Версия об угрозах Умарову подкреплена голосовой записью

08 июля 2020, 23:59

Уроженец Чечни Мамихан Умаров незадолго до своего убийства заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии, свидетельствует опубликованная запись его голоса.

Как писал "Кавказский узел", два уроженца Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев, арестованы в Австрии по подозрению в причастности к убийству блогера Мамихана Умарова. По данным европейской прессы, подозреваемые регулярно бывали в России. Смерть Умарова не только является частью серии убийств выходцев из Чечни, но вписывается в более широкий контекст атак на противников российского режима, сообщила Washington Post. Следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства. Власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов, указали пользователи YouTube.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Вене. В своих видео на Youtube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. С 2005 года Умаров жил в Австрии с документами на имя Beck Martin, а в 2007 году получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

8 июля на Youtube-канале Kavkaz Media был опубликован видеоролик, смонтированный из фотографии Мамихана Умарова и аудиозаписи. Автор записи не представляется, но его голос и манера речи похожи на голос и речь Умарова. В пояснении к аудиоролику говорится, что эту запись блогер Умаров сделал перед своим убийством.

"В данный момент идет давление на мою мать, на мою сестру, они хотят забрать дом, забрать и получить свои деньги. И на этом еще не закончится […] Я хотел бы, в первую очередь, обвинить австрийские власти за бездействие, потому что они мне дали убежище, сказали живи тут и потом об меня ноги вытерли […] если что-то произойдет со мной, я возлагаю за это вину в первую очередь на них", - говорится в аудиозаписи.

Ранее на резкую риторику Анзора из Вены обратил внимание живущий в Европе чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Я в целом оскорбления, брань осуждаю. Но Анзора лично осуждать я не берусь. Это человек, чьего брата они убили, на камеру пинали его ногой, его мать привезли и таскали за волосы, чтобы она вывела их на сына. [Анзор] взрослый человек, сам разберется, как ему разговаривать", - сказал Абдурахманов в эфире от 31 мая, запись которого размещена на его YouTube-канале.

Также автор аудиозаписи говорит о том, что у него появились проблемы после приезда представителей Украины.

"Во вторую очередь (я возлагаю вину) на украинских (представителей), которые приезжали […] после этого у меня появились проблемы и очень серьезные проблемы", - заявил автор аудиозаписи.

Во время этих слов видеоряд демонстрирует фотографии двух человек с подписью их фамилий и имен.

Умаров сотрудничал со спецслужбами Австрии, с 2017 года он был свидетелем по делу о покушении на убийство бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука. Сам Мосийчук ранее сообщил "Кавказскому узлу", что в последний раз встречался с Умаровым "перед самым началом карантина в одной из европейских столиц", где Умаров сообщил ему об угрозах семье. "Жене Анзора (Мамихана Умарова) звонила гражданка Украины Елена Денисенко, известная тем, что в украинском суде защищала чеченского киллера Артура Денисултанова "Динго", которого судили за покушение на Окуеву и Осмаева (чеченец Адам Осмаев, командир полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, и его жены Амина Окуева) . Именно через Денисенко Анзор пытался в начале 2017 года предупредить украинские правоохранительные органы о готовящемся покушении на меня, Осмаева и Окуеву. Никакой информации правоохранителям Денисенко не передала, а меня свела с Анзором уже после покушения. Дней 10-15 назад Денисенко позвонила жене Анзора и потребовала публично отказаться от него", - написал Мосийчук в Telegram.

На канале не говорится, когда именно была сделана аудиозапись. К 23.45 мск сегодня видео набрало 230 просмотров. "Кавказский узел" не может достоверно подтвердить аутентичность аудиозаписи и проверить, при каких обстоятельствах она была сделана.

Отметим, что Youtube-канале Kavkaz Media был зарегистрирован в соцсети 19 июня. К сегодняшнему дню опубликованы пять видеороликов, четыре из которых посвящены убийству Мамихана Умарова. К 23.45 мск эти видео набрали от 2,5 до 6,9 тысячи просмотров.

В 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что Умаров в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартина Бека, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности."По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек", - рассказал ранее представитель следствия. Он сообщил также, что убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. "Однако его квартира находилась под наблюдением полиции", - сказал представитель прокуратуры. Правоохранители, по его словам, проверяют версию о политическом мотиве убийства.

Мамихан Умаров знал о том, что за его убийство назначена награда, заявил ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Муса Ломаев. "Он мне сказал, что за его голову [высшее руководство Чечни] назначило сначала пять миллионов евро. <...> Последние дни у его дома дежурили двое вооруженных полицейских. Потому что именно австрийской полицией полторы недели назад была предотвращена попытка покушения неизвестных лиц на Мамихана, после чего его дом был взят под круглосуточную охрану. Получается, что Умарова убили под носом у спецслужб Австрии", – констатировал Муса Ломаев.

Мамихан Умаров пользовался государственной защитой в Вене и какое-то время ходил с охранниками, ранее сообщил "Кавказскому узлу" руководитель зарегистрированного в Вене "Культурного объединения "Ичкерия" Хусейн Исханов. "Потом жесткую защиту сняли, насколько мне известно, по его желанию, но у него был номер телефона, по которому он мог моментально оповестить спецслужбы об угрозе. Впрочем, в последнее время охраны у него не было", – сказал Исханов.