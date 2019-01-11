"Новая газета" сообщила о новых гонениях на геев в Чечне

11 января 2019, 15:32

Преследование представителей ЛГБТ-сообщества возобновилось в Чечне на фоне предупреждений в соцсетях, сообщила сегодня "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал эти материалы провокацией. Однако в докладе ОБСЕ, опубликованном 20 декабря 2018 года, сведения о гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами.

"Новая газета" заявила о возобновлении преследования геев в Чечне, сославшись на свои источники и данные "Российской ЛГБТ-сети".

При этом в ряде пабликов в соцсетях распространились предупреждения о том, что представителям ЛГБТ-сообщества следует срочно покинуть пределы республики, отмечает издание.

"В Чечне вновь вспыхнули поимки темовых (принадлежащих к ЛГБТ. - Прим. "Кавказского узла") парней и девчонок. Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", — говорится в сообщении, опубликованном 10 января в группе "АУЛ" в соцсети "ВКонтакте".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".