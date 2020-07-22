Вдова Мамихана Умарова заявила о причастности властей Чечни к его убийству

22 июля 2020, 15:36

Несколько десятков земляков приняли 21 июля участие в похоронах чеченского блогера Мамихана Умарова, застреленного в Вене после критики в адрес руководства Чечни. Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии, рассказала "Кавказскому узлу" его вдова, предположив, что к смерти блогера причастны власти Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в столице Австрии был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". В своих видео на YouTube он критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. Незадолго до своего убийства он заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. Рамзан Кадыров заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни. По подозрению в убийстве Умарова арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, уверены представители чеченской диаспоры в Австрии. Ранее журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне", назвала убийство Умарова политическим и предположила, что "чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время". Однако австрийская полиция заявила 9 июля, что пока не определилась с версией об основном мотиве преступления.

В Вене 21 июля прошли похороны Мамихана Умарова, на которые пришло около 60 уроженцев Чечни, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности очевидец похорон.

"Исламское кладбище находится в мрачном промышленном пригороде Вены. Похороны посетило около 60 чеченских мужчин. Также было несколько родственниц-женщин, включая двух дочерей, стоявших отдельно. Сестра не видела тела до самых похорон и говорила, что не могла поверить в случившееся. Никаких речей не произносилось – только молитвы в молельной комнате, приносились соболезнования родственникам", – сообщил очевидец, добавив, что на похоронах присутствовали около 20 полицейских в форме и сотрудники в штатском.

Живущий в Хельсинки Муса Ломаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что к омовению тела Умарова были допущены его близкий друг, который также был другом Анзора, и старейшина. "Они подготовили тело и предали земле. Никто ничего не произносил, никаких речей. Я послал [участникам похорон] два текста, чтобы хотя бы один из них был озвучен. Мне не удалось туда поехать, а больше политически активных людей на похоронах не было. Один текст – притча об уходящих абреках, а другой текст – эпитафия Анзору, непосредственно о его деятельности", – пояснил Ломаев.

Представители чеченской диаспоры обеспокоены убийствами выходцев из Чечни, добавил Муса Ломаев. "В чеченской диаспоре мы сейчас открыто обсуждаем план действий, план выхода на местных политиков. Политические убийства чеченцев поставлены на поток, и надо что-то с этим делать. Будут направлены ноты протеста, больше будет бумажной работы и встреч с политиками", – сообщил он.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Вдова Умарова Зарема сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что подробности следствия ей неизвестны. "Вчера похоронили мужа, у меня депрессия. Расследование идет, но результатов нам не сообщают. Ждем", – сказала она.

По словам Заремы, в день гибели мужа она напомнила ему об опасности. "В тот день, когда он уходил на встречу, я ему говорила: "Тебя могут убить". Я жалею, что не могла его остановить, пустила его на улицу. Но он не мягкохарактерный, его было не остановить. В тот день после обеда он вышел из дома. Я ему звонила, один раз мы поговорили, все было в порядке. Его убили (в 19.30), а я ему звонила в 19.15, и он уже бросал трубку, уже началась встреча с теми, кто якобы хотел купить его машину", – поделилась воспоминаниями женщина.

По ее словам, возможный соучастник убийства, знакомый Умарова, уже уехал в Чечню. "Анзор его хорошо знал в течение 10-12 лет. Несмотря на то, что он не был близким другом, в последнее время стал часто заходить домой покушать, постоянно говорил "я голодный" по вечерам, просил фотографироваться вместе. Когда муж отошел помыть руки в ванную, я в лицо сказала этому человеку: "Если с мужем что-то случится, ты ответишь за это". Но он уже в Чечне, он убежал, насколько я выяснила через знакомых в Германии. Я думаю, что он в Чечне", – рассказала она.

Охранников у Мамихана Умарова не было, сказала Зарема. "Полиция не смогла его защитить. У него не было никаких охранников. Он переживал больше за нас – семью и детей. Нам поставил охрану, а сам себе не поставил. Я говорила: обеспечь охрану себе. Он: "Нет, они подумают, что я боюсь, а я ничего не боюсь", – сообщила вдова Умарова.

По ее словам, Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии, а также заявлял о готовности обращаться в ЕСПЧ. "Ему звонили люди из Чечни, плакали, просили донести, как с ними поступили, пытали их в Чечне. Насиловали не то что женщин, но даже мужчин. Он говорил: "Мне людей жалко. Там пытки, я не буду молчать, я буду кричать, пусть меня убьют, но я пойду на все, до всех донесу, и в Страсбургский суд, и всех на ноги подниму, на все пойду". Я говорила ему: "Ты один. Ты не можешь ничего сделать. Ты просто бросишь нас с детьми". Он отвечал: "Детей поднимешь, если убьют, но я так это все не оставлю". Ему звонили день и ночь незнакомые люди: "Меня так пытали, меня так пытали", я слышала своими ушами. Я иногда не выдерживала, мне становилось плохо, и я уходила в другую комнату. Он тоже 2-3 дня не мог прийти в себя после этих разговоров, иногда не мог есть... Он очень переживал, потому что его родных пытали и убивали. Его брата убили. И после этого он стал воевать с Кадыровым. Ну, как воевать – давал информацию полиции. Стали говорить "стукач", работал на полицию, но пусть говорят, что хотят. Он передавал информацию, которую ему передавали из Чечни, в правоохранительные органы Вены", - рассказала Зарема.

По ее словам, Анзор Умаров был близким другом Умара Исраилова, убитого в 2009 году. "Исраилова убили, и ведомство по делам молодежи у нас ни с того ни с сего насильно забрало троих детей: "Его друга убили, детям опасно, твой муж связан с криминалом". Я была беременна четвертым. Новорожденного дали кормить четыре дня, потом его забрали, но его удалось вернуть – я заплатила адвокату 10 000 евро. Отобранных троих детей социальные службы разрешили навещать раз в месяц. Троих детей я потеряла. Вчера их не привезли даже на похороны – боятся за их безопасность, ищут причины, чтобы не отдать. У нас родилось еще двое, то есть сейчас трое детей у меня, трое у них. Жизнь рухнула в 2009-м. Умар Исраилов был другом Анзора, он часто заходил в гости и даже оставался ночевать у нас. Его бабушка тоже приехала сюда и жила у нас. И вот убили Исраилова, убили брата Анзора, и что еще надо сделать? Анзор встал на этот путь", – рассказала женщина.

Поводом для убийства Умарова была не критика в адрес главы Чечни, убежден глава немецкого отделения правозащитной организации "Мир и права человека", юрист Аслан Арцуев. "Мамихан (Анзор) Умаров владел сведениями об исполнителях заказных убийств, и именно это стало основной причиной его устранения", – озвучил он свое предположение корреспонденту "Кавказского узла".

Видео с похорон Умарова опубликовано на YouTube-канале "Радио Маршо". На нем Зарема Умарова на чеченском языке, заочно обращаясь к представителю властей Чечни, обвинила его в причастности к смерти мужа и заявила, что продолжит дело убитого.

"Ты не убиваешь людей? Ты не мучаешь людей? Ты не убиваешь мужчин, женщин, не мучаешь? [...] Я – на пути Анзора. Никто, кроме Аллаха, меня и мою семью не остановит. Ты совершил подлость, вы способны только на вероломство. Ты ничего мне не сделаешь. Анзор как мужчина пошел на своем пути. Я на его пути и с него не сверну", – заявила, в частности, на видео женщина, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".