грозного в декабре 1994 года стали многие русские горожане, не имевшие возможности эвакуироваться из города к родственникам, рассказали очевидцы. Хроника событий перед началом войны и ход боевых действий вплоть до новогоднего штурма Грозного описаны в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)". О событиях второй чеченской кампании, которая длилась с 1999 по 2009 год, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

По словам Арцуева, предыдущая подобная акция протеста, которая проводилась перед российским посольством после убийства Хангошвили, "привела к конкретным результатам".

"Мы требовали не выдавать в Россию подозреваемого [в убийстве Хангошвили], и пока не выдают. Просто практика показывает, что Россия этого потребует", - заявил Арцуев, напомнив, что осужденные за убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре "таинственным образом" исчезли после выдачи в Россию.

Последовательный сторонник независимости Чечни, участник Первой чеченской войны, и.о. президента Ичкерии Зелимхан Яндарбиев был дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. 13 февраля 2004 года он был убит при подрыве автомобиля, когда возвращался домой после пятничной молитвы из столичной мечети Дохи в Катаре. Существует несколько версий гибели Яндарбиева. МВД Катара задержало двух сотрудников российских спецслужб, обвинив в причастности к убийству Яндарбиева, они был приговорены к пожизненному заключению, но в конце декабря 2004 года осужденных экстрадировали в Россию, где после встречи в московском аэропорту Внуково "неизвестные герои войны с террористами исчезли".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".