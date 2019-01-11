Флаг представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

11 января 2019, 15:32

"Новая газета" сообщила о новых гонениях на геев в Чечне

Преследование представителей ЛГБТ-сообщества возобновилось в Чечне на фоне предупреждений в соцсетях, сообщила сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал эти материалы провокацией. Однако в докладе ОБСЕ, опубликованном 20 декабря 2018 года, сведения о гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами.

"Новая газета" заявила о возобновлении преследования геев в Чечне, сославшись на свои источники и данные "Российской ЛГБТ-сети".

Скриншот предупреждения, обращенного членам ЛГБТ-сообщества в Чечне. https://vk.com/wall-85978971_1633562При этом в ряде пабликов в соцсетях распространились предупреждения о том, что представителям ЛГБТ-сообщества следует срочно покинуть пределы республики, отмечает издание.

"В Чечне вновь вспыхнули поимки темовых (принадлежащих к ЛГБТ. - Прим. "Кавказского узла") парней и девчонок. Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", — говорится в сообщении, опубликованном 10 января в группе "АУЛ" в соцсети "ВКонтакте".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"

Примечание:

"Эксперт ОБСЕ получил материалы о преследовании геев в Чечне", "Австрийскому эксперту ОБСЕ поручено расследовать нарушения прав человека в Чечне", "ОБСЕ запустила Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Чечне".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2019, 16:35

11 января 2019, 16:24

11 января 2019, 16:08

  • Три человека претендуют на пост мэра Махачкалы

    После главы управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов и махачкалинец Махмуд Ибадулаев.

11 января 2019, 16:00

11 января 2019, 15:55

  • Противники Манвела Григоряна возобновили акции протеста

    Шествие с требованием изменить решение суда об освобождении под залог бывшего депутата Манвела Григоряна состоялось в Эчмиадзине. Защита Григоряна считает, что требования протестующих противоречат Конституции и презумпции невиновности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Документы

Все документы