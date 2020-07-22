Родственники Мамихана Умарова в Чечне взяли на себя вину за его убийство

22 июля 2020, 17:43

Мужчины из числа родственников убитого в Вене критика чеченских властей блогера Мамихана Умарова выступили с видеообращением, в котором извинились за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве. Комментаторы сочли извинения вынужденными.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля в столице Австрии был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на YouTube он критиковал и неоднократно оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до своего убийства он заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. По подозрению в убийстве Умарова арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев. 21 июля в Вене прошли похороны Мамихана Умарова. Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии, рассказала сегодня "Кавказскому узлу" его вдова, предположив, что к смерти блогера причастны власти Чечни.

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, уверены представители чеченской диаспоры в Австрии. Ранее журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне", назвала убийство Умарова политическим и предположила, что "чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время". Однако австрийская полиция заявила 9 июля, что пока не определилась с версией об основном мотиве преступления. Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни.

Родственники Умарова объявили себя виновными в его убийстве

Сегодня с утра в соцсетях и группах в мессенджерах распространяется видеообращение родственников Мамихана Умарова на чеченском языке. На нем более десяти мужчин, включая и пожилых, стоят в каком-то помещении, с опущенными головами. По очереди трое из них делают на камеры заявления.

"Собрали всех родственников Азора Венского (Умара), и они извиняются перед Кадыровым, перед всем чеченским народом, говорят, что это они сами убили его, просят, чтобы отпустили двух невинно задержанных. Это решение семьи из-за того, что он их не слушался, ругался с ними", - передал корреспонденту "Кавказского узла" содержание видео руководитель "Культурного объединения Ичкерия" в Австрии Хусейн Исханов.

Первым на видео говорит мужчина средних лет. "Мы - Умаровы из Мескер-Юрта. Из нашего рода была уехавшая и бродившая в Европе собака, Умаров Анзор. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы слышали недопустимые вещи, что он говорил, выходили с ним на связь, пытаясь остановить. Когда мы сказали: "Прекрати, остановись, не говори, чего не следует", когда мы к нему обратились так, он нам ответил: "Власть в Европе, спецслужбы не дают мне прекратить. Я должен это говорить". Мы сказали "хорошо", и взялись за то, чтобы его остановить. Остановили, и остановили как надо. Там в Европе есть безвинно задержанные [по подозрению в убийстве Умарова] люди. То, что было сделано, сделали мы. Не мучайте людей", - говорит мужчина, слова которого на русский язык перевел корреспондент "Кавказского узла".

Далее этот мужчина произносит слова извинения. "Мы от всего сердца просим прощения у жителей республики, падишаха (так в Чечне называют главу республики Рамзана Кадырова – прим. "Кавказского узла"), у наших односельчан. Мы очень сильно опозорены. Из-за этой бродячей собаки мы очень сильно опозорены, из-за того, что в нашем роду появилась подобная собака. Мы просим прощения, хотели это сказать", - заявил мужчина.

Далее выступают еще двое мужчин, которые назвались дядями Мамихана Умарова по отцовской и материнской линии. Их слова также перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Я, Умаров Ваха, считаюсь его (Мамихана Умарова) дядей по отцу, - сказал пожилой мужчина. - Мы перед народом, падишахом, перед односельчанами были виновны. Сегодня разобрались с этим. У народа, падишаха, просим нас простить".

"Я из Герменчука, я - Усманов Лом-Али, я - дядя Анзора по матери. Как говорят его близкие по отцу, я опозорен за то, что он говорил. Он наговаривал на всех, кто работает, всех, кто живет в республике. Мы очень опозорены. Причина того, что мы пришли сюда сегодня, в том, что к республике, народу, к нашему падишаху мы обращаемся. Мы просим прощения", - произнес другой пожилой мужчина.

После этих его слов все стоящие рядом повторили: "Просим прощения". "Те недопустимые вещи, что он (Мамихан Умаров) говорил, он в первую очередь говорил о нас, - сказал далее первый выступавший. - Мы на этом пути… в разных местах [работаем]. Мы сильно опозорены". После этого все присутствующие вновь хором произнесли: "Просим прощения".

Это видео опубликовано сегодня в том числе в Instagram-паблике "ЧП Чечня", насчитывающем 142 тысячи подписчиков. В сообщении к видео кратко приведена суть сказанного, а также уточняется, что родственники Мамихана Умарова "покаялись перед всеми чеченцами за те непростительные оскорбления, которые он нанес всему народу, пойдя на поводу у спецслужб" и "признались, что не контролировали своего беглого родственника и поэтому пришлось остановить его согласно древним чеченским обычаям, чтобы снять клеймо позора со своего рода".

"Прекрасно понимая, что такое аморальное поведение позорит не только их семью, все они попросили прощения перед чеченским народом, жителями своего села и лично у главы ЧР Рамзана Кадырова. Надо отметить, что с самого начала развития этой позорной истории, ни на кого из родственников Анзора Венского не оказывалось никакого давления, и они спокойно живут в своем селе", - говорится в сообщении к видео.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Комментаторы сочли извинения вынужденными

В искренность сказанного людьми на видео руководитель "Культурного объединения Ичкерия" в Австрии Хусейн Исханов не верит.

"Большего бреда сложно представить. Родственников заставили взять на себя убийство этого человека. Политическое убийство пытаются выставить какими-то бытовыми разборками", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Хусейн Исханов.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики убеждены в том, что родственников Анзора Умарова принудили к публичному покаянию.

"Заявление родных Умарова просто шокирует. Мало того, что их заставили извиняться, так еще и принудили к тому, чтобы они фактически взяли на себя это убийство. Позор всем тем, кто имеет хоть какое-то отношение к этому постановочному действу", - заявил, в частности, чеченский активист Ислам.

"Понятно, что это принуждение. Пока был жив Анзор, никто не извинялся и к Умаровым претензий не предъявлял. Наверное, потому, что Анзор открыто предупреждал, что если у кого-то из его родственников в Чечне возникнут проблемы, то он это так не оставит. Убили его, теперь спокойно взялись за родных. Этих людей искренне жаль, у них могут быть и дальше проблемы", - согласен другой местный активист Аслан.

"Странно не то, что сказали родственники Анзора, странно, что их не заставили сделать это заявление раньше. Достаточно посмотреть на эти лица, чтобы понять, что им трудно говорить такие вещи про своего человека", - полагает грозненец Имран.

Часть пользователей Instagram-паблика "ЧП Чечня" (видеообращение родственников Умарова за шесть часов здесь собрало 40 тысяч просмотров и 243 комментария) выразили сочувствие родственникам Мамихана Умарова и также сочли эти извинения вынужденными.

"Почему-то после извинений я больше сомневаюсь", - пишет _amina_serebro_06_95. "Бедные наши люди...сердце болит, видя такое", - отмечает a_linaalinaa. "Рабов сделали из наших людей", - вторит madin59678. "Заставили их это сказать", - уверен shibarov_007.

Много подобных высказываний и среди тех, кто оставил комментарии на чеченском языке (их перевел корреспондент "Кавказского узла"). "Мы понимаем вас, братья, каждый здравомыслящий вас понимает. Братья, не переживайте, пусть Всевышний продлит вам жизнь, пусть Всевышний вас почтит. Воистину Аллах1 скор в расчёте", - написал bones.akk. "Ну все, началось. Анзора убили, и налетели на них. Скажите, пусть помилует Всевышний, простите, а не делайте из этого кино", - попросил 0aabdulla. "Какой смысл заставлять родственников извиняться", - задался вопросом magajiest87.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".



Напомним, 9 июля в чеченских Instagram-пабликах было опубликовано видеообращение брата живущего в Европе критика властей Чечни Минкаила Мализаева, который извинился за родственника. 21 июля брат блогера опубликовал новое обращение с призывом к Мализаеву раскаяться. Это обращение сделано под давлением, предположили пользователи Instagram.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

